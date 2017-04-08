«Союзмультдолг»

Российский Союз правообладателей (РСП) и учрежденный им Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) выделили киностудии «Союзмультфильм» в общей сложности более 9 млн рублей на погашение сформировавшейся за два года задолженности перед авторами. Представитель «Союзмультфильма» это подтвердил.

8 апреля министр культуры РФ Владимир Мединский встретился с ведущими российскими мультипликаторами. В материалах министерства к этому заседанию, с копией которых ознакомились «Ведомости», говорится, что одной из тем встречи стало урегулирование отношений между «Союзмультфильмом» и РСП.

На встрече с работниками отрасли Мединский также отметил, что в программе возрождения «Союзмультфильма» важно использовать их опыт. «Хочу всех поздравить с Днем российской анимации и выразить надежды и уверенность в нашем более плотном общении, и, конечно, важно для нас использовать ваш опыт при реорганизации "Союзмульфильма"», — сказал В.Мединский.

В сообщении самой студии, на которое ссылается РИА Новости, сказано, что средства начнут выплачивать «в ближайшее время». Уточняется, что о выделении денег договорились председатель правления киностудии Юлиана Слащева, возглавляющая «Союзмультфильм» с февраля текущего года, и генеральный директор РСП Андрей Кричевский.

РСП передал студии 5 млн рублей, полученные за частное копирование произведений, созданных «Союзмультфильмом». В свою очередь, НФПП безвозмездно оказал студии финансовую поддержку на сумму свыше 4 млн рублей.

Андрей Кричевский в интервью РИА Новости отметил, что между прежним руководством студии и РСП «не был выстроен» процесс взаимодействия. По его словам, союз со своей стороны прилагал все усилия.

Ранее, 24 марта, художник и режиссер Леонид Шварцман на вручении в Кремле премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, заранее извинившись за внесение «диссонанса» в это торжественное событие, заявил, что студия забрала авторские права на мультфильм у него и его коллег. «Я понимаю, что фильм, конечно, принадлежит студии, но составные части фильма принадлежат каждому из авторов, и они могут распоряжаться ими по своему усмотрению», — сказал 96-летний мультипликатор, его слова цитирует ТАСС.

Кроме того, он напомнил, что раньше при показе мультфильмов на телевидении их авторы получали «какой-то процент». «Сейчас и это тоже куда-то ушло, — посетовал Шварцман. — А нужно сказать, что у нас очень много ветеранов, для которых эти деньги были большим подспорьем».

Люди отвыкли от этого...

Президент совета Российского Союза правообладателей Никита Михалков, комментируя новость о предоставлении финансовой помощи для погашения долгов перед мультипликаторами, заявил, что действия бывшего руководства «Союзмультфильма» привели «буквально к уничтожению» киностудии.

«Когда великая киностудия и ее авторы, внесшие вклад в создание мировой антологии мультипликационных фильмов, не первый год прибывают в тяжелом финансовом положении, когда личная корысть бывшего руководства "Союзмультфильма" приводит буквально к уничтожению студии, лишает авторов анимационных картин по закону причитающихся им денег, ставит многих из них на грань выживания — все это требует участия всех нас», — заявил представитель Михалкова в интервью RNS.

«Когда мы узнали о сложившейся ситуации, мы приняли решение оказать посильную поддержку. И это совершенно естественно. Другой вопрос, что люди отвыкли от этого, и сегодня обычная помощь, взаимовыручка становится новостью, а не нормой жизни», — добавил он.

Были бы банкротом, без вариантов

Сейчас исполняющий обязанности гендиректора «Союзмультфильма» — Глеб Давыдов. Он был назначен на эту должность в апреле прошлого года, после того, как действовавший гендиректор Андрей Добрунов покинул должность по собственному желанию.

Осенью прошлого года Давыдов в интервью RNS заявлял, что в апреле новое руководство нашло студию на грани банкротства.

«Мы, фактически, вытащили студию из состояния банкротства. То есть, если бы прошел еще месяц, если бы не сменилось руководство в апреле, в мае «Союзмультфильм» был бы банкротом, без вариантов», — сообщал RNS Давыдов.

РСП является организацией, которая с 2010 года аккредитована государством на сбор 1% от таможенной стоимости ввозимой в страну электроники, на которой могут копироваться произведения (песни, клипы, фильмы), что потенциально может нарушить права их авторов. В свою очередь, НФПП «создан для поддержки правообладателей в различных областях культуры и искусства, а также для защиты и обеспечения их законных прав и интересов». Об этом говорится на сайте фонда. В его попечительский совет тоже входит Михалков и другие деятели искусства.