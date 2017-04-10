Новый президент и новое название
В Южной Осетии в воскресенье, 9 апреля, прошли выборы президента, которые были совмещены с референдумом о переименовании республики. Если смена названия является красивым символом, то борьба за пост президента оказалась настоящей.
На президентских выборах победил спикер местного парламента, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов (57,98%). Действующий глава государства Леонид Тибилов уступает ему в два раза (30%). Причем опубликованные сразу после завершения голосования данные экзит-полла говорили о том, что победил действующий президент. Третий кандидат, сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Алан Гаглоев набирает 11,01%. Против всех троих кандидатов проголосовали 5,7%, явка превысила 80%.
Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать более 50% голосов, так что Бибилов еще ночью объявил о своей победе. «У нас на руках все протоколы, по данным нашего штаба наша абсолютная победа составляет 54,9%. Второго тура не будет», — заявил Бибилов еще ночью, до публикации окончательных результатов голосования.
Инаугурация избранного президента согласно Конституции должна пройти через 10 дней после обнародования результатов выборов в СМИ.
Ранее Бибилов обратил на себя вникание, когда в январе 2015 года, накануне подписания нового договора о союзе с Россией, он предложил войти Южной Осетии в состав России. Обычно югоосетинские политики достаточно аккуратно высказываются на эту тему хотя бы потому, что она очень болезненна для Москвы.
Так что если новый президент Южной Осетии будет активно выступать за интеграцию республики в состав России, это может стать проблемой для официальной Москвы — явно включение нового региона в состав России не входит в ближайшие планы Кремля.
Также в воскресенье более 78% избирателей высказались за переименование Республики Южная Осетия в Государство Алания. Теперь, после внесения соответствующих изменений в конституцию страны, страна будет официально называться «Республика Южная Осетия — государство Алания».
История с референдумом о переименовании довольно интересная. С одной стороны можно считать, что при помощи принятия нового названия Южная Осетия хочет стать ближе к Северной — та присоединила к своему названию слово «Алания» в 1994 году, во время принятия действующей конституции.
Но, конечно, причина любви осетин к названию Алания имеет куда более глубокие корни. Аланы — это ираноязычный народ, который создал свое государство на Северном Кавказе в начале I тысячелетия — это было одно из первых государств в регионе, оно было окончательно разрушено во время нашествия монголов. Для Южной Осетии правопреемство от аланов важно еще тем, что древняя Алания имела, естественно, долгую историю отношений с Грузией, причем часто они были равными партнерами.
Однако, на право считаться наследниками аланов претендуют еще несколько наций — карачаевцы, балкарцы и ингуши. Новая столица Ингушетии, которая начала строиться в середине 1990-х годов, даже была названа Магас, в честь древней столицы аланов. Так что желание осетинов «застолбить» за собой древнее название понятно и, более того, приносит свои плоды, сейчас сложно найти сторонников версии о том, что преемниками аланов являются ингуши или балкарцы.