В «Единой России» готовы обсуждать с «либеральной общественностью» прошедшие 26 марта антикоррупционные митинги. Во всяком случае, к диалогу готова вновь запущенная «либеральная платформа» во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

По словам сенатора Клишаса, возглавляемая им либеральная платформа должна быть коммуникатором партии с широким кругом либералов, в том числе сторонниками проведения массовых акций. Об этом 7 апреля пишет «Коммерсантъ». Либеральная платформа готова взаимодействовать с Советом по правам человека и правозащитными организациями, адвокатскими объединениями. «Мы партия правящая», — отметил господин Клишас, добавив, что именно поэтому коммуникации должны быть самые широкие. Также участники либеральной платформы готовы обсуждать эффективность общественного контроля, антикоррупционного законодательства и права потерпевших в уголовном процессе.

Андрей Клишас Совет Федерации

По словам Клишаса, бывший депутат Госдумы Владимир Плигин, возглавлявший либеральную платформу ранее, готов продолжить работу в ней, возможно, он станет сокоординатором.

Замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко, который является куратором идеологических платформ, предположил, что к дискуссии могут быть приглашены Алексей Кудрин и эксперты Комитета гражданских инициатив, Ксения Собчак и «другие журналисты либеральных взглядов, например Станислав Кучер или Александр Плющев».

Напомним, платформы «Единой России» формально обладают правом выносить свои резолюции на рассмотрение президиума генсовета партии и, если получат одобрение, могут стать законопроектами. Большая часть идеологических платформы были созданы накануне выборов 2007 года, их деятельность заметно активизировалась после митингов 2011-2012 гг., но к 2016 году о них почти ничего не было слышно.

В четверг, 6 апреля, на заседании президиума генсовета ЕР были утверждены новые руководители платформ, вполне вероятно, что сейчас их деятельность вновь будет заметна. Учитывая, что и раньше вся работа платформ сводилась к разговорам, начало диалога со сторонниками антикоррупционных митингов может стать большим событием.

Евгений Ревенко и Ольга Баталина на заседании Президиума Генсовета "Единой России" ЕР

В конце марта, напомним, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал премьер-министра РФ Дмитрия Медведева отреагировать на расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В среду, 5 апреля, напомним, Госдума отклонила внесенный депутатами думской фракции КПРФ проект протокольного поручения провести парламентское расследование по материалам ФБК. За протокольное поручение Синельщикова свои голоса отдали 43 депутата (9,6%), против — двое (0,4%). При этом 90% депутатов — 405 человек — по этому вопросу не голосовали.

Так что пока складывается ощущение, что единственный способ диалога власти с оппозицией — проведение митингов. Во всяком случае именно так многие восприняли антикоррупционные демонстрации и шествия в российских городах — хотя бы потому, что участие муниципальных и региональных властей в организации акций зачем-то скрывалось.