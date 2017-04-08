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08 апреля 2017, 12:00
Башар Асад Сирия США
Наталья Ивлева

«Паранойя исключительности»

Сенат США
Сенат США
официальный сайт ведомства

В субботу стало известно об инициативе со стороны американского Конгресса: сенаторы подготовили и внесли законопроект о создании «гибридного трибунала». Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на текст проекта, в трибунал должны войти юристы из разных стран, которым предстоит расследовать военные преступления против человечества, совершенные сирийскими властями и «режимом Асада». 

Реакция на инициативу последовала сразу. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин резко высказался в отношении этого предложения сенаторов: «Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать», — написал он в своем микроблоге. 

А один из американских конгрессменов, известный своим отношением к России республиканец Джон Маккейн снова принялся обвинять. В интервью CNN он заявил, что что «русские такие же плохие», как и президент Сирии Башар Асад. Маккейн считает, что Москва была в курсе того, что у правительственных войск Сирии есть химоружие, и при этом продолжала поддерживать режим Асада.

Напомним, что в пятницу, 7 апреля, США нанесли авиаудар по базе ВВС Сирии, десятки крылатых ракет «Томагавк» были направлены на авиабазу правительственных войск в провинции Хомс, погибли пятеро человек. Очевидцы говорили о полном разрушении базы, по официальной информации были уничтожены шесть самолетов МиГ-23, разрушен учебный корпус, склад, столовая и радиолокационная станция. Согласно официальному заявлению со стороны США, это был ответ на химическую атаку в Идлибе, в которой сирийская оппозиция обвинила правительственные войска в начале недели. Тогда погибли более 70 мирных жителей, еще около 100 пострадали. При этом все еще нет официальной информации, подтверждающей причастность правительственных войск в этому инциденту, но это не помешало Вашингтону возложить ответственность на Асада и теперь заняться расследованием причастности РФ к этой химатаке.

В России удар США по авиабазе в Хомсе расценили резко негативно. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин считает, что со стороны США это агрессия против суверенного государства, которая нарушает нормы международного права и при этом имеет «надуманный предлог». В заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел РФ говорится о том, что США пошли на демонстрацию силы и на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. «США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности», — следует из документа. Также высказывается предположение, что это была попытка переключить внимание с ситуации в Мосуле. Там, в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей, и гуманитарная ситуация стремительно ухудшается.

В день атаки было приостановлено действие соглашения между РФ и США по безопасности полетов в Сирии, а следом Минобороны закрыло канал связи с Пентагоном. Это была «горячая линия», которая действовала в рамках двустороннего меморандума по предотвращению авиаинцидентов. 

По информации ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны генерала-майора Игоря Конашенкова, военному атташе при посольстве США в Москве была официально вручена нота о приостановке российской стороной выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании с полуночи 8 апреля. В Пентагоне подтвердили получение ноты и отметили, что работа по линии предотвращения конфликтом продолжается.

Американская сторона осталась недовольна реакцией РФ на свои действия. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что разочарован, но не удивлен такой реакцией, так как это свидетельствует о продолжении поддержки Россией режима Башара Асада. С начала военных действий в Сирии это стало первым ударом со стороны сил США против правительственных войск. К тому же, ранее американский президент Дональд Трамп избегал подобных радикальных действий, и удар по авиабазе не соответствует тем обещаниям, которые он давал в ходе своей предвыборной кампании, когда говорил о необходимости создания международной коалиции для борьбы с терроризмом. Теперь же, по мнению Кремля, существенно возрастают риски столкновения РФ и США в Сирии.

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