Топ новостей 7 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США нанесли ракетный удар по базе сирийских ВВС, Россия приостановила военное сотрудничество с Соединенными Штатами по Сирии, в Стокгольме грузовик протаранил толпу, в квартире подозреваемого по делу о теракте в метро Петербурга нашли гранату.

Суда Военно-морских сил США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных Вооруженных сил. 7 апреля американские корабли выпустили более 50 ракет «Томагавк» по авиабазе. Мишенями являлись взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Отмечается, что данная операция проведена по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возлагает на президента Сирии Башара Асада.

