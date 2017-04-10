Россия выделит Белоруссии кредит в размере до 1 миллиарда долларов. Об этом журналистам заявил белорусский премьер-министр Владимир Семашко. По его словам, кредит выделяется «на очень хороших условиях».

Эту информацию премьер озвучил вечером в интервью телеканалу ОНТ, показанном вечером 9 апреля. Он добавил, что вскоре в Белоруссию поступят третий и четвертый транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по 300 миллионов долларов каждый. Как передает информационное агентство ТАСС, премьер подчеркнул, что Россия будет способствовать получению Белоруссией этого кредита.

Напомним, в 2016 году Белоруссии был выделено два транша кредита ЕФСР – на сумму в 500 миллионов долларов и 300 миллионов долларов. Еще один транш Белоруссия должна была получить очередной транш осенью, в сентябре, но рассмотрение вопроса было отложено.

Однако на встрече президентов Белоруссии и России 3 апреля, как было заявлено в эфире телеканала, Минск заручился поддержкой Москвы в этом вопросе. Как заявил тогда журналистам президент России Владимир Путин, между Москвой и Минском «не осталось спорных вопросов». «Мы будем двигаться дальше, будем укреплять союзнические отношения в рамках Союзного государства и работать над укреплением нормативно-правовой базы и над развитием Евразийского экономического союза», – приводит информационное агентство РИА Новости слова российского лидера.

Перекачка газа на станции

Тогда же было объявлено о достижении договоренности между странами по поводу погашения Белоруссией накопившегося долга в 700 миллионов долларов за поставки российского газа. Эту информацию подтвердил 4 апреля первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский, который заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов. По его словам, в настоящее время «идет процесс формализации достигнутых договоренностей».

По мнению политолога Алексея Макаркина, первого вице-президента Центра политических технологий и главного редактора «Политком.ру», предоставляя Белоруссии кредит, Россия фактически платит за то, чтобы Запад не придвигался к ее границам на этом направлении, как то случилось на украинском направлении. Об этом Алексей Макаркин заявил в беседе с «Полит.ру», комментируя публикации о предоставлении кредита.

«Минск в данном случае – как раз один из немногочисленных союзников Москвы – союзников по Евразийскому союзу, по ОДКБ, да и по Союзному государству. Которое, конечно, существует в ином формате, нежели рассчитывали в конце 1990-х – начале 2000-х годов, но все равно есть. Поэтому все равно Россия будет поддерживать Белоруссию, ну, а Белоруссия, в свою очередь, будет использовать тот ресурс, который у нее есть, а это – возможные политические шаги в определенных пределах.

Эти шаги очень четко лимитируются, чтобы не было никакого влияния России на внутренние белорусские дела – президент Лукашенко за этим очень тщательно следит, проверяет, чтобы и близко ничего такого не было. Никакого общего президента для Союзного государства, никакой единой валюты. Хотя в любом случае Белоруссия при Лукашенко – по целому ряду причин – не может пойти на Запад.

Лукашенко иногда делает шаги навстречу Западу, но делает из для того, чтобы поторговаться с Россией. В то же время на Западе Лукашенко за своего не примут, и это все видят и все понимают. Поэтому, думаю, фактически, Россия платит за то, чтобы Запад был отодвинут от ее границ.

Если с российской точки зрения Запад подошел к ее границам на украинском направлении, то на белорусском направлении границы отодвинуты. Кроме того, у России есть совместная с Белоруссией система противовоздушной обороны. Словом, Россия платит вот за эту отодвинутую границу. Возможно, платит и за еще какие-то политические шаги, о которых мы узнаем позже.

Лукашенко стремится любой свой политический шаг обеспечить как можно более льготными условиями сотрудничества. Этой линии он придерживается давно и, видимо, будет придерживаться дальше. Отсюда и кредит», – сказал Алексей Макаркин.

В.Путин и А.Лукашенко

Он также прокомментировал высказывания о якобы существующем сходстве ситуации с выдачей российского кредита Минску с ситуацией с выдачей российского кредита Киеву незадолго до смены власти в Украине, подчеркнув, что на деле в них много различий.

«Что касается сравнения ситуации в Белоруссии с тем, что случилось на Украине, которой, как сейчас напоминают, «перед Майданом тоже кредит давали», то это очень разные вещи.

Януковича тогда хотели втянуть в российскую сферу влияния – между Россией и Западом шла борьба за Украину, а в украинском обществе были большие ожидания, связанные с подписанием Соглашения с Евросоюзом. Наверно, в значительной степени эти ожидания были завышенными, но они существовали. И когда Янукович вдруг решил – в совсем другом, чем в Белоруссии, обществе, в том обществе, где президент не был единоличным правителем, – повернуться к России, резко отвернуться от Запада, ударить по этой мечте сограждан, то понятно, что люди, которые о взаимодействии с Западом мечтали, вышли на улицы.

В Белоруссии ситуация совершенно другая: как я уже говорил, Лукашенко за своего на Западе не считают; в стране совсем иная политическая конфигурация и совсем другая роль президента. Поэтому я думаю, что сравнивать эти две истории вряд ли возможно – они очень разные», – объяснил Алексей Макаркин.