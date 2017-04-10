В прошедшее воскресенье в Египте террористы совершили два теракта. Первый произошел в англиканской церкви Мар-Гиргис в городе Танта, там террорист-смертник подорвался во время праздничного богослужения по случаю Вербного воскресенья, которое в этот день отмечали православные христиане по всему миру. По последним данным, в результате погибли 27 человек, еще более 50 человек ранения.

Спустя несколько часов еще один смертник подорвался около входа в коптский храм Святого Марка в Александрии, жертвами взрыва стали не менее 16 человек, более 60 пострадали. В момент теракта в церкви находился глава Коптской православной церкви патриарх Александрийский Федор II, он не пострадал. Четверо сотрудников полиции ценой собственной жизни смогли вовремя остановить террориста и не дали ему зайти в церковь, иначе бы жертв могло быть намного больше. Ответственность за оба теракта взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

У здания коптской церкви в Александрии после взрыва 9 апреля 2017 @MagButter / Twitter

Согласно первым результатам расследования, смертник в Танте использовал закрепленный на теле пояс, начиненный тротилом и гвоздями. По рассказам очевидцев, террористом был мужчина 30 лет в коричневом пиджаке, он привел в действие взрывное устройство, как только прошел в центр зала, к первому ряду скамеек, на которых сидели люди. Всего в этом зале не менее 100 посадочных мест.

Сразу после произошедшего в стране был объявлен трехдневный траур, на три месяца введен режим чрезвычайной ситуации, и усилены меры защиты. В частности, особое внимание было уделено безопасности в зданиях аэропортов, на прилегающих к ним территориях и в туристических городах. Сообщается, что среди жертв этих терактов только граждане Египта, иностранцев нет. Однако они вполне могут стать целью террористов, если их целью станет добиться максимального резонанса, как это было в октябре 2015 года, когда в результате взрыва произошло крушение пассажирского самолета российской компании «Когалымавиа», в результате чего погибли 224 человека.

Церковь Мар-Гиргис после взрыва. Египет, Танта, 9 апреля 2017 Omar Elhady @ElHady

Вскоре после взрывов президент Египта Абдельфаттах Сиси выступил с обращением к гражданам. Он выразил соболезнования родным погибших, пообещал, что все пострадавшие получат медпомощь, и заявил, что действия террористов были направлены не только на христиан, но и на мусульман Египта. По словам президента, эти атаки должны сплотить египетский народ, чтобы вместе противостоять террору.

Президент России Владимир Путин тоже выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этих терактов: «Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента.

В Совете безопасности ООН так же осудили произошедшее и назвали эти террористические атаки «отвратительными и подлыми». Члены Совбеза особенно подчеркнули, что необходимо найти и привлечь к ответственности организаторов и спонсоров этих терактов.

У здания коптской церкви в Александрии после взрыва 9 апреля 2017 Скриншот видео

Напомним, что только за прошлую неделю произошло несколько терактов. Во вторник, 3 апреля, террорист-смертник взорвался в вагоне метро Санкт-Петербурга, в результате погибли 14 человек, еще более 50 были ранены. А в пятницу, 7 апреля, мужчина угнал грузовик в Стокольме и на большой скорости въехал в толпу людей на пешеходной улице в центре города, погибли не менее трех человек, десятки пострадали. В обоих случаях террористы симпатизировали, либо были связаны «Исламским государством».

Еще теракт произошел в Египте неделю назад: взрыв произошел тоже в Танте, недалеко от полицейского учебного центра, тогда были ранены 16 человек, 13 из которых — полицейские. Организаторы теракта заложили взрывное устройство в старом мотоцикле.