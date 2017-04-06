Масштабные перестановки в руководстве Украины возможны уже в ближайшем будущем, утверждают СМИ.

Ссылаясь на неназванных депутатов Верховной рады от Блока Петра Порошенко, газета «Коммерсантъ» пишет о том, что противники Порошенко сумели «раскачать лодку» и что теперь никто не знает, какие перемены их ждут. Издание не исключает и отставки правительства Василия Гройсмана – иммунитет кабмина истекает 14 апреля.

Поможет ли президенту отставка правительства, если она состоится, укрепить его позиции, как это утверждает издание, спорный вопрос. Неясно и кто мог бы стать премьером вместо Гройсмана, пока неясно. В то же время политтехнологи, опрошенные газетой, в достаточной мере уверены в том, кто именно является главным противником Порошенко. По их мнению, это бизнесмен Игорь Коломойский, бывший глава Днепропетровской обладминистрации. По оценке политтехнолога Виктора Уколова, Коломойский активизировался потому, что пришло время выплачивать долги ныне национализированного, а ранее принадлежавшего ему Приватбанка, а платить он не хочет.

«Он должен вкладчикам примерно 135 млрд гривен, но не хочет компенсировать даже часть этой суммы, предпочитая переложить ответственность на государство. Коломойскому легче взорвать ситуацию в стране, спровоцировать кризис, чтобы в этих условиях было удобнее торговаться с ослабленным правительством», – приводит издание его пояснения.

Говоря о потенциально нестабильной ситуации в стране и возможной смене руководства ключевых структур государства, СМИ также упоминают историю с отставкой главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Неофициальная информация об этой отставке появилась 3 апреля, вскоре после того, как стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку законности расходования средств на рефинансирование и причастности к этому руководства Национального банка страны. Руководитель бюро Артем Сытник тогда заявил, что на причастность к противоправным действиям проверят «фактически все руководство» Нацбанка.

Тогда Нацбанк опроверг информацию об отставке своего руководителя, однако 6 апреля сама Гонтарева сообщила журналистам, что уходит с поста. «Я пишу заявление об отставке», – приводит ее слова украинский телеканал «112 Украина». При этом глава Нацбанка заявила, что «отвечает за все реформы, которые осуществила на Украине» и ей «не стыдно ни одной минуты». Она добавила, что не знает, кто возглавит Нацбанк после ее увольнения.

О ситуации в Украине высказался и ее бывший президент Виктор Ющенко, у которого взял интервью телеканала ZIK. По его оценке, впрочем, Украине следует запретить проведение любых выборов или внесение изменений в конституцию страны до разрешения ситуации на Донбассе.

О развитии ситуации и гипотетически возможной смене правительства Украины с «Полит.ру» поговорил Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Что касается отставки кабинета министров, то достаточно очевидно, что когда закончится годовой иммунитет правительства, – а он начинается с момента принятия парламентом программы правительства на год, – то, естественно, будут попытки правительство повалить. Но это ни в коем случае не будет происходить с подачи президента, потому что положение свое он этим никак не упрочит.

Заседание кабинета министров Украины

Непопулярных реформ Украине предстоит еще много – в частности, и по итогам переговоров с МВФ, которые анонсировал премьер Гройсман. Он вполне мог бы и продолжать принимать на себя этот негатив. Это первое соображение на тему того, почему Петр Порошенко в отставке правительства не заинтересован. А второе соображение таково: отставка правительства сейчас грозит досрочными парламентскими выборами, а президенту это, опять-таки, не выгодно.

Выгоднее всего ему – нынешняя ситуация, когда пропрезидентская фракция «Блока Петра Порошенко» входит в коалицию с фракцией «Всенародного фронта». Этой фракции в гипотетической Раде следующего созыва, по всей видимости, не будет – поскольку «Народный фронт» сейчас не пользуется никакой поддержкой населения. Поэтому, конечно, если отставка правительства все-таки случится, будут вестись очень тяжелые переговоры. Видимо, пост премьера придется предлагать кому-то «Народного фронта».

Не совсем еще понятно, кому, но самое главное ясно: президенту сейчас критически важно сохранить правительство. Поэтому он сделает все, чтобы его отставки не допустить. Ну, а там уже встает вопрос, хватит ли у него для этого сил. Потому что политических сил, работающих на досрочные выборы, сейчас больше чем достаточно. Собственно, это почти все силы, кроме двух вышеупомянутых», – объяснил Георгий Чижов.

Комментируя утверждения о том, что сильнее всего и в первую очередь «раскачивает лодку» сейчас Игорь Коломойский, эксперт высказал иное мнение.

«Да, Коломойский заинтересован в досрочных выборах, хотя его политический проект «Укроп» сейчас не в лучшей форме, он им практически не занимается. Но в целом он мастер наловить рыбки в мутной воде. Другое дело, что у него сейчас не так много рычагов давления, и не он является главной силой в этом процессе.

Главные силы сейчас – это парламентские партии, такие как «Батькивщина», «Самопомощь». Они все рассчитывают улучшить свои результаты. Разве что Радикальную партию сюда не стоит записывать – есть признаки того, что она достигла некоего-то компромисса с правительством и, возможно, при голосовании она будет поддерживать правительство. Хотя еще совсем недавно тоже активно выступала за отставку и за досрочные выборы», – отметил Георгий Чижов.

В отставке же главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, по его словам, нет никакой интриги.

«Что касается отставки Валерии Гонтаревой с поста руководителя Нацбанка, то здесь нет никакой интриги. Собственно, она достаточно давно говорила, что не планирует всю жизнь работать в Национальном банке и собирается его покинуть. Тогда она говорила, что о своей отставке она объявит за месяц до ухода. И вот сегодня, похоже, это произошло. И это логично: очередной транш МВФ поступил, и Гонтарева подвела итог: довела достаточно существенную задачу до разрешения, и вот заявляет об отставке. Тут все давно понятно, это чисто техническая процедура», – сказал Георгий Чижов.

М.Гайдар и П.Порошенко

Добавим, что в конце марта президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником Марию Гайдар – некогда российского, а ныне украинского политика, депутата Одесского облсовета от партии «Блок Петра Порошенко», бывшего вице-губернатора Одесской области по социальной политике (занимала этот пост при губернаторе Михаила Саакашвили, экс-президенте Грузии).

Как пояснил газете «Коммерсантъ» близкий к Порошенко политтехнолог Виктор Уколов, «Мария как бывшая россиянка усилит команду Петра Порошенко, настроенную на достижение мира и прекращение "гибридной войны"» в Донбассе.

Георгий Чижов придерживается иного взгляда на ситуацию.

«Не знаю, почему именно сейчас президент Украины назначил Марию Гайдар своим советником. В любом случае, я бы не преувеличивал ее влияния. Ну, назначил внештатным советником, и что? В конце концов, Борис Немцов некоторое время был внештатным советником президента Ющенко. И, насколько я помню, с момента его назначения до момента увольнения они даже не встречались. То есть, очевидно, что какая-то причина у назначения была, но это событие – не на первой и даже не на второй линии в украинской политике», – убежден эксперт.