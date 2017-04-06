СМИ снова заинтересовались ситуацией в Сирии. В частности, обсуждаются дальнейшие планы Турции, у которой завершилась военная операция, а также перспективы освобождения Ракки от террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

AlJazeera пишет, что турецкая операция «Щит Евфрата» подошла к логическому концу, однако Турция пока не собирается покидать Сирию. Об «успешном завершении» операции заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым еще 29 марта, однако тогда же он отметил, что Турция может в перспективе организовать новые трансграничные операции.

На самом деле возможности «Щита Евфрата» исчерпались еще раньше – когда месяц назад вооруженные силы Турции подошли к границам областей, находящихся под контролем либо российских, либо американских военных. Территорию к западу от Евфрата контролирует Россия, к востоку – США. Ни те, ни другие не проявляют большого желания поддерживать амбиции Турции в регионе. Таким образом, главные транснациональные альянсы Турции, заключенные из прагматических соображений, оказались не очень удачными в нынешней ситуации. Более того, и Россия, и США последовательно укрепляют связи с сирийскими курдами, которых Турция считает своими врагами.

Курдские вооруженные отряды

Соответственно, теперь Турции предстоит решить, что делать дальше. В частности, нужно определиться с тем, оставлять ли войска в северной Сирии. Прямых заявлений от турецкого правительства пока не было, однако понятно, что оно намерено сохранять свое присутствие в Сирии. Для этого нужен предлог. Для новой операции предлог нужен основательный. Поэтому в ожидании подходящего случая Турция собирается заняться восстановлением перезахваченных у террористов городов.

Заинтересованность Турции в скорейшем их восстановлении мотивируется тем, что она приняла много беженцев и хочет побыстрее отправить их обратно. Также участие в восстановлении помогло бы ей упрочить региональное влияние. Турция рассчитывает на то, что если Россия решит вплотную перейти к операции по перезахвату Идлиба у террористов, это позволит выиграть время, чтобы держать свою армию в Сирии, не имея к тому убедительных оснований.

Financial Times пишет о предчувствиях освобождения Ракки, которая долгое время была главным оплотом ИГ. Это проявляется в том, что «институты», насаждавшиеся ИГ – как-то: полиция нравов, сбор налогов и т.д., - начали исчезать. Такие сообщения поступают от местных жителей, посещающих интернет-кафе. Прежде связь с внешнем миром фактически отсутствовала, потому что ее контролировало ИГ.

Турецкие военные патрулируют улицы в сирийском городе

Ракка, поясняет FT, должна стать следующим этапом наступления возглавляемой США антитеррористической коалиции на ИГ. Предыдущим была борьба за иракский Мосул. Сейчас Ракка почти полностью находится в осаде, организованной курдами при поддержке США. В Мосуле в последние дни перед освобождением террористы устраивали жесткий прессинг местных жителей. В Ракке сейчас, скорее, наблюдается анархия.

В другом материале FT автор сетует на то, что Ракку скоро освободят, а о будущем Сирии думает Россия, в то время как США остаются в стороне. Также автор не очень доволен тем, что США собираются поручить операцию по освобождению Ракки преимущественно курдам, что не нравится туркам – союзникам США по НАТО. После смены американского президента, отмечает автор, турецкие власти надеялись на то, что с новым президентом будет проще найти общий язык. Однако пока отношения рискуют испортиться еще сильнее.