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09 апреля 2017, 18:00
аварии на железной дороге Москва

Без тормозов

Столкновение поезда и электрички в Москве
Столкновение поезда и электрички в Москве
voicesevas.ru

Поздно вечером 8 апреля на железнодорожном перегоне Кунцево–Фили в районе Филевского парка на западе Москвы произошло столкновение пассажирского поезда Москва–Брест и электрички Москва–Усово. При аварии пострадали, по разным данным, от 30 до 50 человек, в том числе граждане других государств. 15 человек были госпитализированы, в том числе трое граждан Белоруссии. Большинство из них находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает. Еще шесть человек были госпитализированы позднее, во время остановки состава в Минске. Сам поезд проследовал дальше. Он прибыл в Брест с пятичасовым опозданием. Теперь пассажирам поезда полагается страховая выплата до 2 млн рублей. К утру воскресенья движение поездов на данном направлении уже было восстановлено.

Изначально сообщалось, что к столкновению привело экстренное торможение, которое применил машинист пригородного поезда, чтобы избежать наезда состава на переходящего пути человека. В результате была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. Между тем за электричкой в этот момент следовал пассажирский поезд, машинист состава также экстренно затормозил, но, поскольку расстояние было недостаточным для полной остановки поезда, избежать столкновения не удалось. При аварии с рельсов сошли четыре вагона пригородного поезда и секция локомотива пассажирского состава.

Президенту Владимиру Путину доложили о происшествии сразу. Он поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий ЧП. В ту же ночь Путин провел переговоры с мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой МЧС Владимиром Пучковым и президентом РЖД Олегом Белозеровым, который экстренно прервал отпуск, чтобы приехать на место событий. Пучков также прибыл к месту аварии. Он распорядился организовать работу с каждым пассажиром поезда Москва–Брест, а также создать штаб для ликвидации последствий произошедшего. Его возглавил первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек. Кроме того, после аварии были развернуты поисково-спасательные работы, а все пассажиры были эвакуированы.

Как заявили в Следственном комитете, причиной аварии стало не экстренное торможение, а, возможно, отказ тормозной системы. Расследование инцидента взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Возбуждено дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Следователи провели вемку технической документации по составу пригородного поезда. Теперь им предстоит дать оценку действиям поездных бригад обоих поездов, а также действиям всех служб, ответственных за безопасность движения на участке столкновения.

Московский межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков также взял на личный контроль расследование данного дела.

Между тем машинист поезда, следовавшего по маршруту Москва — Брест, Сергей Зотов рассказал, что он был не в курсе возможного столкновения и не мог заранее предупредить о нем пассажиров, однако старался действовать по регламенту вместе со своим помощником.

Как рассказали журналистам пассажиры поезда, состав в течение примерно 20 минут просто стоял на путях, судя по всему, пропуская другие поезда, а потом произошло два резких толчка. В момент столкновения люди падали с верхних полок, сверху на них падала кладь. Как отметили в МЧС, после аварии среди пассажиров не было паники ,они помогали друг другу.

Сейчас полный список пострадавших выглядит так:

1. Афонина Галина, 55 лет.

2. Белова Лариса, 49 лет.

3. Боркун Наталья, 43 года.

4. Вайтюль Татьяна, 30 лет.

5. Волознев Родион, 20 лет.

6. Павел Г., 16 лет.

7. Ениц Сергей, 25 лет.

8. Заграничная Екатерина, 33 года.

9. Зотов Сергей, 29 лет.

10. Зуболев Ярослав.

11. Зырямова Светлана, 54 года.

12. Крапинский Владимир, 45 лет.

13. Купченко Инна, 61 год.

14. Куцун Олеся, 50 лет.

15. Луксиник Александр, 35 лет.

16. Михайлов Дмитрий, 39 лет.

17. Виктория М., 13 лет.

18. Мусаева Севиль, 50 лет.

19. Никитина Виктория, 36 лет.

20. Паремская Диана, 71 год.

21. Податина Сара, 54 года.

22. Селезнёва Влада, 45 лет.

23. Смирнова Татьяна, 62 года.

24. Виктория С., 16 лет.

25. Илья Т., 16 лет.

26. Хандрико Егор, 24 года.

27. Шишикина Наталия, 61 год.

28. Юденко Елена, 51 год.

Олег Белозеров уже пообещал, что РЖД окажет всю необходимую помощь пострадавшим пассажирам. Компания берется за свой счет доставить людей до места назначения и компенсировать стоимость путевок на отдых. Руководство РЖД посетило нескольких пострадавших поезда в больницах, чтобы выяснить, чем им необходимо помочь.

Как уточнил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс, пассажирам поезда за полученные ушибы и ссадины полагается компенсация от 1 тысячи рублей, за переломы конечностей - от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. В случае получения нескольких травм выплаты суммируются.

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