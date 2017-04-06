Сирия, Турция и перспективы
СМИ снова заинтересовались ситуацией в Сирии. В частности, обсуждаются дальнейшие планы Турции, у которой завершилась военная операция, а также перспективы освобождения Ракки от террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
AlJazeera пишет, что турецкая операция «Щит Евфрата» подошла к логическому концу, однако Турция пока не собирается покидать Сирию. Об «успешном завершении» операции заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым еще 29 марта, однако тогда же он отметил, что Турция может в перспективе организовать новые трансграничные операции.
На самом деле возможности «Щита Евфрата» исчерпались еще раньше – когда месяц назад вооруженные силы Турции подошли к границам областей, находящихся под контролем либо российских, либо американских военных. Территорию к западу от Евфрата контролирует Россия, к востоку – США. Ни те, ни другие не проявляют большого желания поддерживать амбиции Турции в регионе. Таким образом, главные транснациональные альянсы Турции, заключенные из прагматических соображений, оказались не очень удачными в нынешней ситуации. Более того, и Россия, и США последовательно укрепляют связи с сирийскими курдами, которых Турция считает своими врагами.
Соответственно, теперь Турции предстоит решить, что делать дальше. В частности, нужно определиться с тем, оставлять ли войска в северной Сирии. Прямых заявлений от турецкого правительства пока не было, однако понятно, что оно намерено сохранять свое присутствие в Сирии. Для этого нужен предлог. Для новой операции предлог нужен основательный. Поэтому в ожидании подходящего случая Турция собирается заняться восстановлением перезахваченных у террористов городов.
Заинтересованность Турции в скорейшем их восстановлении мотивируется тем, что она приняла много беженцев и хочет побыстрее отправить их обратно. Также участие в восстановлении помогло бы ей упрочить региональное влияние. Турция рассчитывает на то, что если Россия решит вплотную перейти к операции по перезахвату Идлиба у террористов, это позволит выиграть время, чтобы держать свою армию в Сирии, не имея к тому убедительных оснований.
Financial Times пишет о предчувствиях освобождения Ракки, которая долгое время была главным оплотом ИГ. Это проявляется в том, что «институты», насаждавшиеся ИГ – как-то: полиция нравов, сбор налогов и т.д., - начали исчезать. Такие сообщения поступают от местных жителей, посещающих интернет-кафе. Прежде связь с внешнем миром фактически отсутствовала, потому что ее контролировало ИГ.
Ракка, поясняет FT, должна стать следующим этапом наступления возглавляемой США антитеррористической коалиции на ИГ. Предыдущим была борьба за иракский Мосул. Сейчас Ракка почти полностью находится в осаде, организованной курдами при поддержке США. В Мосуле в последние дни перед освобождением террористы устраивали жесткий прессинг местных жителей. В Ракке сейчас, скорее, наблюдается анархия.
В другом материале FT автор сетует на то, что Ракку скоро освободят, а о будущем Сирии думает Россия, в то время как США остаются в стороне. Также автор не очень доволен тем, что США собираются поручить операцию по освобождению Ракки преимущественно курдам, что не нравится туркам – союзникам США по НАТО. После смены американского президента, отмечает автор, турецкие власти надеялись на то, что с новым президентом будет проще найти общий язык. Однако пока отношения рискуют испортиться еще сильнее.