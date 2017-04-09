В это воскресенье, 9 апреля, в республике Южная Осетия проходят выборы президента и референдум о возвращении исторического названия — Государство Алания. Это пятые президентские выборы в современной истории республики. В этот раз баллотируются трое кандидатов: это действующий президент Леонид Тибилов, председатель парламента Республики и лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов, который представляет оппозицию, а также сотрудник Комитета государственной безопасности Алан Гаглоев.

Победит на выборах тот кандидат, за которого будут отданы 50% и еще один голос, однако эксперты ожидают, что на этих выборах возможен второй тур. Симпатии избирателей разделяются между Тибиловым и Бибиловым, и это было известно задолго до кампании.

Возможно, именно поэтому в этом году число кандидатов намного меньше, чем было на предыдущих выборах, когда количество желающих занять президентское кресло исчислялось десятками. Всего шесть человек в этот раз подали документы в Центральную избирательную комиссию, но троим было отказано в регистрации. В том числе бывший президент республики Эдуард Кокойты, руководящий республикой в течение десяти лет, не был допущен до участия в этих выборах. Он не прошел ценз оседлости, по которому кандидат должен проживать на территории республики в течение последних пяти лет. К тому же Кокойты был уличен в предоставлении ложных сведений об имуществе.

В результате основная борьба в ходе предвыборного периода велась между президентом и главой парламента. При этом Бибилов избрал в качестве основы своей агитации критику действующей власти, правительства и президента. Этим он рассчитывал привлечь на свою сторону протестно настроенных граждан, однако сейчас настроения в республике не отличаются напряженностью, нет ярко выраженного недовольства властью. Можно сказать, что после правления Кокойты население вполне довольно действующим президентом и пока не хочет перемен. 36-летний Алан Гаглоев - самый молодой из кандидатов в президенты, в силу этого у него отсутствует политический опыт и влиятельные сторонники, что может сыграть против него на этих выборах.

Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы свои голоса отдали более половины граждан, имеющих такое право. Всего избирателей в стране 32,7 тысячи человек. За первые полтора часа голосования явка составила 7,2% (2316 проголосовавших), это довольно большой показатель для столь небольшого государства.

Выборы проходят спокойно, пока никаких нарушений или инцидентов не фиксируют ни сотрудники избирательных комиссий, ни наблюдатели. В этот день на избирательных участках присутствуют наблюдатели из России и из ряда непризнанных или частично признанных государств: Абхазии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Грузия, в составе которой была Южная Осетия в советское время, не признает автономию республики. В воскресенье на сайте внешнеполитического ведомства Грузии появилось сообщение, посвященное выборам и референдуму в Южной Осетии: «МИД Грузии осуждает проходящие сегодня на территории оккупированного Цхинвальского региона так называемые президентские выборы и референдум. Согласно нормам международного права, любые так называемые выборы или референдум на оккупированных территориях Грузии являются незаконными и не будут иметь каких-либо правовых последствий», — говорится в сообщении.

Кроме того, в грузинском МИД отмечают «провокационный» характер мероприятий в Южной Осетии, а в референдуме они увидели новую угрозу со стороны России: «Попытка сменить название старейшего региона Грузии - Цхинвальского региона - и дать ему название, похожее на название одного из субъектов РФ - «Республика Южная Осетия - Государство Алания» направлена на подготовку основы для незаконной аннексии Цхинвальского региона. Подобные действия РФ целенаправленно препятствуют международным усилиям по мирному урегулированию конфликта, в том числе в рамках Женевских дискуссий», — следует из официального заявления МИД Грузии.

Ранее Леонид Тибилов уже прокомментировал заявления Запада о непризнании выборов в республике. Он заявил, что мнение США и Грузии не определяет путь развития республики: «Мы сами, наш осетинский народ — единственный источник демократии в Южной Осетии, и только нашему народу решать, с каким президентом, с каким названием республике жить дальше и каким путем идти в лучшее будущее», — цитирует президента ТАСС.

«Мы не указываем другим государствам, как им решать внутренние проблемы, но и не дадим кому бы то ни было указывать нам», — подчеркнул Тибилов. Отметим, что на время проведения голосования на территории Южной Осетии была закрыта граница с Грузией, откроется она не раньше понедельника, 10 апреля.