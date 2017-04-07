Все споры об экономическом росте, дефиците бюджета и прочих «высоких» материях в России выглядят абсолютно бессмысленными примерно раз в квартал, когда федеральное правительство и региональные администрации публикуют очередную планку прожиточного минимума.

Так, 30 марта Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором установлено: в IV квартале 2016 года человек трудоспособного возраста может прожить на 10466 рублей, ребенку необходимо 9434 рубля, а пенсионеру — 8000 рублей. В среднем на душу населения прожиточный минимум составил 9691 рубль, что на 198 рублей меньше предыдущего значения.

Такие цифры многие считают издевательскими. И не без основания. Согласно закону, прожиточный минимум — это «стоимостная оценка потребительской корзины», то есть продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для сохранения «здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности», а также обязательные платежи и сборы.

Сейчас в годовую потребительскую корзину трудоспособного человека входят 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц и т. д. Стоимость непродовольственных товаров, а также коммунальных услуг оценивается в половину суммы, потраченной на продукты. То есть, иными словами, потребительская корзина — это стоимость элементарных продуктов питания далеко не самого хорошего качества, помноженная на два.

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На прожиточный минимум совершенно официально точно не сможет прожить человек, у кого нет собственного жилья, или тот, кому необходимо покупать какие-нибудь лекарства. Снижение прожиточного минимума в этих условиях выглядит совсем странно, учитывая, что инфляционные ожидания у населения намного выше, чем реальные показания индекса потребительских цен и, тем более, чем таргет Центрального банка, 4% к концу 2017 года.

Между тем уже сейчас, по итогам марта, годовой уровень инфляции составляет всего 4,3%. Глава Центра стратегических инициатив Алексей Кудрин считает, что целевой уровень инфляции будет достигнут уже летом. Более того, бывший министр финансов считает высокой вероятность того, что по итогам года инфляция также составит 4%. В первую очередь именно уровень инфляции влияет на другой важный показатель, ключевую ставку Центрального банка, процент, под который он кредитует коммерческие банки. Еще важный показатель, который влияет на ключевую ставку — как раз инфляционные ожидания населения и бизнеса. Кудрин считает, что на конец года ключевая ставка будет «ближе к 8%». Вероятность того, что ставка опустится ниже 8%, есть, но она «меньше 50%», полагает он. На мартовском заседании совет директоров ЦБ, напомним, установил ключевую ставку на уровне 9,75%.

На этом фоне Россия, похоже, становится привлекательной для капитала страной. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в I квартале был зафиксирован чистый приток капитала. «В первый квартал, в отличие от других, аналогичных периодов предыдущих лет, сложился чистый приток положительный. Развивающиеся рынки, в том числе — и особенно — Россия, стали интересны для иностранных инвесторов», — сказал Силуанов в эфире канала «России 1».

Вообще же министр финансов, судя по всему, полон оптимизма. Выступая на Биржевом форуме он заявил, что расходы бюджета в 2017 году могут увеличиться на уровень дополнительных ненефтегазовых доходов. И это с учетом того, что прежде Минфин выступал за замораживание уровня расходов бюджета несмотря на инфляцию и любые другие факторы.

Добыча на газовом месторождении

По оценке Силуанова объем ненефтегазовых доходов может составить примерно 200 млрд рублей. Правда, появятся они только если будет исполнено решение о передаче в казну 50% дивидендов госкомпаний, подчеркнул министр. «Если будет другое решение, у нас не будет ненефтегазовых доходов, а значит, не будет и ресурсов для поправок», — сказал он. Так что скоро нас ждет возвращение «дивидендых войн».