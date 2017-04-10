СМИ обсуждают перспективы введения дополнительных санкций против России по инициативе Британии и США.

Британия уговаривает западные страны ввести новые санкции против России, если она не прекратит поддерживать президента Сирии Башара Асада, пишет Times. Россия и Иран, в свою очередь, совместно предупредили своих оппонентов, что если США продолжат удары по Сирии, то они получат силовой ответ. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон считает сложившуюся конфигурацию прекрасной возможностью внести изменения в течение сирийского конфликта.

Под текущей ситуацией Джонсон имеет в виду предполагаемую атаку химическим оружием, приписываемую правительству Асада и последовавшую в ответ на это американскую бомбардировку сирийской авиабазы. Теперь он призывает использовать это в качестве предлога, чтобы заставить Россию отказаться от поддержки Асада. Возможные санкции мотивируются тем, что Россия представляется в качестве соучастницы в химической атаке.

Ракетный удар с корабля ВМФ США по авиабазе армии Асада navy.mil

Times оговаривает, что Джонсон сейчас тесно сотрудничает с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном, чтобы совместно организовать давление на Россию и привлечь к этому также Канаду, Францию, Германию, Италию и Японию. План они хотят разработать до среды, чтобы Тиллерсон уже мог представить это послание во время визита в Москву.

Американская администрация, в свою очередь, подтвердила, что тоже рассматривает вариант введения дополнительных санкций против России, а также против Ирана. В заключение, впрочем, оговаривается, что эти меры, по мнению некоторых представителей британского руководства, едва ли помогут разрешить тупиковую ситуацию. В частности, пока непонятно, поддержит ли инициативу Джонсона премьер-министр Британии Тереза Мэй. Также санкции едва ли будут чувствительными для России, пока она господствует на энергетическом рынке Восточной Европы.

Washington Post пишет, что администрация американского президента Дональда Трампа требует, чтобы Россия перестала поддерживать Асада, а в противном случае угрожает ухудшением отношений с США. Скорее всего, это станет главной темой переговоров во время визита Тиллерсона в Москву на этой неделе. Хотя нет никаких прямых подтверждений тому, что Россия связана с химической атакой, советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что России, вероятно, было известно о таких планах, и она ничего не сделала, чтобы предотвратить атаку.

Большой десантный корабль ЧФ “Николай Фильченков” в проливе Босфор 6 апреля 2017 alper böler / twitter.com

Автор отмечает, что вся эта история привела к тому, чтобы и без того непростые отношения между Россией и США ухудшились да состояния, которое не наблюдалось уже несколько десятилетий. Все предыдущие трения – обвинения России во вмешательстве в американские выборы, украинский конфликт – померкли на фоне последнего инцидента с американским ударом по Сирии.

WP отмечает, что Россия надеялась на улучшение отношений с США с приходом к власти Трампа. Трамп на предвыборном этапе не раз выражал восхищение российским президентом Владимиром Путиным. Затем на пост госсекретаря США был назначен Тиллерсон, и это подкрепило надежды на улучшение. Однако за одиннадцать недель правления Трампа стало ясно, что нормализация отношений пока откладывается.