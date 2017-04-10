Реализация «закона Яровой» в части, касающейся хранения информации операторами связи, приведет к кратному росту цен на их услуги и росту инфляции. К такому выводу пришли эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей; соответствующий документ с их расчетами и выводами руководство РСПП направило в Минфин.

По их оценке, предложения Министерства связи и массовых коммуникаций по «закону Яровой», призванные смягчить некоторые положения закона, все равно приведут к увеличению расходов участников рынка до 10 трлн рублей, пишет газета «Коммерсантъ». Эксперты РСПП подсчитали, что с 2019 года крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации, что станет причиной повышения цен на услуги связи в разы и роста инфляции на один-два процентных пункта.

В то же время опрошенные изданием эксперты полагают, что можно вести речь о росте инфляции на 2-3 процентных пункта. «Потребительская корзина будет дорожать еще быстрее, так как расходы на связь заложены в логистику, маркетинг, продажи, во всю производственную цепочку, так что рост из 1-2 п. п. быстро превратится в 2-3 п. п.», – приводит газета объяснение аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова.

Нельзя с уверенностью утверждать, что реализация закона Яровой приведет к росту инфляции, однако несомненно, что она приведет к значительному росту цен на услуги связи. Об этом в беседе с «Полит.ру» заявил Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура», член Комитета гражданских инициатив.

«"Закон Яровой" охватывает практически всех провайдеров интернет-услуг и сотовых операторов. Возникает следующая ситуация: закон требует сохранения трафика, то есть, информации, затрагивающей каждого пользователя. А это действительно огромные объемы, которые требуется где-то хранить. Это означает в первую очередь гигантские расходы на системы хранения, которые должны возникнуть в России в ближайшее время, и это означает также, что гигантские расходы станут постоянно растущими. Потому что количество трафика с годами не уменьшается – оно только нарастает. Даже сейчас у нас еще не все пользователи подключены к интернету.

Если вы посмотрите на статистику М9, у нас количество трафика не уменьшается, и единственный способ его уменьшить – это начать блокировать какие-то зарубежные видеоресурсы. Но это будет означать некоторый ущерб для потребителя. Сотовые операторы и провайдеры, разумеется, существуют с некоторой маржой, которая может быть полностью «съедена» расходами на хранение трафика. Значит, они неизбежно будут повышать цены. У нас пропадут безлимитные тарифы, у нас резко вырастут все тарифы и стоимость прокачки каждого гигбайта и мегабайта – потому что каждая переданная единица информации означает увеличение объема хранения провайдером. То есть, означает не просто нагрузку на каналы связи с подключением разных пользователей, но еще и рост стоимости этого.

Программист. Ввод данных

Так что, может быть, сценарий и не столь апокалиптичен, как описывает РСПП, но то, что он, скажем, некомфортен для бизнеса и граждан и приведет к увеличению тарифов, сомнений нет. Потому что даже если прибыль сотовых операторов или прибыль интернет-провайдеров позволяет им это реализовать, даже в этом случае они захотели бы сохранить свою прибыль, во-первых. А во-вторых, они могут захотеть использовать эту ситуацию как предлог для повышения тарифов. Ведь все последние годы, если мы вспомним, тарифы уменьшались, по объективным параметрам снижались почти у всех сотовых операторов и интернет-провайдеров.

Они снижались необязательно в виде уменьшения количества денег, которые вы тратите в месяц, но, например, в виде предоставления больших возможностей за те же деньги, которые вы прежде платили. Увеличивалась, например, ширина канала, который вы получаете, или количество трафика, который проходит, или появлялись какие-то дополнительные услуги. То есть, все эти годы качество предоставления интернета в России росло, а тарифы, по сути, постепенно снижались. А сейчас возникла ситуация, когда у всех провайдеров появилась серьезная причина повысить тарифы.

Им есть чем обосновать это: мол, вот, законодатели нас обижают. Мы-то, мол, не хотим повышать цены, но приходится. И поскольку это для многих является уже естественной потребностью, люди интернетом от этого пользоваться не перестанут. Они, может быть, начнут на нем экономить, не станут смотреть порнографию сутки напролет, дома и на работе, но не перестанут пользоваться.

Словом, не думаю, что влияние роста цен на услуги операторов связи может быть столь большим, но что это затронет огромное количество потребителей, нет сомнения. А самое главное – вопрос, на что рассчитывают. Если бы в России был хоть один производитель систем хранения дисков, я бы "закон Яровой" понял. Это было бы лоббирование интересов отечественного производителя. А если нету – то зачем? Зачем нам финансировать Samsung, Fujitsu, Western Digital или остальных производителей жестких дисков в мире? Тут же импортозамещения не будет уже никакого. И, конечно, за это врем создать ничего своего не успеют.

Даже если информация будет храниться не на дисках – есть другие системы хранения, да – в России нет и производителей других носителей! В лучшем случае появятся такие производители, которые будут собирать системы хранения информации из готовых компонентов, но сами эти компоненты будут закупаться за рубежом. Ну, и зачем это делать? Я не понимаю, честно. Есть другие, более цивилизованные способы реализовать то, что в декларировалось в рамках "закона Яровой". Регистрация всего трафика, включая видеопоток, – это кошмар и ужас. Можно было сделать как-то иначе.

Кадр из фильма ужасов

Это и должно было быть организовано иначе, не за счет средств операторов. Допустим, ввели бы социальный налог, отчисления на операторов, и делали бы все это в рамках государственной системы. Но нет же, придумали эту схему, в которой операторы все должны делать сами. Это, конечно, очень и очень странно, можно было устроить по-другому. Вообще, думаю, стремление нашего государства контролировать все тоже можно организовывать более качественно. По крайней мере, не разрушая сформировавшуюся экономику.

Да, наше государство хочет, условно говоря, контролировать все. Ну, и получит оно в результате крупнейший в мире – не только в России, во всем мире – архив порнографии, которая составляет от 75% до 90% всего трафика. Нет, никто, конечно, не против, но, простите, ребята, оно вам надо?», – сказал Иван Бегтин.