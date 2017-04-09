Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон все-таки отменил визит в Москву, который был запланирован на 10 апреля. На официальном сайте министерства в субботу появилось объяснение такого решения, оно связано с изменившейся ситуацией в Сирии

«Для меня сейчас приоритетом является продолжение контактов с США и другими партнерами до встречи G7 10-11 апреля, чтобы выстроить координированную международную поддержку прекращения огня и активизировать политический процесс. Я буду работать над тем, чтобы другие партнеры-единомышленники могли вскоре встретиться и изучить следующие шаги», — приводится заявление Бориса Джонсона.

Сообщается, что он уже детально обсудил эти планы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который приедет в Москву, как и планировалось, после встречи «Большой семерки». Предполагается, что Тиллерсон донесет до России «четкое и скоординированное послание». При этом Джонсон, как и немного ранее Тиллерсон, выразил разочарование поддержкой со стороны России режиму сирийского президента Башара Асада «даже после химической атаки на невинное мирное население». Отметим, что официальный Дамаск отрицает эти обвинения.

Москва не оценила решение Джонсона. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление британского коллеги: «Эта "отмена визита" последовала сразу после его "переноса". Причины британской стороной назвались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы», — приводит «Интерфакс» слова Захаровой.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что отмена визита британского министра не сильно отразится на двусторонних отношениях. «Глава МИД Великобритании решил уступить «пальму первенства» в разговоре с Москвой госсекретарю США Тиллерсону. Так, наверное, поступают истинные джентльмены, когда не знают, что сказать», — добавил Слуцкий. А его заместитель Алексей Чепа считает, что это серьезная ошибка британского внешнеполитического ведомства, особенно при учете того, что работа дипломатов строится на общении: «Там, где прекращают говорить дипломаты, начинают говорить пушки, есть такая известная фраза», — напомнил он.

По мнению другого депутата Госдумы, Евгения Ревенко, Джонсон поторопился с принятием решения: «Демарш тогда хорош, когда подкреплен фактами (в данном случае результатами расследования применения химоружия в сирийской провинции Идлиб). А без фактов - это не демарш, а дешёвый водевиль. Странная поза, в которой не стоит долго находиться», — написал он в своем Facebook.

Реакция российских политиков и дипломатов в целом была ожидаема, однако решение Джонсона не поддержали и некоторые британские коллеги. В частности, лидер либеральных демократов Великобритании Тим Феррон довольно резко это прокомментировал: «Наше правительство спешит слепо следовать любому действию Белого дома и Дональда Трампа. Борис, ты показал себя пуделем Вашингтона. Это печально, что даже Трамп смотрит на тебя как на шута», — заявил политик.

Напомним, что с визитом Джонсона в Москву как-то сразу не заладилось. Его уже однажды пришлось переносить, в конце марта стало известно, что в расписании встреч министров иностранных дел стран НАТО произошли изменения, которые не позволили ему приехать в Россию, согласно первоначальным планам. Тогда же в британском дипломатическом представительстве заявили, что министр «с нетерпением ждет возможности совершить визит в российскую столицу». Предполагалось, что Джонсон и глава МИД РФ Сергей Лавров при личной встрече обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, развитие двусторонних отношений. Однако уже тогда британская сторона отмечала, что согласие на встречу не гарантирует перезагрузки отношений.