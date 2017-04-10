Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
10 апреля 2017, понедельник, 22:59
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
10 апреля 2017, 18:55
Игорь Шувалов ПДД
Симон Жаворонков

ПДД по-европейски

Направляющая дорожная разметка на Садовом кольце
Направляющая дорожная разметка на Садовом кольце
Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Последние изменения в Правила дорожного движения вступили в силу всего лишь на прошлой неделе, 4 апреля, а в правительстве уже готовят новые правки. Представитель вице-премьера Игоря Шувалова рассказал «Коммерсанту», что российские ПДД могут приблизить к европейским правилам, чтобы водители не путались, а движение по дорогам стало более безопасным.

Первое нововведение, по информации издания, касается правил проезда перекрестков с круговым движением: водители, двигающиеся по такому перекрестку, получат преимущество перед въезжающими на круг. Сейчас в ПДД круговые перекрестки фактически приравнены к нескольким Т-образным бессветофорным перекресткам, где действует правило «помехи справа» и, таким образом, преимуществом пользуется автомобилист, въезжающим на круг.

 
Круговой перекресток
АГН "Москва"

При этом в Москве и многих других городах де-факто преимущество все-таки имеют те, кто находятся на круге — это достигается благодаря знакам «уступи дорогу», которые установлены на въезде на круг. Это позволяет избежать «замыкания» круга и образования пробки. Собственно именно для этого круги и делаются: практика показывает, что, если движение организовано правильно, круги обладают большей пропускной способностью, чем обыкновенные перекрестки со светофором и, вдобавок, более безопасны. Так что в этом вопросе городские и региональные власти оказались «прогрессивнее» авторов ПДД.

Второй вопрос, который обсуждался на совещании у вице-премьера Игоря Шувалова — введение в законодательство и в ПДД нового знака и термина «зона успокоенного движения». В таких зонах пешеходам разрешается переходить дорогу в любом месте, а автомобилистам разрешается двигаться не быстрее 10-20 км/ч.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский объяснил «Коммерсанту», что фактически сейчас такая зона действует, например, в Москве на Большой Дмитровке — полностью пешеходной сделать ее было невозможно из-за располагающегося там офиса Совета Федерации, так что на улице оставлена одна полоса для движения, которую люди переходят практически в любом месте.

 
Большая Дмитровка
Фото Москвы / Moscow-Live

Стоит отметить, что сейчас ПДД и КоАП не предусматривают наказания за превышение скорости менее, чем на 20 км/ч, поэтому по городским улицам можно спокойно ехать со скоростью, которая практически гарантирует смерть пешехода в случае столкновения — 80 км/ч. Если правило о «зонах успокоенного движения» будет принято, то автомобилисты смогут там разгоняться до 40 км/ч, что точно не позволит пешеходам комфортно себя чувствовать. То есть для полноценного внедрения таких зон придется или ограничивать скорость в их пределе, например, 1 км/ч, или устанавливать штрафы за любое превышение скорости, или делать улицы таким образом, чтобы автомобиль на них не мог разогнаться физически: постоянные изгибы, искусственные неровности и т. д.

В последний раз ПДД в России менялись буквально только что, 4 апреля. Теперь особым знаком на стекле должны себя обозначать водители, у которых проблемы со слухом (желтый круг с тремя точками), водители, которые ездят на шипованной резине (буква Ш в красном треугольнике) и водители с опытом езды менее двух лет (восклицательный знак в желтом квадрате). Изменения в ПДД коснулись также мотоциклистов. Водителям мотоциклов со стажем менее двух лет нельзя будет возить пассажиров на заднем сиденье. Новые поправки также ограничили скорость мотоциклистов на трассах до 110 км/ч (до недавнего времени было 90 км/ч).

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Осло
В Осло арестован подросток из России
Туристы в зале ожидания
Росавиация предупредила авиакомпании о возможной приостановке чартеров в Турцию
Мевлют Чавушоглу - министр иностранных дел Турции
Главы МИД России и Турции обсудили будущее Асада
Дмитрий Богатов
Обвиняемый в призывах к терроризму математик Богатов арестован до июня
Снос хрущевки
В Совфеде предложили снести «хрущевки» по всей стране
21:01 Луговой ответил на сообщение об отраве в чае британских детективов
20:47 Марокканский мигрант планировал теракт у посольства России в Берлине
20:21 Главы МИД России и Турции обсудили будущее Асада
20:02 В Совфеде предложили снести «хрущевки» по всей стране
19:43 Росавиация предупредила авиакомпании о возможной приостановке чартеров в Турцию

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Григорий Явлинский
Григорий Алексеевич Явлинский
10 апреля 1952 года родился Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко».
19:29 Министр труда пообещал поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты
19:27 В Осло арестован подросток из России
19:01 Глава британского МИДа подтвердил предложение G7 ввести санкции против РФ
18:57 Обвиняемый в призывах к терроризму математик Богатов арестован до июня
18:35 Журналисты пожаловались в Роскомнадзор на канал «Царьград»
18:08 Путин вручил ордена руководителям Glencore и Intesa Sanpaolo
18:03 Один из задержанных по делу о теракте в Петербурге оказался из Таджикистана
17:43 Главы МИД России и Ирана заявили об угрозе региональной безопасности из США
17:39 При строительстве метро в Риме найден древний водопровод
17:22 Роскомнадзор ограничил доступ к приложению-рации для дальнобойщиков
17:01 При стрельбе на подмосковной АЗС погиб человек
16:41 Интерпол отказался разыскивать Альфреда Коха
16:15 Задержанный в Осло 17-летний россиянин оказался выходцем с Кавказа
15:54 Иванка Трамп могла повлиять на решение отца бомбить аэродром в Сирии
15:44 Украденная картина найдена спустя 41 год
15:41 В Думе заявили о непонимании Милоновым сути интернета
15:27 Участники 50-й экспедиции на МКС вернулись на Землю
15:14 Банк «Образование» перестал открывать вклады и ограничил снятие наличных
15:03 Навальный освобожден из-под ареста
15:01 Эксперт Илья Гращенков: Губернатор Подмосковья ослабил контроль над регионом
14:26 Кремль призвал прекратить повторять мантры об уходе Асада
14:11 Осьминоги генетически модифицируют самих себя
14:04 Кирсан Илюмжинов лишился основных полномочий в ФИДЕ
13:57 Кремль отказался комментировать законопроект о соцсетях
13:52 Следователи по делу Литвиненко рассказали о попытке отравить их в Генпрокуратуре
13:19 Автошколы попросили Госдуму дать им право принимать экзамены на права
13:10 Сын актрисы Завьяловой получил срок за ее убийство
12:55 В Омске расследуют смерть ребенка от укола лидокаина
12:31 Экс-спикер парламента Южной Осетии побеждает на президентских выборах
12:08 Президент поздравил евреев с праздником Песах
11:55 Милонов внес инициативу о запрете соцсетей детям моложе 14 лет
11:36 Великобритания хочет договориться с G7 о санкциях против РФ из-за Сирии
11:20 Из бычьих сперматозоидов сделали средство доставки лекарств
11:14 Россия выделит Белоруссии займ в 1 млрд долларов
10:48 США направили авианосную группу к берегам Южной Кореи
10:33 Глава Нацбанка Украины подала президенту заявление об отставке
10:18 Facebook встал на учет в ФНС для уплаты «налога на Google»
10:03 Трамп поблагодарил нанесшего ракетный удар по Сирии командира
10:02 Челябинский экс-губернатор попросил отложить допрос из-за подозрений на онкологию
09:43 ЦБ отозвал лицензии у трех страховых брокеров и крупного банка
09:41 В Храме всех религий в Казани произошел пожар
09:34 Минпромторг предложит легализовать опиумный мак
09:28 Коллекционер из Великобритании нашел золотые слитки в советском танке
09:21 В России могут ввести новые ПДД
09:09 РСПП оценил последствия введения «закона Яровой»
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.