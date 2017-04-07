100 СЛОВ. 75% россиян сидят в интернете

Интернетом, по данным ВЦИОМа, так или иначе пользуются 75% россиян. Все слова о том, что интернет прочно вошел в нашу жизнь, что современный человек не может без Сети, что мир больше никогда не будет прежним сказаны уже много лет назад. Многое и правда изменилось, но если выглянуть за окно, становится очевидно: жизнь идет своим чередом.

Практика показывает, что даже методы выстраивания коммуникации не сильно изменились: тот же фильм Навального о Медведеве можно без потери смысла показать по телевидению, может быть даже число сторонников оппозиционного политика от этого не увеличится. Так стоит ли сейчас переоценивать интернет, как раньше переоценивали телеэфир?