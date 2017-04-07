Топ новостей 7 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США нанесли ракетный удар по базе сирийских ВВС, Россия приостановила военное сотрудничество с Соединенными Штатами по Сирии, в Стокгольме грузовик протаранил толпу, в квартире подозреваемого по делу о теракте в метро Петербурга нашли гранату.

Суда Военно-морских сил США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных Вооруженных сил. 7 апреля американские корабли выпустили более 50 ракет «Томагавк» по авиабазе. Мишенями являлись взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Отмечается, что данная операция проведена по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возлагает на президента Сирии Башара Асада.

Военный и дети

В результате ракетного удара США по авиабазе сирийских правительственных войск в Хомсе погибли дети. По данным сирийского информагентства, погибли девять мирных жителей – четверо детей и пятеро взрослых.

Все, что известно на текущий момент об ударах США по сирийской базеhttps://t.co/HW6zxO5WZP pic.twitter.com/lJDQDSdvMs — Лентач (@oldLentach) 7 апреля 2017 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в свете ракетного удара США по авиабазе сирийских правительственных войск угроза столкновения России и США в Сирии существенно возрастает. Отвечая на вопрос, к чему может привести приостановка Россией меморандума о предотвращении инцидентов с США в воздушном пространстве Сирии, Песков отметил: «На фоне ракетных ударов вряд ли приходится говорить о повышении риска. Риск повышен существенно».

Министерство обороны России приостанавливает сотрудничество с Пентагоном по предотвращению инцидентов в Сирии.

Россия решила приостановить действие заключенного с США соглашения об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, говорится в официальном заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел РФ. В заявлении, опубликованном в связи с ракетным ударом США по авиабазе ВВС Сирии, говорится: «Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности».

Россия приостановила соглашение с США по полетам над Сирией. Владимир Владимирович с Трампом в одном небе даже чай пить не сядет! — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 7 апреля 2017 г.

Задержанный по подозрению в терроризме

В московской квартире Содика Ортикова, задержанного по подозрению в причастности к взрыву в метро Петербурга, изъяли две тротиловые шашки, а также граната Ф1. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного райсуда Москвы, где решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Теракт в метро Санкт-Петербурга должны были осуществить два смертника – для одного из них Акбаржон Джалилов (погиб при взрыве) принес бомбу в метро, а другой, возможно, собирался совершить самоподрыв на траурных мероприятиях по жертвам теракта. Такова одна из версий следствия, по данным СМИ.