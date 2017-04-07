Ослабления рубля ждут все

На открытии торгов на Московской бирже рубль подешевел почти на 1%, доллар и евро подорожали примерно на 50 копеек. Трейдеры объясняют это геополитикой: Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по позициям правительственных войск в Сирии, так что отношения между Москвой и Вашингтоном вновь можно считать крайне напряженными. В этой связи пошли вниз и фондовые индексы: ММВБ и РТС теряют по 2%.

Падение курса рубля в пятницу, конечно, явление разовое, да и не такое уж и заметное, 1% важен разве что для биржевых игроков или крупных компаний, которые зависят от экспорта и импорта. Но в российском правительстве явно уверены, что в ближайшее время ослабление рубля будет куда более заметно, хотя все равно катастрофических изменений курса, как было в 2014 году, не запланировано.

В четверг на совещании в правительстве министр экономики Максим Орешкин представил первый вариант прогноза социально-экономического развития до 2020 года — это первый документ подобного типа разработанный под непосредственным руководством нового министра.

Министр экономики РФ Максим Орешкин

Базовый сценарий, по данным «Коммерсанта», рассчитан исходя из цен на нефть в 2018 году около $41 за баррель и $42 в 2020 году ($40 за баррель текущего бюджета плюс инфляция в США), «целевой» — из тех же цифр. Доллар, как считают авторы прогноза, будет стоить 68 рублей в конце 2017 года и 72 рубля к концу 2020 года.

«При сохранении цен на нефть около текущего уровня мы ожидаем в ближайшие месяцы снижения курса до 63–64 руб./$»,— завил министр, отметив, что текущий момент является благоприятным для покупки валюты населением.

Хотя министр и не сказал, почему именно он так уверен в скором ослаблении рубля, в принципе его расчеты для участников рынка понятны. Минэкономики считает, что достигнутый в I квартале профицит текущего счета платежного баланса в мае 2017 года станет отрицательным, а дальше будет колебаться в районе нуля по крайней мере до конца года. Так как переход к дефициту платежного баланса, как правило, приводит к ослаблению курса национальной валюты это будет сигналом для игроков к прекращению операций carry trade, что окажет дополнительное давление на рубль. Вдобавок не исключено, что Центральный банк к концу весны начнет применять проинфляционные меры, чтобы не отклониться от заявленного таргета в 4% годовых в нижнюю сторону. Пока что почти все уверены, что 4% удастся достичь к лету, но, вполне вероятно, инфляция снизится до этого уровня раньше, по итогам марта ее уровень составляет всего 4,3%. Все это также может привести к снижению курса рубля.

При все при этом в целом прогноз Минэкономразвития можно считать относительно оптимистичным, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Российская экономика, считают в ведомстве Орешкина, в 2017 году вырастет больше, чем ожидалось ранее, на 2%, но затем рост замедлится и будет ограничен 1,5% в год, во всяком случае если правительство не будет проводить структурные реформы. Целевой сценарий предусматривает повышение экономической активности, рост мобильности на рынке труда, снижение структурной безработицы, рост инвестиционной активности, ненефтегазового экспорта и производительности труда. По этому сценарию ВВП в 2018 году вырастет на 1,7%, в 2019-м — на 2,5%, в 2020-м — уже на 3,1%.

Добыча угля открытым способом

Реальные располагаемые доходы россиян по базовому сценарию в 2017 году увеличатся на 1%, в 2018 году на 1,5%, в 2019 году — 1,2%, в 2020 году — 1,1%. В целевом варианте прогноза реальные располагаемые доходы населения в 2017 году также должны вырасти на 1%, а в следующие годы — на 1,9%, 2% и 2,5%.

Интересно, что даже исследователи рынка отмечают: внушительный рост расходов при почти неизменном среднем чеке говорит о том, что россияне вновь вернулись к активному шоппингу.

При этом Максим Орешкин не забывает о реформе статистического ведомства, которое сейчас переподчинено Минэкономразвития. Орешкин сообщил журналистам, что он предложил главе Сбербанка Герману Грефу возглавить рабочую группу по реформе Росстата, которая будет создана при Минэкономразвития. Орешкин подчеркнул, что федеральная служба не будет подчиняться блоку макроэкономического прогнозирования в министерстве, независимость его оценок будет сохранена. Днем ранее Греф пошутил, что макроэкономические показатели этого года будут зависеть от того, в чьем подчинении будет находиться Росстат.