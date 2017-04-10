Британская газета The Independent выяснила: дочь президента США Иванка Трамп оказала сильное влияние на своего отца при принятии решения о нанесении ударов по Сирии. Ссылаются журналисты на доклад британского посла в Вашингтоне, который, якобы, обратил внимание, что незадолго до начала ракетного обстрела Иванка написала в твиттере, как ее шокировали фотографии из Сирии.

Логика у журналистов (или посла) достаточно интересная: раз дочь президента публично высказалась на какую-то тему, значит она оказывает влияние на политику отца. Но так уж устроена пресса: она любит показать, что политики мало отличаются от обычных людей. Так почему бы не форсировать историю, как капризы дочери запускают «Томагавки»?