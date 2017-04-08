Полиция Стокгольма официально подтвердила, что задержан водитель грузовика, который в пятницу въехал в толпу прохожих, а затем врезался в витрину одного из магазинов. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции Ларса Быстрома, арестованный подозревается в совершении теракта, по версии следствия, он был за рулем грузовика.

При этом накануне шведская полиция задерживала двоих человек, но сообщалось, что они не подозреваются. По информации местной газеты Aftonbladet, главный подозреваемый — 39-летний мужчина родом из Узбекистана, он был задержан патрульными в пригороде Мэшта, полицейским показалось его поведение странным, а на одежде были осколки стекла. Сообщается, что задержанный симпатизировал запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», такие выводы были сделаны на основе публикаций, сделанных подозреваемым в социальных сетях и материалов, которые он отмечал как интересные. Позже стало известно о задержании еще одного подозреваемого, но подробности об этом пока не сообщаются.

Напомним, 7 апреля грузовик на высокой скорости въехал в толпу прохожих на пешеходной улице Дроттнинггатан, он проехал около 500 метров и врезался в витрину магазина, водитель скрылся. Норвежский телеканал VGTV опубликовал видеозапись с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей наезд грузовика на людей. На кадрах видно, как люди в панике забегают в ближайшие магазины, чтобы укрыться от грузовика:

По последним данным, в результате происшествия погибли четверо человек, еще 15 (по другой информации 12) человек получили ранения. Власти города полагают, что это был теракт. В пользу этой версии говорит и то, что грузовик был угнан незадолго до происшествия, как это было в случае терактов в Берлине и Ницце. Местные СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что в грузовике была обнаружена сумка с взрывчаткой, однако официально полиция Стокгольма опровергла эту информацию.

На фоне последних событий было принято решение приостановить работу метро и железнодорожное сообщение. Здания правительства, парламента и королевский дворец были взяты под охрану. Городские власти призвали не дожидаться возобновления работы транспорта и добираться по домам пешком, а для тех, кто живет далеко, обещали предоставить несколько зданий в центре города

Премьер-министр Стефан Левен сообщил о планах усиления охраны границ. «Сегодня мы решили усилить пограничный контроль. Террористы не могут решать, как нам жить, и никогда не победят», — приводит его слова DPA.

Эксперт из соседней Финляндии, старший исследователь Института международных отношений Олли Руохомяки считает, что за этой террористической атакой стоит глава йеменского отделения запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каиды». По мнению Руохомяки, он приказал совершать теракты с помощью транспортных средств, как это было в других европейских городах, передает финский Yle. Поэтому, по его мнению, теракт в Стокгольме не стал неожиданным. Он также заметил, что предотвратить подобные атаки практически невозможно, как и исключить вероятность других подобных атак, в том числе и в Финляндии.

В социальных сетях этот инцидент стал очередным в цепи трагических событий, которые болезненны для жителей многих стран, особенно тех, кто недавно пережил подобные атаки. Петербуржцы пишут слова поддержки Швеции, а общественные деятели, блогеры и политологи пытаются анализировать произошедшее.

Оппозиционный политик Владимир Милов обратил внимание на географию возникновения терроризма: «Уже который подряд теракт (Стамбул, Питер, Стокгольм) совершают выходцы из Центральной Азии. Новая "кузница кадров" для террора? У экспертов по борьбе с терроризмом этот регион, кстати, не на первых ролях в плане внимания», — написал он в Facebook.

Экономист и публицист Михаил Делягин считает, что вина в произошедшем лежит и на властях Швеции: «Мне жалко невинных жертв, но мне не жаль Швецию: она сама убивает себя русофобией. Это ее выбор - и пусть идет, куда она хочет!» — написал он.

Пользователь Борис Середин считает, что события в Стокгольме - это часть новой мировой войны: «3-я мировая война, о которой начали говорить еще в конце 70-х, уже давно началась. И продолжаться будет очень долго. Как Столетняя война. И термин "Холодная" уже не подходит, Скорее «Теплая»».