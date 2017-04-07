В четверг Владимир Путин решил все-таки отправить в отставку главу Марий Эл Леонида Маркелова. Этому мало кто удивился, о смене руководства республики говорили уже давно, теперь, видимо, в Кремле решили, что Маркелов является слабым звеном.

Леонид Маркелов не был арестован, как двое его коллег и «соседей», Никита Белых из Кировской области и Александр Соловьев из Удмуртии, но и почетной отставки, как пятеро губернаторов, покинувших свои посты зимой, не получил.

Встреча Владимира Путина с Александром Евстифеевым kremlin.ru

О смене губернатора Марий Эл было объявлено, как это было принято до февральской серии отставок. Формально все подавалось так, будто президент вызвал к себе главу Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева и «информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Марий Эл». Тот ответил по военному просто: «если будет такое поручение, готов его выполнять», а также начал рассуждать о потенциале развития сельского хозяйства в Марий Эл, как будто именно этот вопрос на должности главы арбитражного суда его интересовал больше всего.

А Леонид Маркелов, по словам президента, «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы».

Леонид Маркелов Портал pg12

Уже после с Маркеловым смогли связаться журналисты, которых больше всего интересовала его будущая карьера — по слухам, бывшему главе республики собирались предоставить место в Совете Федерации. «По поводу дальнейшей работы ничего сказать не могу. Хочу отдохнуть, дальше пойму, что делать. Во время отдыха буду писать стихи», — заявил экс-глава Марий Эл РБК. Версию о том, что он может стать сенатором, Маркелов не опроверг: «Я об этом не думал. Если поступит такое предложение, буду думать».

Про стихи — это явно не оговорка. Маркелов — известный поклонник итальянского Ренессанса, который возвел в Йошкар-Оле, столице республики, фламандские дворцы, венецианские площади и набережную Брюгге. На главной площади Йошкар-Олы стоит памятник Лоренцо Медичи — главы Флорентийской республики эпохи Возрождения. Местные жители не слишком высоко оценивали старания губернатора: уровень бедности в регионе превышал среднероссийский показатель и был самый высокий в Приволжском округе.

Митинг с требованием отставки Леонида Маркелова в центре Йошкар-Олы 5 января 2017 КПРФ

Маркелов, похоже, отвечал жителям той же монетой. Перед выборами в 2015 году вокруг фигуры Маркелова разгорелся скандал. Приехав на открытие опорного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Шимшурга, глава республики, выступая с речью, заметил: «Меня так плохо первый раз принимают. Нигде так не было, чтобы ворчали. Наверное, мне тоже стоит повернуться к вам тем местом, каким вы ко мне повернулись. Да? Закрыть все и уехать. И дорогу раскопать. Что вы ворчите, что вам не нравится?»

Впоследствии Маркелов назвал свои слова шуткой, но на тех выборах получил «всего» 50,78% голосов. На думских выборах «Единая Россия» в Марий Эл получила 46,7% голосов, что также меньше среднего по стране (54,2%).

Новый глава Марий Эл вряд ли сможет стать столь же экстравагантным руководителем. Александр Евстифеев родился в 1958 года на юге Челябинской области, окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение», а потом остался работать в альма-матер, к 2000 году став директором Института юстиции. В 2000-2002 годах занимал пост заместителя полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко. С 2002 года — член Совета федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавлял комитет по судебно-правовым вопросам. С 2004 года занимал пост председателя Девятого арбитражного апелляционного суда в Москве. 30 января 2014 года был назначен председателем Арбитражного суда Московской области.