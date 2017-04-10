В Южной Осетии в воскресенье, 9 апреля, прошли выборы президента, которые были совмещены с референдумом о переименовании республики. Если смена названия является красивым символом, то борьба за пост президента оказалась настоящей.

На президентских выборах победил спикер местного парламента, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов (57,98%). Действующий глава государства Леонид Тибилов уступает ему в два раза (30%). Причем опубликованные сразу после завершения голосования данные экзит-полла говорили о том, что победил действующий президент. Третий кандидат, сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Алан Гаглоев набирает 11,01%. Против всех троих кандидатов проголосовали 5,7%, явка превысила 80%.

Голосование в Южной Осетии 9 апреля 2017 ИА "Рес" / cominf.org

Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать более 50% голосов, так что Бибилов еще ночью объявил о своей победе. «У нас на руках все протоколы, по данным нашего штаба наша абсолютная победа составляет 54,9%. Второго тура не будет», — заявил Бибилов еще ночью, до публикации окончательных результатов голосования.

Инаугурация избранного президента согласно Конституции должна пройти через 10 дней после обнародования результатов выборов в СМИ.

Ранее Бибилов обратил на себя вникание, когда в январе 2015 года, накануне подписания нового договора о союзе с Россией, он предложил войти Южной Осетии в состав России. Обычно югоосетинские политики достаточно аккуратно высказываются на эту тему хотя бы потому, что она очень болезненна для Москвы.

А. Бибилов и Л. Тибилов подписывают заявление о переносе референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ на 2017 год ИА "Рес" / cominf.org

Так что если новый президент Южной Осетии будет активно выступать за интеграцию республики в состав России, это может стать проблемой для официальной Москвы — явно включение нового региона в состав России не входит в ближайшие планы Кремля.

Также в воскресенье более 78% избирателей высказались за переименование Республики Южная Осетия в Государство Алания. Теперь, после внесения соответствующих изменений в конституцию страны, страна будет официально называться «Республика Южная Осетия — государство Алания».

История с референдумом о переименовании довольно интересная. С одной стороны можно считать, что при помощи принятия нового названия Южная Осетия хочет стать ближе к Северной — та присоединила к своему названию слово «Алания» в 1994 году, во время принятия действующей конституции.

Но, конечно, причина любви осетин к названию Алания имеет куда более глубокие корни. Аланы — это ираноязычный народ, который создал свое государство на Северном Кавказе в начале I тысячелетия — это было одно из первых государств в регионе, оно было окончательно разрушено во время нашествия монголов. Для Южной Осетии правопреемство от аланов важно еще тем, что древняя Алания имела, естественно, долгую историю отношений с Грузией, причем часто они были равными партнерами.

Ингушетия, Магас, 2015. Церемония открытия въездной арки "Аланские ворота ingushetia.ru

Однако, на право считаться наследниками аланов претендуют еще несколько наций — карачаевцы, балкарцы и ингуши. Новая столица Ингушетии, которая начала строиться в середине 1990-х годов, даже была названа Магас, в честь древней столицы аланов. Так что желание осетинов «застолбить» за собой древнее название понятно и, более того, приносит свои плоды, сейчас сложно найти сторонников версии о том, что преемниками аланов являются ингуши или балкарцы.