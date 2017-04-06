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06 апреля 2017, 18:00

Топ новостей 6 апреля

Полицейское оцепление у жилого дома
Полицейское оцепление у жилого дома

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в жилом доме в Петербурге нашли бомбу, в Ростове-на-Дону прогремел взрыв, Европарламент одобрил отмену виз для Украины, а Владимир Путин сменил губернатора Марий Эл.

В жилом доме в Петербурге обезвредили бомбу

В жилом доме на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге обезврежено взрывное устройство, сообщает глава администрации Невского района города Константин Серов. Ранее 6 апреля появились сообщения, что в Петербурге эвакуируют жильцов одного из домов в связи с угрозой взрыва.

Песков прокомментировал взрыв фонарика в Ростове-на-Дону

В Кремле призывают к взвешенной подаче информации о взрыве в Ростове-на-Дону, в результате которого серьезно пострадал человек. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос журналиста, можно ли говорить о снижении уровня антитеррористической безопасности в связи со взрывом в Ростове-на-Дону, чиновник ответил, что давать оценку уровню угрозы должен Национальный антитеррористический комитет, который «призывает к взвешенной подаче информации, предостерегают от использования непроверенной информации и от распространения слухов».

Европарламент одобрил отмену виз для граждан Украины

 
Украинка раздает флажки ЕС

Депутаты Европарламента провели голосование по вопросу отмены визового режима между Евросоюзом и Украиной. За отмену виз проголосовал 521 депутат, 75 — против, 36 — воздержались. Следующим этапом процедуры станет рассмотрение данного вопроса послами государств – членов ЕС. Ожидается, что они вынесут решение 26 апреля.

Владимир Путин сменил главу Республики Марий Эл

 
Владимир Путин и Александр Евстифеев

Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе Александром Евстифеевым. В ходе встречи глава государства заявил, что действующий глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов, работающий в регионе на протяжении 16 лет, «просит использовать его на другом участке работы». В связи с этим Владимир Путин предложил Евстифееву возглавить республику «до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании».

СКР сообщил о задержании знакомых петербургского террориста

Следователи задержали в Санкт-Петербурге знакомых Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро. Все задержанные – выходцы из Средней Азии, их количество не уточняется. Кроме того, сообщается, что по месту жительства «обнаружены предметы, имеющие значение для расследования».

Глава Нацбанка Украины объявила об отставке

 
Руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева

Руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что уходит в отставку со своего поста. Гонтарева заявила: «Я пишу заявление об отставке». При этом она заявила, что «отвечает за все реформы, которые осуществила на Украине» и ей «не стыдно ни одной минуты».

Рейтинг Навального вырос за месяц до 10%

Если бы выборы президента страны проводились сейчас, за Алексея Навального отдали бы голоса 10% избирателей, следует из опроса «Левада-центра». Ранее «Левада-центр» опубликовал опрос, посвященный акциям протеста 26 марта и отношению к организатору этих акций Навальному. В ходе опроса выяснилось, что большинство респондентов (55%) знают, кто такой Навальный. Это абсолютный максимум за все годы, когда задавался такой вопрос.

Ломбарды рассказали о способе обналички через кредитные карты

 
Ломбард. Вещи под залог.

Некоторые держатели карт используют схему с привлечением ломбардов, чтобы не платить высокую комиссию за снятие денег с кредитных карт. Об этом рассказали руководители ломбардных сетей. Отмечается, что Сбербанк взимает за снятие наличных по кредитке 3-4% от суммы, Альфа-банк — 3,9-5,9%, «ВТБ 24» — 1-5,5%. Кроме того действуют суточные лимиты по снятию наличности в банкоматах. «Предприимчивые граждане закладывают в ломбард вещь, [получают за нее наличные] а через минуту выкупают залог на кредитку всего за 0,3-0,4%», — рассказал о схеме гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин.

Опрошенные россияне назвали вынужденным молчание властей после фильма о Медведеве

38% граждан России, принявших участие в опросе «Левада-центра», считают, что представителям власти нечего ответить на обвинения Фонда борьбы с коррупцией в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева, поэтому политики «делают вид, что ничего не произошло». 19% респондентов выразили мнение, что власть не должна оправдываться и «ронять свой авторитет». Столько же опрошенных считают, что чиновники не считают нужным отвечать на «абсурдные обвинения людей, которые дискредитировали себя политической демагогией и уголовными преступлениями». Почти четверть опрошенных затрудняются с ответом.

Коллекторы научились обходить запрет на ночные звонки должникам

Микрофинансовые организации (МФО) придумали, как обойти одно из главных требований антиколлекторского закона — не беспокоить должника в ночное время. Они звонят клиентам с сообщением о новых продуктах и услугах, дополняя его требованием погасить задолженность. Формально ночное общение с должниками под видом рекламных предложений законом не ограничено, но Центробанк уже привлек к ответственности за такую деятельность крупнейшее МФО «Домашние деньги».

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