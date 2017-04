«Коммерсантъ» в статье «Крепость рубля берут в осаду» пишет, что Минэкономики ожидает смены курсовых трендов к маю 2017 года.

«ОСАГО стирают с бумаги»: правительство планирует полный переход на электронные полисы.

«Леонид Маркелов отпросился с поста губернатора»: в Марий-Эл отправлен глава арбитражного суда Подмосковья.

РБК в статье «План по спаду» пишет про то, что Минэкономразвития прогнозирует замедление роста экономики.

В статье «Удар по республикам» делается попытка дать ответ на вопрос почему Кремль сменил глав регионов в Приволжском округе.

«Объединились в память о погибших»: 6 апреля в Москве прошла акция «Вместе против террора».

«Известия»: «Торговые наценки выросли вдвое». Поставщики обвиняют ритейл в необоснованных накрутках вместо снижения цен.

«Льготы для самозанятых обойдутся пенсионерам в 320 млрд»: новая инициатива Минэкономразвития поддержит бизнес, но создаст риски для пенсионной системы.

«Инициативы депутатов отправят на экспертизу»: думские фракции и комитеты должны сдать заявки на исследования законопроектов до 10 апреля.

«Газета.ru»: «США нанесли авиаудары по Сирии». Трамп уверен, что авиаудары нанесены в интересах нацбезопасности США.

«Россия готова тратить»: Максим Орешкин считает, что сейчас лучшее время для покупки валюты.

«Траур у стен Кремля»: В Москве прошла акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге.

The Economist: «Безопасность подождет. Как справиться с угрозой компьютерной безопасности» (Safety last: How to manage the computer-security threat). У фирм, производящих программное обеспечение, мало стимула всерьез заботиться о безопасности.

«Орбан против интеллектуалов: Венгрия приняла закон, чтобы закрыть надоедливый университет» (Orban v intellectuals: Hungary passes a law to shut down a bothersome university). Правящая партия Венгрии воспринимает Центрально-Европейский университет как рассадник либерализма.

Bloomberg: «Россия клеймит Трампа в связи с сирийской газовой атакой» (Russia Bashes Trump Over Syria Gas Attack). Россия обвинила американского президента Дональда Трампа в том, что он делает поспешные выводы по итогам сообщений о применении в Сирии химического оружия.

«Два корифея с Уолл-стрит выражают тревогу по поводу американской экономики» (Two of Wall Street's Biggest Names Are Sounding the Alarm on the US Economy). Двое влиятельных бизнесменов Уолл-стрит предупреждают о проблемах, с которыми рискует столкнуться экономика США.

The Wall Street Journal: «Сирийские жертвы связаны с зарином, как показало вскрытие" (Syrian Deaths Linked to Sarin, Autopsies Show). Результаты вскрытия трех жертв газовой атаки в Сирии наводят на мысль об использовании запрещенного вещества.

«Сенат проголосовал за прекращение блокировки номинантов для верховного суда» (Senate Votes to End Filibusters for High Court Nominees). Сенат большинством голосов решил прекратить обструкцию при утверждении номинантов на позиции судей верховного суда. Это означает, что Нил Горсач может быть утвержден в качестве судьи уже в пятницу.