Видео дня. Ракетный удар США по базе ВВС Сирии

Корабли ВМС США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных войск Шайрат десятками ракет «Томагавк». В результате погибли пять человек.

Как заявил президент США Дональд Трамп, удар стал ответом на химатаку в Идлибе, которую, по утверждению официального Вашингтона, санкционировал президент Сирии Башар Асад. Напомним, в Кремле подчеркивали отсутствие достоверных и неопровержимых доказательств причастности сирийских властей к применению химоружия, а потому призывали воздержаться от поспешных обвинений.

Тем не менее, Трамп приказал нанести ракетный удар по базе Шайрат. Президент России Владимир Путин считает это «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако американская сторона ясно дала понять, что не особенно интересуется мнением Москвы: госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не ищет одобрения России и не собирается согласовывать с ней свою политику в Сирии.

Учитывая, что Тиллерсону предстоит официальный визит в Москву, а планируемая личная встреча президентов России и США остается одной из самых обсуждаемых тем, возникает вопрос, в каком ключе пройдут эти мероприятия и как далее будут развиваться и без того непростые российско-американские отношения.