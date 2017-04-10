Губернатор Московской области Андрей Воробьев является одним из самых часто упоминаемых в печати глав регионов, однако упоминания эти часто носят негативный характер. Редакция «Полит.ру» собрала топ самых неудачных решений подмосковных властей за последние годы.

Самой популярной темой, в связи с которой СМИ говорят о деятельности властей Московской области, в последние полгода стала реформа муниципального самоуправления. В результате этой реформы, по заверениям губернатора и его подчиненных, удается сократить число чиновников. Кроме того, по оценке авторов идеи, таким образом существенно повысить управляемость территорией. Достигнуть этого предполагается с помощью упразднения муниципальных районов (и, соответственно, представляющих их депутатов) и формирования городских округов, главы которых назначались бы главой региона.

Противники идеи подчеркивают, что управляемость при такой организации повышается столь существенно (возникает жесткая связка между губернатором и главами городских округов), что она значительно снижает возможность рядовых граждан воздействовать на местные власти и добиваться решения актуальных для жителей вопросов. Тем самым права граждан оказываются под угрозой, а решение острых для них проблем за счет большей централизации власти может затягиваться. Об этом, в частности, говорил член президиума совета Евгений Бобров. По его оценке, в результате реформы МСУ местные жители «останутся один на один со своими проблемами».

Эти предположения подтверждаются практикой в тех районах Московской области, где реформа уже была проведена. «До 2003 года я жил в деревне Акатово. Сейчас – в микрорайоне Балашихи. Города Балашиху и Железнодорожный объединили в городской округ. Никто ни копейки в нас не вкладывает. Акатово, наш квартал, – это 30 км от нулевого километра. Ребята, мы живем без канализации, без воды. Нет ничего!" – приводит слова Бориса Горюнова, жителя Акатово и члена Общественной палаты городского округа Балашиха газета «Коммерсантъ».

«В области чиновников уже мало, руки у них ни до чего не доходят. А те, кто «с земли» пытаются что-то до них донести, результата по той же причину не могут добиться, и, в конце концов, руки у них опускаются, они куда-нибудь уезжают. В результате мы сейчас наблюдаем практически уход районного бизнеса из Подмосковья», и – описал сходную картину в беседе с «Полит.ру» Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики.

Предложение внести в законодательство изменения, которые сделали бы подобную реформу неизбежной там, где она еще не проведена, представители Московской области настойчиво продвигали в Госдуме. Между тем юристы отмечали, что такие поправки в законодательстве означали бы отказ от двухуровневой системы управления, которую специалисты справедливо считали одним из крупных достижений в этой области. «Принятый в 2003 году и ныне действующий Федеральный закон № 131-ФЗ призван был исправить возвратить поселенческий уровень местного самоуправления. Это было действительно огромное достижение: местное самоуправление укреплялось на нижнем, максимально приближенном к гражданам, уровне», – указывала в беседе с «Полит.ру» Ольга Баженова, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Деревня в подмосковье

Еще одной больной темой для жителей Подмосковья стала транспортная сеть области. При губернаторе Воробьеве, отмечали СМИ, она фактически не получила развития, несмотря на его заявления о намерении строить «легкое» метро (наземный вид транспорта, подобие скоростного трамвая), а также несмотря на то, что еще при его предшественнике Громове была создана концепция, которая увязывала транспортные сети области и столицы. Эта концепция позволяла сделать жилье в подмосковных городах наподобие Красногорска чрезвычайно привлекательным для граждан, так как его владельцы имели бы возможность доехать на работу в Москву за короткое время – например, электричкой-экспрессом. Именно это обстоятельство породило интерес застройщиков к таким городам.

Между тем транспортная концепция, разработанная при Громове, так и не была реализована, а альтернатив ей при Воробьеве не было создано. В результате, как отмечали СМИ, жилье Подмосковье, строившееся в больших количествах, перестало продаваться. Как отмечают эксперты «РИА Недвижимость», продажи новых квартир в Подмосковье в феврале упали на 40%. О проблеме писала и газета «Коммерсантъ», отмечавшая, что по итогам 2016 года по некоторым новым жилым комплексам в Подмосковье количество заключенных договоров долевого участия сократилось на 10–30%.

«Развитие транспортной инфрастуктуры в Московской области, например, невозможно без ее развития в Москве. Условно говоря, чтобы выехать из Красногорска, надо расширить Волоколамское шоссе, а куда оно воткнется? И здесь, видимо, играет роль давнее противоречие между Москвой и областью. Особенно сильным оно было при Лужкове и Громове, которые бойкотировали решения друг друга. Когда одновременно пришли Воробьев и Собянин, предполагалось, что контакты наладятся. Но, как показала практика, граница между Москвой и областью по-прежнему создает барьеры. Поначалу была даже создана соответствующая межведомственная комиссия, но в итоге все ушло в никуда», – отметил в беседе с «Полит.ру» Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики.

Еще об одном из серьезных просчетов губернатора Воробьева СМИ говорят в связи с проблемой застройки подмосковной Балашихи (и объединенным с нею городом Железнодорожный). Интересно, что город, инфраструктура которого уже сейчас не справляется с работой, продолжает оставаться одним из самых быстро застраиваемых в области – наравне с Химками, Мытищами и Люберцами, отмечается в исследовании «Миэль-Новостройки». На агломерацию Балашихи и Железнодорожного по данным на конец января приходится почти 7% (точнее, 6,9% или 257,5 тыс. кв. м) от общего объема новостроек в области. По прогнозам экспертов, в дальнейшем интерес девелоперов будет смещаться в сторону Железнодорожного.

Что касается Балашихи, то ее жители разместили в Интернете на различных ресурсах несколько петиций против точечной застройки своего города и призывов прекратить ее. «Все обещанные детские сады, школы и поликлиники остаются только на бумаге и в гарантийных письмах. Наш город, всегда считавшийся самым зелёным городом Подмосковья, превращается в каменные джунгли без нормальных условий для жизни. Уже сейчас невозможно нормально выехать из города – все дороги превратились в сплошную пробку. Город уже перенаселен», – говорится, например, в обращении, опубликованном в конце февраля 2017 года инициативной группы жителей Балашихи в социальной сети «ВКонтакте» и в ряде интернет-ресурсов.

По словам политолога Ильи Гращенкова, свою роль в развитии ситуации в Балашихе сыграло и неудачное назначение главы города. «Воробьев назначил на эту должность Юрия Максимова. Этот молодой человек оказался не готов «разруливать» проблемы, которые начали накапливаться в Балашихе еще при губернаторе Громове. Собственно, чем была порождена столь странная застройка Балашихи? Тем, что в городе некоторое время сидел слишком самостоятельный мэр, связанный с разными местными группами, в том числе, по-видимому, криминальными. И застройка шла хаотично – по мере того, как группы отвоевывали себе те или иные участки. Когда пришел Воробьев, ряд контрактов на строительство надо было просто аннулировать, чтобы бороться с этой застройкой. Новый слабый мэр с этой задачей не справился, и в итоге город продолжил застраиваться беспорядочно. Можно даже сказать, что такая застройка еще усилилась – за счет уже желания людей Воробьева продолжать зарабатывать», – объяснил политолог.

Вообще неудачные назначения можно назвать еще одной из существенных проблем губернатора Московской области. К таким назначениям эксперты относят сразу несколько – например, назначение главы муниципального района Пушкино Сергея Грибинюченко. Грибинюченко поставил рекорд по смене заместителей, за всего полтора года поменяв семь раз – заместителя по ЖКХ, пять раз – заместителя по строительству. Других своих заместителей он успел сменить раза по два-три. «Этот пример как раз показывает, к чему ведет реформа местного самоуправления, – считает Илья Гращенков. – Те, кто был назначен, а не выбран, показывают, что не только не имеют своей команды, но и не готовы ее формировать, либо пытаются сделать это за счет своего ближнего круга. Потом этот «ближний круг» коррумпируется, как и было в Пушкино: ближайшего к главе района человека арестовали за получение взятки».

Не самым удачным назначенцем некоторые считают и пришедшего возглавить администрацию Щелковского муниципального района бывшего замглавы Химок Алексея Валова. Тот тоже сменил старую команду, которая, по оценке экспертов, хотя и имела недостаточный контроль над самим городом Щелково, но район развивала активно; теперь же, по их мнению, все развитие района ушло в стройку. Но даже на общем неуспешном фоне выделяется назначение главы администрации Можайского района Илья Поночевного – этого человека в бытность главой администрации Чеховского муниципального района местный Совет депутатов уволил за профнепригодность, признав работу администрации при нем неудовлетворительной. Ранее Поночевный работал в районе «Ховрино» Северного административного округа Москвы, откуда также ушел не по своей воле: местные жители выходили на митинги, требуя его отставки.

Митинг в Ховрино

На попадание в топ-5 неудачных решений губернатора также могут претендовать отмена бесплатного проезда в московском транспорте для пенсионеров Подмосковья (это решение вызвало массу недовольства у населения и даже привело к нескольким митингам; раздражение жителей подогревалось тем, что экономия на оплате за их проезд была введена на фоне выделения чрезвычайно значительной суммы в создание благоприятного имиджа областной власти) и решение по поводу обновления состава областного избиркома. Напомним, губернатор Воробьев при формировании новой областной избирательной комиссии не включил рекомендованного Центризбиркомом Андрея Бузина, сопредседателя «Голоса», в состав областной комиссии.

Назначить Бузина членом подмосковного избиркома с правом решающего голоса предлагала лично председатель ЦИК Элла Памфилова. «Это моя инициатива, это моя просьба, я консультации предварительно с Андреем Юрьевичем провела», – приводила газета «Коммерсантъ» ее объяснение. Свое решение Памфилова объяснила тем, что избирательная система нуждается в специалистах столь высокого уровня. Однако Бузин в число членов избирательной комиссии Московской области не вошел.

Эксперты считают последнюю ситуацию не менее вызывающей, нежели отмену бесплатного проезда для пенсионеров. «Что тут говорить? Не надо, конечно, было отменять бесплатный проезд и закладывать в бюджет большие деньги на свой пиар, даже если это – просто оплата телеканала «360 градусов», который Воробьев очень любит. Это вообще не задача области – финансирование телеканала. Говорят, что через него якобы информируют местных жителей, но его даже не во всей области можно поймать без специальной антенны-тарелки. А вот формирование избиркома было сложным моментом для губернатора, как и вообще сами выборы – особенно в Одинцовском районе, где были скандалы с голосованием в Барвихе», – напомнил в беседе с «Полит.ру» Илья Гращенков.

По его словам, «у Воробьева такой внутриполитический блок, который привык работать с админресурсом, в том числе с избиркомом». «Превалирует стремление сохранить свою команду, оно важнее для главы области, чем хорошие отношения с федеральным избиркомом. Такой у него стиль работы – и даже, можно сказать, успешный, если судить по тому, что в области назначают кого хотят. Хотя в последнее время губернаторская власть в области явно ослабла, мы в Центре развития региональной политики отмечали, что Воробьев теряет контроль над областью», – добавил политолог.

Реформа местного самоуправления, настойчиво проводимая губернатором Воробьевым в области, надо сказать, могла бы стать одной из причин снижения его популярности в глазах федеральной власти. Так прокомментировал ситуацию для «Полит.ру» профессор Николай Петров, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».

«Можно сказать, что Кремль очень внимательно следит за показателями глав регионов – в основном по георейтингу Фонда общественного мнения, который показывает реальную популярность глав регионов. И в соответствии с этими показателями Кремль принимает какие-то кадровые решения. Потому что ему, особенно в преддверие президентских выборов, не нужны те губернаторы, которые «съедают» популярность президента, а нужны те, кто, напротив, может добавить к ней что-то свое.

Что касается конфликтов, то думаю, что главный и все время развивающийся конфликт в Московской области связан именно с местным самоуправлением и его, по сути, демонтажом, который предпринимает губернатор Воробьев. Здесь затронуты интересы самых разных элитных групп. С одной стороны, мы видели совсем недавно, как в Москве проходил съезд представителей подмосковного самоуправления, выступавших против того, что осуществляет воробьев. С другой стороны, мы видели, что подмосковный Сергиев Посад вдруг оказался среди городов, где особенно масштабно прошла акция 26 марта.

То есть, понятно, что Московская область никогда не была и вряд ли будет жестко централизованным регионом в отличие от остальных регионов. Здесь роль губернатора и роль регионального центра, которого в данном случае вообще нет, связаны. Московская область – это конгломерат достаточно сильных и влиятельных местных элит, у которых есть огромные рычаги влияния – хотя бы потому, что в Московской области живут все наши руководители. Соответственно, там муниципальные главы зачастую имеют возможности, превосходящие возможности многих региональных глав в стране. И думаю, здесь и может быть причина элитного недовольства – а оно, в свою очередь, может оттранслироваться и в рейтинг.

Мне не кажется, что есть какая-то слитная позиция Кремля в отношении Воробьева, которая была бы существенно хуже, чем раньше, но я понимаю, что есть достаточно влиятельные элитные группы, которые очень негативно относятся к тому, что он делает путем реформы самоуправления», – считает Николай Петров.

В то же время он высказал мнение, что действия губернатора в отношении избиркома при обновлении его состава не сказались на отношении к губернатору со стороны Москвы.

«Касательно облизбиркома мне кажется, что эта ситуация не повлияла на отношение Кремля к губернатору. Кремлю не нужны скандалы – если они выходят на поверхность, это в минус губернатору. А вот то, что он не послушал Памфилову и не включил в состав избиркома Бузина – это событие абсолютно другого уровня. Думаю, недовольство со стороны власти здесь в адрес Воробьева вряд ли может быть», – объяснил Николай Петров.