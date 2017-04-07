6 апреля в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступил исполнительный директор исследовательского центра ENERPO Европейского университета в Санкт-Петербурге Максим Титов. Тема его лекции «Зеленые финансовые инструменты. Мировая и российская практика».

Согласно одному из последних прогнозов фантаста Артура Кларка, сделанному за несколько месяцев до смерти писателя, к 2016 году появится единая мировая валюта и это будет киловатт-час – единица измерения произведенной или потребленной энергии. Хотя официально о введение такой валюты в 2016 году никто не объявлял, ключевое значение энергетических ресурсов для дальнейшего развития мировой экономики признается всеми.

Еще одно ограничение возможностей развития человечества возникает из-за истощения природных ресурсов. Поэтому при разработке новых технологий ставится требование минимизации их воздействия на окружающую среду. Одно из направлений «зеленых технологий» развитие альтернативных возобновляемых источников энергии. Помимо этого увеличилась роль других ресурсосберегающих технологий (например, капельного орошения в сельском хозяйстве, технологий переработки отходов, создания новых видов топлива).

Возрастающая ценность энергии заставляет всех признать, что ее следует расходовать эффективно и прилагать все усилия, чтобы избежать ее потерь. Но что происходит, когда кто-то пытается внедрить современные технологии энергосбережения и энергоэффективности на практике. Это может быть владелец предприятия, который хочет модернизировать производством, чтобы экономить энергию. Или это может быть муниципалитет или собственник здания, желающий применить современные технологии «зеленого строительства», чтобы избежать неоправданных потерь тепла и других ресурсов. Такая модернизация даст экономический эффект, но финансово выгода проявится не сразу, а в течение пару лет или более.

Где взять средства на такую модернизацию? Напрашивается вариант ответа – взять кредит в банке. Но не каждый банк с готовностью дает кредиты для проектов, сроки окупаемости которых более года. Лекция Максима Титова была посвящена существующим в мире и в России финансовым механизмам, которые призваны обеспечить развитие проектов по энергоэффективности и сохранению других ресурсов.

В основу лекции был положен многолетний практический опыт Максима Титова. С 2003 по 2015 год он работал в группе Всемирного банка, где отвечал за разработку и внедрение программ по стимулированию инвестиций в энергосбережение. Он был одним из первых, кто в 2005 году начал развивать направление финансирования энергоэффективности через коммерческие банки и лизинговые компании в Северо-Западном регионе России. В дальнейшем география его работы включала Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Россию, Украину, а также Балканы. А в последние годы Максим Титов занимался развитием инвестиций в энергоэффективность в Египте, Иордании, Ливане, Марокко, Пакистане и Тунисе.

Как подчеркнул Максим Титов, российские предприниматели часто недооценивают масштабы возможной экономии при внедрении энергосберегающих технологий. Сопоставление данных предварительного опроса, где они оценивали сами потенциальную выгоду от экономии энергии, с данными, полученными при обследовании объектов экспертами, показывают, что реальная экономия превысит ожидаемую в два или более раз. В масштабах всей страны потенциальные выгоды оказываются просто огромными. В 2007 году в докладе Всемирного банка «Энергоэффективность в России: скрытый резерв» сообщалось: «…объем неэффективного использования энергии в России равен годовому потреблению первичной энергии во Франции. Для реализации потенциала повышения энергоэффективности необходимы инвестиции частных и государственных организаций, а также домохозяйств в размере 320 млрд долл. США».

Но пока российский сектор «зеленого финансового рынка» только развивается. Среди перечисленных в лекции форм его работы были, например, «револьверные фонды». Они были с успехом опробованы в программе развития российских моногородов. Среди городов, где проходили такие эксперименты, был Новодвинск – небольшой город на севере Архангельской области.

В Новодвинске были проведены работы по переделке построенных по проектам 1970-х годов общественных зданий: школ, детских садов и так далее, которые позволили значительно снизить потери тепла и сэкономить энергию (экономия достигла 35 %). При этом средства, сэкономленные после модернизации здания первой школы, шли на финансирования работ в следующей школе и так далее. В этом и заключается метод работы револьверного фонда (средства постоянно возвращаются и вновь уходят в следующий проект).

К сожалению, сейчас реализация подобного проекта сильно затруднилась, так как у муниципалитетов нет необходимых полномочий. Все решения должны приниматься на уровне регионов. Но большой положительный опыт применения револьверных фондов в Канаде, Болгарии и Таиланде заставляет задуматься о том, чтобы облегчить их работу и в России.