Топ новостей 7 апреля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США нанесли ракетный удар по базе сирийских ВВС, Россия приостановила военное сотрудничество с Соединенными Штатами по Сирии, в Стокгольме грузовик протаранил толпу, в квартире подозреваемого по делу о теракте в метро Петербурга нашли гранату.
США нанесли удар по базе ВВС Сирии
Суда Военно-морских сил США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных Вооруженных сил. 7 апреля американские корабли выпустили более 50 ракет «Томагавк» по авиабазе. Мишенями являлись взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Отмечается, что данная операция проведена по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возлагает на президента Сирии Башара Асада.
#Homs: More photos of destroyed #Assad warplanes, aircraft shelters and fuel depots on Shayrat Airbase, some are still burning@worldonalert pic.twitter.com/8OiJ7sTM0A— Global News (@GlobalZarfati) 7 апреля 2017 г.
В Сирии заявили о гибели детей при ракетном ударе США
В результате ракетного удара США по авиабазе сирийских правительственных войск в Хомсе погибли дети. По данным сирийского информагентства, погибли девять мирных жителей – четверо детей и пятеро взрослых.
Все, что известно на текущий момент об ударах США по сирийской базеhttps://t.co/HW6zxO5WZP pic.twitter.com/lJDQDSdvMs— Лентач (@oldLentach) 7 апреля 2017 г.
Кремль предупредил о существенном риске столкновения России и США в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в свете ракетного удара США по авиабазе сирийских правительственных войск угроза столкновения России и США в Сирии существенно возрастает. Отвечая на вопрос, к чему может привести приостановка Россией меморандума о предотвращении инцидентов с США в воздушном пространстве Сирии, Песков отметил: «На фоне ракетных ударов вряд ли приходится говорить о повышении риска. Риск повышен существенно».
Убедил.— DW (на русском) (@dw_russian) 7 апреля 2017 г.
Карикатурист Сергей Елкин на сайте DW: https://t.co/basPEdqv7x pic.twitter.com/mxjA1RSKri
Минобороны РФ приостановило сотрудничество с Пентагоном по Сирии
Министерство обороны России приостанавливает сотрудничество с Пентагоном по предотвращению инцидентов в Сирии.
Россия приостановила соглашение с США по безопасности полетов в Сирии
Россия решила приостановить действие заключенного с США соглашения об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, говорится в официальном заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел РФ. В заявлении, опубликованном в связи с ракетным ударом США по авиабазе ВВС Сирии, говорится: «Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности».
Россия приостановила соглашение с США по полетам над Сирией. Владимир Владимирович с Трампом в одном небе даже чай пить не сядет!— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 7 апреля 2017 г.
В квартире подозреваемого по делу о теракте в метро нашли гранату
В московской квартире Содика Ортикова, задержанного по подозрению в причастности к взрыву в метро Петербурга, изъяли две тротиловые шашки, а также граната Ф1. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного райсуда Москвы, где решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.
СМИ рассказали о втором потенциальном смертнике в петербургском метро
Теракт в метро Санкт-Петербурга должны были осуществить два смертника – для одного из них Акбаржон Джалилов (погиб при взрыве) принес бомбу в метро, а другой, возможно, собирался совершить самоподрыв на траурных мероприятиях по жертвам теракта. Такова одна из версий следствия, по данным СМИ.
При наезде грузовика на людей в Стокгольме погибли трое
Жертвами происшествия в Стокгольме, когда грузовик протаранил толпу людей, стали три человека. Как рассказали очевидцы, автомобиль на большой скорости врезался в людей, гулявших по пешеходной улице Дроттнинггатан. Затем машина протаранила витрину магазина и лишь затем остановилась. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что наезд грузовика на людей является терактом: «Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака».
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Публикация от Александр Валеев | A. Valeev (@aleksandrvaleev) Апр 7 2017 в 6:42 PDT
'At least five people dead' after truck crashes into Stockholm shopping centre and gunman opens fire.@MailOnline pic.twitter.com/kXriJYYsRL— Global News (@GlobalZarfati) 7 апреля 2017 г.
Помощник Путина и глава «России сегодня» стали потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая»
Помощник президента России Андрей Белоусов и гендиректор информагентства «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев признаны потерпевшими по делу хакерской группировки «Шалтай-Болтай». Группировка стала известной после взлома личной почты, предположительно, премьера Дмитрия Медведева.
В ДНР назвали заказчика убийств Моторолы и Гиви
В Министерстве государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики считают, что заказчиком убийств командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы) является глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Петров.