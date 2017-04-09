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09 апреля 2017, 12:00
Башар Асад Дональд Трамп Сирия США
Наталья Ивлева

Под маской миротворца

Дональд Трамп демонстрирует подписанный указ
Дональд Трамп демонстрирует подписанный указ
фото: пресс-служба Белого дома

Авиаудар, в пятницу нанесенный силами США по авиабазе правительственных войск Сирии, вызвал реакцию по всему миру. В Лондоне, Анкаре, ряде американских городов прошли митинги против действия США в Сирии, многие политики открыто критикуют решение нового американского президента. 

Только в субботу, спустя почти двое суток, Дональд Трамп направил в Конгресс письмо, в котором уведомил об этом решении. В своем послании он обвиняет Дамаск и президента Сирии Башара Асада в химической атаке в провинции Идлиб 4 апреля. Мотив своего решения он объяснил необходимостью снизить военные возможности Сирии в части проведения новых атак с применение химического оружия. Он также хотел полностью отвадить сирийский режим от новых атак с использованием запрещенного химического оружия, «тем самым содействуя стабильности в регионе и предотвращению ухудшения нынешней гуманитарной катастрофы в регионе», цитирует РИА Новости письмо Трампа Конгрессу. 

Американский президент объяснил, что принял это решение, основываясь на интересах национальной безопасности и внешней политики США, которые являются «жизненно важными». Кроме того, он сообщил, что и дальше будет обеспечивать национальные интересы, предпринимая все необходимые для этого действия. 

С Трампом согласились не все сенаторы. Республиканец Рэнд Пол, представляющий в Сенате штат Кентукки, в эфире Foxnews затронул вопрос того, почему США так важно избавиться от Башара Асада и кто может прийти ему на смену. «Нет сомнений в том что Асад — жестокий диктатор. Но если мы ожидаем смены власти, то надо понимать, кто может занять его место. Асад борется с радикальными исламистами, включая значительную часть ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»). Кто может прийти к власти после свержения Асада? Опыт Ливии показывает, что будет хаос, и радикалы могут взять под контроль значительную часть страны», — предупредил сенатор.

Он также подчеркнул, что атака на сирийские правительственные войска со стороны США значит, что в этом противостоянии Америка на стороне ИГИЛ и других радикальных исламистов в Сирии. «Это опасная и аморальная политика», — считает Пол, в очередной раз подчеркивая, что действия Дональда Трампа не соответствуют Конституции США. 

При этом постоянный представитель США в ООН Никки Хейли разделяет позицию Трампа. По ее мнению, политическое урегулирование ситуации в Сирии невозможно до тех пор, пока у власти Башар Асад. «Просто, если вы посмотрите на его действия и на ситуацию, то сложно будет представить мирное и устойчивое государство с Асадом», — заявила она. При этом избавление от действующего сирийского президента не является главным приоритетом для США в Сирии. По словам Хейли, одной из ключевых задач для США является уничтожение ИГИЛ, а также в приоритете — избавление от влияния Ирана и поиск политического решения. Днем ранее она сообщала о готовности США нанести новые удары по Сирии, если будет такая необходимость. 

В Совете Федерации РФ заявление Хейли о невозможности урегулировать ситуацию при Асаде назвали «саботажем». «Называя вещи своими именами, это прямой саботаж усилий мирового сообщества запустить процесс политических переговоров между властями и оппозицией. Мнение США прочитают в рядах как умеренной, так и вооруженной оппозиции. И какой смысл после этого ехать в Астану или в Женеву, спросят они?» — прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. 

Напомним, что в ночь на 7 апреля, ВМС США нанесли удар по сирийской авиабазе «Шайрат» в Хомсе, 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены по правительственным войскам Сирии. По обновленной информации, в результате обстрела авиабазы в пятницу погибли семеро человек. Согласно официальной версии, это был ответ на химическую атаку в Идлибе, которую, по мнению США, совершили военные Асада. Дамаск отрицает эти обвинения. 

Этот шаг США стал причиной для закрытия каналов «горячей линии» связи по вопросам авиабезопасности между Москвой и Вашингтоном. Российская сторона расценила это как агрессию, не имеющую под собой оснований.

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