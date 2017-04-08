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08 апреля 2017, 09:03
Госдума законотворчество культура Совет Федерации
Ольга Зайцева

Культурное наследие по концессии

Улица Советская, д.14 в Переславле-Залесском
Улица Советская, д.14 в Переславле-Залесском
Pereslavl-zalesskiy.wikimapia.org

В России могут разрешить передачу объектов культурного наследия физическим и юридическим лицам по концессии. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре (депутат от «Справедливой России») Елена Драпеко и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков.

Как поясняют СМИ, законопроект разработан с учетом резолюции VI Парламентского форума «Историко-культурное наследие России». Разработка подобного документа была также предусмотрена также Стратегией реализации государственной культурной политики, утвержденной распоряжением правительства России от 29 февраля 2016 года. Целью документа является сохранения историко-культурных территорий с использованием механизмов государственно-частного партнерства, отмечает интернет-издание «Информ-24: Парламентские новости».

Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента. В пояснительной записке к нему, которой располагает информационное агентство ТАСС, говорится, что объекты культурного наследия могут передаваться физическим и юридическим лицам на основании концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», равно как и земельные участки, если они расположенные в границах историко-культурных заповедников.

«Обеспечить интересы сохранности историко-культурной территории» авторы идеи предлагают так: установить законодательно, «что в границах историко-культурного заповедника указанными лицами могут осуществляться виды деятельности, не нарушающие сохранность объектов культурного наследия и предусмотренные концессионным соглашением». В связи с этим они также предлагают дополнить сферу ведения федерального закона «О концессионных соглашениях» «объектами культурного наследия, их территориями, а также территориями историко-культурных заповедников».

Инициатива также предусматривает, что для управления историко-культурными заповедниками могут быть созданы (или определены) государственные учреждения и другие организации. Кроме того, ряду учреждений и организаций могут быть переданы свободные от прав третьих лиц земельные участки, а также объекты недвижимого имущества, в том числе, объекты культурного наследия, расположенные в границах историко-культурных заповедников.

Тему использования концессионных соглашений и их применимости в случае, когда речь идет об объектах культурного наследия по просьбе «Полит.ру» прокомментировал адвокат Владимир Берлизов, управляющий директор Berlizov.Group. По его оценке, этот инструмент может быть достаточно эффективен в случае тщательной проработки и соблюдения условий концессии.

«Уже почти век, как в России применяются концессионные соглашения – в этом нет ничего сверхъестественного. Сама суть концессии предполагает, что частным инвесторам, в том числе и физическим лицам, в пользование передается какое-либо публичное (государственное) имущество. В условиях, когда государство не имеет средств и/или не может эффективно распорядиться ими, чтобы воспользоваться таким имуществом, и/или обеспечить его сохранность – концессия вполне логичное и правильное решение.

Главный вопрос в том, на каких условиях частным лицам предполагается передавать такие объекты и кто и насколько тщательно будет контролировать соблюдение таких условий.

Так, например, государство сможет сложить с себя обязанности по восстановлению и обслуживание здания, входящего в культурное наследие РФ, на предпринимателя, который, открыв например в этом здании кафе, обеспечит комфортные условия (инфраструктуру) для посетителей, получит прибыль, в связи с высоким потоком посетителей, и заодно, восстановит само здание – все в выигрыше. Однако этот же самый предприниматель может объект культурного наследия просто уничтожить, некачественно выполнив ремонт, либо увлекшись оформлением своего общепита.

А вопрос оценки шансов принятия… шансы есть, особенно если посмотреть в ретроспективе какое количество законов принимается нашим парламентом, как быстро и насколько развился системный кризис во всех сферах – от экономики до законотворчества», – считает Владимир Берлизов.

Тема памятников культуры в последнее время привлекает внимание СМИ и в связи с судьбой особняка, в котором располагается Европейский университет в Санкт-Петербурге. Особняк известен как Малый мраморный дворец или же дворец Кушелева-Безбородко; университет занял его по инициативе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Сторчака. Однако в конце 2016 года городские власти приняли решение выселить вуз из здания и в одностороннем порядке расторгли договор аренды.

Университет пытался оспорить это решение в суде, однако проиграл: 5 апреля Арбитражный суд города отклонил иск вуза к городскому Комитету имущественных отношений. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в Комитете заявили, что до конца учебного года никаких действий предпринимать не будут и здание на этот срок еще останется в пользовании вуза. В университете же по-прежнему считают решение расторгнуть договор незаконным и не исключают обжалования решения суда.

Законопроект о передаче объектов культурного наследия юрлицам по концессии мог бы повлиять на судьбу вуза, в поддержку которого и против его выселения высказываются ученые и архитекторы. По информации газеты, члены Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, Геральдического совета при президенте России и ряд других экспертов уже обратились с открытым письмом к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

«Размещение учреждений науки, культуры и образования в зданиях-памятниках –  безусловно оправданная практика», – приводит издание отрывок письма. В нем также указывается, что поддержанный президентом Владимиром Путиным проект реконструкции дворца французского архитектора Жан-Мишеля Вильмотта дает «положительный пример» реновации архитектурного наследия.

Напомним, законопроект, разрешающий передачу объектов культурного наследия в пользование учреждениям образования и науки Совет Федерации уже одобрил. Это произошло на пленарном заседании 1 марта. Тогда сенатор Рыбаков, один из авторов законопроекта о передаче памятников культуры и истории физическим и юридическим лицам по концессионным соглашениям, пояснял, что речь идет о безвозмездном пользовании такими объектами государственных и муниципальных учреждений, действующих в сфере образования и науки.

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