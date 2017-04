«Коммерсантъ» в статье «Цены не фонтан» утверждает, что российское правительство засомневалось в целесообразности нефтяной сделки с ОПЕК.

Интервью с главой Росреестра, в котором Виктория Абрамченко рассказывает об учете и регистрации недвижимости озаглавлено ее цитатой: «Запись в реестре — более надежная гарантия, чем бумажное свидетельство».

«Казначейский контроль потребует экспериментов»: Администрация президента предлагает Минфину не спешить.

«"Закон Яровой" вписали в инфляцию»: объемы хранения данных и затраты операторов могут вырасти.

РБК в статье «Стратегических приравняют к бедствующим» пишет, что избранным компаниям хотят разрешить платить налоги не вовремя.

Как изменилось положение России после авиаудара США по Сирии описывается в статье «На грани изоляции».

«Нездоровая оптимизация»: эксперты предсказали сокращение числа больниц до уровня 1913 года.

«Известия»: «Тарифы ЖКХ могут обогнать инфляцию». Минэкономразвития закладывает в прогноз более высокий темп роста цен на коммунальные услуги.

«Региональные ЗакСы озаботились антикоррупционной повесткой»: Владимир Путин посетит заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Софинансирование пенсии обойдется бюджету в 26 млрд»: пенсии в результате могут вырасти на 6450 рублей.

«Газета.ru»: «Мир возвращается к росту». Рост мировой экономики в 2017 году превысит прогнозы.

Зачем власти Китая ввели свой «антитеррористический пакет» объясняется в статье «Китай строит стену от терроризма».

Новому сериалу «Филфак», который стартует на канале ТНТ, посвящена статья «Будь ближе к Шекспиру».

The Economist: «Страсти Вербного воскресенья. Двойной теракт убил как минимум 45 христиан в Египте» (Palm Sunday Passion: Twin attacks kill at least 45 Christians in Egypt). Христианское меньшинство в Египте вновь оказалось под ударом.

«Низкотехнологичный теракт: Швеция стала новой жертвой автотранспортного терроризма» (Low-tech attack: Sweden becomes the latest victim of vehicular terrorism). Материал о теракте, организованном в минувшую пятницу в центре Стокгольма.

Bloomberg: «"Исламское государство" убило десятки человек в Вербное воскресенье в Египте» (Islamic State Kills Dozens in Egypt Palm Sunday Bombings). В двух церквях в Египте прогремели взрывы, в результате которых погибло более 40 человек. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Венгры устроили массовые протесты по поводу наступления Орбана на университет» (Hungarians Stage Mass Protest Over University Targeted by Orban). В Венгрии прошла одна из крупнейших демонстраций против закона, принятого правительством Виктора Орбана и направленного против соросовского университета.

The Wall Street Journal: «В двух египетских церквях прогремели взрывы, погибло как минимум 47 человек» (Blasts Hit Two Egyptian Churches, Killing at Least 47). Исламисты усилили террористический натиск на христианское население Египта.

«Встреча с Тиллерсоном перевесила российскую критику по поводу американского удара по Сирии» (Tillerson Meeting Hangs Over Russia’s Criticism of U.S. Strike). Россия ответила на американский удар по сирийской авиабазе жесткой критикой, однако Москва не стала отказываться от долгожданного визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона.