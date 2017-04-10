Последние изменения в Правила дорожного движения вступили в силу всего лишь на прошлой неделе, 4 апреля, а в правительстве уже готовят новые правки. Представитель вице-премьера Игоря Шувалова рассказал «Коммерсанту», что российские ПДД могут приблизить к европейским правилам, чтобы водители не путались, а движение по дорогам стало более безопасным.

Первое нововведение, по информации издания, касается правил проезда перекрестков с круговым движением: водители, двигающиеся по такому перекрестку, получат преимущество перед въезжающими на круг. Сейчас в ПДД круговые перекрестки фактически приравнены к нескольким Т-образным бессветофорным перекресткам, где действует правило «помехи справа» и, таким образом, преимуществом пользуется автомобилист, въезжающим на круг.

Круговой перекресток АГН "Москва"

При этом в Москве и многих других городах де-факто преимущество все-таки имеют те, кто находятся на круге — это достигается благодаря знакам «уступи дорогу», которые установлены на въезде на круг. Это позволяет избежать «замыкания» круга и образования пробки. Собственно именно для этого круги и делаются: практика показывает, что, если движение организовано правильно, круги обладают большей пропускной способностью, чем обыкновенные перекрестки со светофором и, вдобавок, более безопасны. Так что в этом вопросе городские и региональные власти оказались «прогрессивнее» авторов ПДД.

Второй вопрос, который обсуждался на совещании у вице-премьера Игоря Шувалова — введение в законодательство и в ПДД нового знака и термина «зона успокоенного движения». В таких зонах пешеходам разрешается переходить дорогу в любом месте, а автомобилистам разрешается двигаться не быстрее 10-20 км/ч.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский объяснил «Коммерсанту», что фактически сейчас такая зона действует, например, в Москве на Большой Дмитровке — полностью пешеходной сделать ее было невозможно из-за располагающегося там офиса Совета Федерации, так что на улице оставлена одна полоса для движения, которую люди переходят практически в любом месте.

Стоит отметить, что сейчас ПДД и КоАП не предусматривают наказания за превышение скорости менее, чем на 20 км/ч, поэтому по городским улицам можно спокойно ехать со скоростью, которая практически гарантирует смерть пешехода в случае столкновения — 80 км/ч. Если правило о «зонах успокоенного движения» будет принято, то автомобилисты смогут там разгоняться до 40 км/ч, что точно не позволит пешеходам комфортно себя чувствовать. То есть для полноценного внедрения таких зон придется или ограничивать скорость в их пределе, например, 1 км/ч, или устанавливать штрафы за любое превышение скорости, или делать улицы таким образом, чтобы автомобиль на них не мог разогнаться физически: постоянные изгибы, искусственные неровности и т. д.

В последний раз ПДД в России менялись буквально только что, 4 апреля. Теперь особым знаком на стекле должны себя обозначать водители, у которых проблемы со слухом (желтый круг с тремя точками), водители, которые ездят на шипованной резине (буква Ш в красном треугольнике) и водители с опытом езды менее двух лет (восклицательный знак в желтом квадрате). Изменения в ПДД коснулись также мотоциклистов. Водителям мотоциклов со стажем менее двух лет нельзя будет возить пассажиров на заднем сиденье. Новые поправки также ограничили скорость мотоциклистов на трассах до 110 км/ч (до недавнего времени было 90 км/ч).