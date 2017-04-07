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07 апреля 2017, 13:00
Пентагон Россия Сирия США
Григорий Голосов

«В стратегических интересах России – дистанцироваться от режима Асада»

Ракетный удар с корабля ВМФ США по авиабазе сирийских правительственных Вооруженных сил
Ракетный удар с корабля ВМФ США по авиабазе сирийских правительственных Вооруженных сил
navy.mil

США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск в сирийской провинции Хомс. В результате, по словам губернатора сирийской провинции Талала Барази, погибли пять человек. Информационное агентство Reuters сообщало о четверых погибших.

Ракетный удар по базе «Шайрат» был нанесен с кораблей ВМС США, в настоящее время находящихся в Средиземном море. Для удара использовались 59 «Томагавков». По словам губернатора Хомса, человеческих жертв было немного, однако материальный ущерб нанесен значительный.

Барази подчеркнул, что база использовалась сирийской армией для борьбы с террористами. В то же время США утверждают, что именно с этой базы вылетала авиация, которая провела химическую атаку в провинции Идлиб. В результате этой атаки погибли, по разным данным, от 70 до 100 человек.

 
Авиабаза "Шайрат" после ракетного удара
syria.liveuamap.com

Президент России Владимир Путин назвал происшедшее актом агрессии со стороны США против суверенного государства, нарушающим нормы международного права, причем «под надуманным предлогом». Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передавший журналистам слова президента, «сирийская армия не располагает запасами химического оружия». Он напомнил, что в свое время «факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия, специализированная структура ООН – прим. ред.)».

Напомним, в Минобороны России утверждали, что происшедшее в провинции Идлиб стало результатом бомбардировки сирийскими ВВС складов с химическим оружием, принадлежавшим боевикам. В результате этого и погибли люди, утверждает российское военное ведомство.

Между тем Пентагон опубликовал видеозапись ракетного удара по авиабазе в провинции Хомс. Кроме того, его представитель Джефф Дэвис заявил, что США предупредили российских военнослужащих в Сирии о том, что по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс будет нанесен ракетный удар. По его словам, о намерении нанести удар американские военные сообщили российским еще 6 апреля – по каналам связи, организованным сторонами-участницами операции в Сирии для предотвращения конфликтов.

 
Авиабаза "Шайрат"
syria.liveuamap.com

Он подчеркнул, что удар не был нацелен на те части базы, где могли находиться российские военнослужащие. Аналогичное заявление сделал другой представитель Пентагона Эрих Пэхон. «Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы», – сказал он. В то же время госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не нуждаются в одобрении Россией своей политики по Сирии и не связывались с российскими властями или командованием перед нанесением удара.

7 апреля турецкие СМИ сообщили, будто российские военные корабли в срочном порядке возвращаются к берегам Сирии в Средиземное море. Об этом, в частности, написал в твиттере турецкий ресурс Bosphorus Observer. «Фрегат "Адмирал Григорович" уходит из Черного моря и проходит через Босфор», – говорилось в его сообщении. Там также были опубликованы фотографии фрегата, еще недавно находившегося в Новороссийске.

«Бомбардировка ВВС американской коалиции позиций сирийских войск под Дейр-эз-Зором в сентябре 2016 года поставила крест на договоренностях Лаврова-Керри о перемирии и урегулировании кризиса в Сирии. Ракетные удары США по сирийской базе Шайрат положили конец надеждам Москвы на скорую нормализацию отношений с Вашингтоном», – такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Виктор Олевич, эксперт по внешней политике США и российско-американским отношениям.

 
Истребитель-бомбардировщик Международной коалиции
defence.gov

Политолог Григорий Голосов согласился с последним утверждением. В беседе с «Полит.ру» он пояснил, что улучшения отношений между Россией и США, по крайней мере в отношении сделки по Сирии, в близком будущем он действительно не считает вероятным. По его оценке, США продемонстрировали, что, вопреки ранее сделанным заявлениям, в отношении Сирии и ее лидера Башара Асада придерживаются той же политики, что и при президенте Бараке Обаме.

«Последние события в Сирии имеют довольно печальные последствия для России, потому что в глазах общественности она все более связывается с режимом Асада. В стратегических интересах России было бы несколько дистанцироваться от этого режима. Это, в частности, значительно облегчило бы взаимодействие с Соединенными Штатами по всем вопросам, касающимся Сирии.

 
Российские и сирийские военные в провинции Хомс
M Green‏ @MmaGreen

Однако сейчас ситуация развернулась в прямо противоположном направлении: Соединенные Штаты резко переменили позицию по Сирии. Буквально несколько дней назад американские официальные лица заявляли, что свержение Асада больше не является для них приоритетом, но сейчас дело повернулось так, что Соединенные Штаты впервые совершили прямую и довольно широкомасштабную военную операицию против сирийского режима. Что означает, что, по сути, приоритеты не только не изменились по сравнению в приоритетами администрации Обамы, которая всегда настаивала на ликвидации этого режима, но даже переведены теперь в практическую плоскость – чего администрация Обамы, по существу, никогда не делала.

Да, удары по базе «Шайрат» в значительной степени положили конец надеждам России на скорую нормализацию отношений с США. Во всяком случае, если речь идет о сделке по Сирии, то ее эти события значительно затруднили. И, на мой взгляд, именно такую цель и преследовал Асад, когда организовывал удар по Идлибу. По правде сказать, в том, что это Асад организовал удар, сомнений чрезвычайно мало. Были рассуждения о том, что это мог сделать кто-то другой, и даже – что этого не было вообще, но они выглядят достаточно неубедительными, потому что слишком много свидетельств с места», – сказал Григорий Голосов.

Василий Кашин, эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, не исключает, что действия Трампа, отдавшего приказ, а затем публично объявившего о нанесении ракетного удара, могли быть совершены в расчете на впечатление, которое он произведет на Китай, поскольку вес это произошло в период визита Си Цзиньпина. Эксперт напоминает о сходной ситуации: упоминании президентом США Генри Трумэном атаки на Хиросиму, которого Сталин предпочел «не понять». Кроме того, отмечает он, «теперь крайне трудно продвигать теорию о том, что Трамп находится под российским влиянием». «От этой угрозы он избавился», – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Оценивая техническую сторону событий, эксперт подчеркивает, что отразить удар такой силы не могла бы и самая совершенная оборона. «Нанесен удар по базе огромным количеством крылатых ракет, явно рассчитанным на гарантированное преодоление мощной объектовой ПВО. Собственно говоря, даже находись на базе дивизион С-300, при условии 100% эффективности он бы такой удар не сдержал. И да, дальности стрельбы С-300 по низколетящим целям типа КР "Томагавк" в несколько раз меньше дальности стрельбы по самолетам на средних и больших высотах, про которые любят говорить журналисты. Т.е. это считанные десятки километров. Дивизионы С-300 и С-400 в Хмеймиме и Тартусе удаленную цель прикрыть от "Томагавков" не могут в принципе.

Но, судя по данным о потерях, обороны базы вообще не было – иначе никакой речи о пяти погибших не было бы. База была эвакуирована заранее, после американских предупреждений. Расходование американцами 59 ракет было нужно, чтобы исключить потерю лица, если противоположная сторона решит базу все-таки оборонять. Иначе тратить более 100 миллионов долларов на один объект не имело смысла», – считает Василий Кашин.

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