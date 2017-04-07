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07 апреля 2017, 16:30
Россия Сирия США
Анна Сакоян

США: удар по Сирии

Авиабаза "Шайрат" после ракетного удара
Авиабаза "Шайрат" после ракетного удара
Кадр видео

Американские вооруженные силы нанесли удар по сирийской военно-воздушной базе в ночь с четверга на пятницу. По версии американского руководства, это была та база, с которой была организована атака химическим оружием на удерживаемый оппозицией город в провинции Идлиб.

Это была первая прямая атака США против сирийской армии за шестилетний период войны, пишет AlJazeera. Президент США Дональд Трамп мотивировал ее тем, что сирийское правительство задействовало запрещенное химическое оружие. Тезис о том, что удар химическим оружием был произведен именно по инициативе правительства, Трамп позиционировал как несомненно истинный. Сирийское руководство отрицает причастность к использованию запрещенного оружия, а Россия обвиняет сирийскую оппозицию: по этой версии, она занимается производством такого оружия, а обстрел, организованный правительством, задел здание, в котором оно создавалось.

 
Акции против режима Асада после химической атаки в городе Хан-Шейхун, провинция Идлиб
Mete Sohtaoğlu @metesohtaoglu

Автор ссылается на эксперта, который считает, что главный вопрос в связи с американским ударом состоит в том, было ли это импульсивным актом или стратегическим. У такого шага неизбежно должны быть большие последствия, но пока непонятно, насколько хорошо они были продуманы. Если это часть действительно подготовленного плана, то эксперту интересно посмотреть на его дальнейшее воплощение. Но если за атакой никакого плана не стоит, то от нее будет гораздо больше вреда, чем пользы.

Один из аналитиков AlJazeera также считает, что какими бы ни были исходные намерения американского правительства, теперь Трампу будет трудно не вовлекаться в полемику о дальнейшей судьбе Сирии. Ранее администрация Трампа давала понять, что она не собирается вникать в сирийскую политическую конфронтацию и, в частности, ее мало интересует, останется ли у власти президент Сирии Башар Асад. Сейчас проигнорировать тему политического будущего Асада США будет непросто.

Wall Street Journal пишет, что американский удар был разовой операцией, и ее главной целью было указать на то, что использование химического оружия неприемлемо. Собственно, американская сторона оговорила, что если больше не будет таких случаев, то не будет и новых ударов. Но одновременно с этим Трамп, его еще несформировавшаяся администрация и американское военное командование теперь оказались сильнее привязанными к этому сложному конфликту. Теперь администрации придется решать, продолжать ли линию прямой конфронтации с сирийским правительством. Также ей придется думать, как быть с возможной реакцией со стороны союзников Асада, прежде всего России и Ирана.

 
Сирийская база Шайрат

По версии WSJ, никакого масштабного стратегического плана за атакой не стоит. Идея нанести «ответный удар» начала обсуждаться во вторник и приняла относительно завершенный вид в четверг. Конгресс ее приветствовал, потому что он уже давно призывает Трампа нанести удар по «режиму Асада». Он призывал к этому и предыдущего президента США Барака Обаму, однако Обама последовательно отказывался от прямого военного вмешательства. При Обаме в 2013 г. был аналогичный случай, когда было принято решение нанести удар в ответ сообщения о задействовании химического оружия. Однако Обама отменил это решение, а вместо этого с Россией была заключена сделка по сотрудничеству в прекращении сирийской программы по разработке химического оружия.

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