Видео дня. Ракетный удар США по базе ВВС Сирии

Корабли ВМС США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных войск Шайрат десятками ракет «Томагавк». В результате погибли пять человек.

Here's video from the #Tomahawk launches against #Syria. For more on the story, visit https://t.co/2GprTQGGjs. pic.twitter.com/kB3gbBy4ma