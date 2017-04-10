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10 апреля 2017, 18:00

Топ новостей 10 апреля

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Виталий Милонов внес в Госдуму предложение о запрете соцсетей для детей до 14 лет, Кремль прокомментировал ситуацию в Сирии, а предприниматели оценили убытки бизнеса от «закона Яровой».

Милонов внес инициативу о запрете соцсетей детям моложе 14 лет

Виталий Милонов внес законопроект, запрещающий пользоваться соцсетями тем, кто моложе 14 лет. Регистрацию в соцсетях предлагается производить по удостоверению личности. Также нельзя будет регистрироваться под вымышленными именами. Помимо прочего, предложено запретить использовать соцсети для организации несанкционированных акций.

Кремль призвал прекратить повторять мантры об уходе Асада

 
Шествие против действий России, Ирана и режима Асада в Сирии. 

Кремль не стал комментировать совместное заявление Ирана и России о том, что США «пересекли красную черту» при атаке в сирийском Хомсе. Также в АП не стали комментировать возможность введения Штатами новых санкций против РФ. О ситуации в Сирии Песков заявил: «Возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декламирования мантр, что Асад должен уйти, не способно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии».

РСПП оценил последствия введения «закона Яровой»

Российский союз промышленников и предпринимателей оценил последствия введения «закона Яровой». По мнению РСПП, это вызовет увеличение расходов участников рынка до 10 трлн рублей, в два-три раза повысятся цены на услуги связи, также мера может спровоцировать рост инфляции на 1-2%.

США направили авианосную группу к берегам Южной Кореи

США направили к Южной Корее группу кораблей во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Представитель минобороны Южной Кореи отметил, что флот США призван защитить страну на случай пуска баллистических ракет или ядерного испытания со стороны КНДР. Ударная группа движется из Сингапура. Ее ракетная система способна перехватывать баллистические ракеты КНДР.

В России могут ввести новые ПДД

 
Сотрудник ГИБДД

В ПДД может появиться новое правило, согласно которому на перекрестках с круговым движением въезжающие на него автомобили будут лишаться приоритета, если перед въездом установлен знак «Уступи дорогу». Также может появиться новый знак и термин «зона успокоенного движения», где пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, а автомобилям запретят двигаться быстрее 20 км/ч.

Минпромторг предложит легализовать опиумный мак

 
Опиумный мак

Минпромторг предложил легализацию производства опиумного мака в медицинских целях. По мнению авторов идеи, производство наркосодержащих лекарственных препаратов имеет большое значение для развития фармацевтической промышленности. Россия при этом не сможет экспортировать опиумный мак, так как для этого нужно разрешение от Международного комитета по контролю наркотиков.

Кирсан Илюмжинов лишился основных полномочий в ФИДЕ

 
Кирсан Илюмжинов

Президентский совет Международной шахматной федерации на внеочередном заседании оставил главой федерации до конца 2018 года Кирсана Илюмжинова, однако серьезно сократил его полномочия. Теперь Илюмжинов не сможет принимать важные решения, а также подписывать контракты.

Навальный освобожден из-под ареста

Алексей Навальный освободился после 15 суток административного ареста. «Его увезли в ОВД "Коньково" и сейчас там выпустили, в 14:28. Он вышел из ОВД, сейчас едет домой», - отметил Леонид Волков. Навальный продолжит свою президентскую кампанию. Политик намерен принять участие в открытии штабов в Тюмени и Челябинске 14-15 апреля.

Челябинский экс-губернатор попросил отложить допрос из-за подозрений на онкологию

Защита экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича попросит следователя отложить его допрос на месяц, так как он пробудет в Израиле до июня из-за проблем со здоровьем. «У нас есть соответствующий документ от врача в Лондоне, в котором в том числе говорится, что Юревич в настоящее время проходит необходимое обследование у онкогематолога. Данное обследование займет еще месяц», - отметил адвокат.

Коллекционер из Великобритании нашел золотые слитки в советском танке

Ник Мид обнаружил в бензобаке советского танка Т-54 пять золотых слитков стоимостью около 2,5 млн долларов. Танк Т-54 он приобрел за 37 тысяч долларов для своего парка развечений. Мид считает, что слитки спрятали иракские солдаты, которые мародерствовали в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990-1991

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