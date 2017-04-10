Топ новостей 10 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Виталий Милонов внес в Госдуму предложение о запрете соцсетей для детей до 14 лет, Кремль прокомментировал ситуацию в Сирии, а предприниматели оценили убытки бизнеса от «закона Яровой».

Виталий Милонов внес законопроект, запрещающий пользоваться соцсетями тем, кто моложе 14 лет. Регистрацию в соцсетях предлагается производить по удостоверению личности. Также нельзя будет регистрироваться под вымышленными именами. Помимо прочего, предложено запретить использовать соцсети для организации несанкционированных акций.

Милонов внес законопроект о запрете регистрироваться в соцсетях до 14 лет.

А о запрете до 14 лет ходить на крестные ходы - не внес. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 10 апреля 2017 г.

"Помимо этого Милонов предлагает запретить распространение в соцсетях скриншотов переписки без разрешения лиц, участвовавших в ней". pic.twitter.com/qDBEmuIB0o — Garmazhapova (@buu3a) 10 апреля 2017 г.

Милонов внес законопроект,по которому регистрация в соцсети будет проводиться по паспорту и много других ограниченийhttps://t.co/D5j07MMjuO pic.twitter.com/JKJWwNr1LD — Лентач (@oldLentach) 10 апреля 2017 г.

Шествие против действий России, Ирана и режима Асада в Сирии.

Кремль не стал комментировать совместное заявление Ирана и России о том, что США «пересекли красную черту» при атаке в сирийском Хомсе. Также в АП не стали комментировать возможность введения Штатами новых санкций против РФ. О ситуации в Сирии Песков заявил: «Возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декламирования мантр, что Асад должен уйти, не способно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии».

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а Трамп... — Резидент Кремля (@KremlinResident) 10 апреля 2017 г.

Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России и Ирана за поддержку Сирии

"Эти обсуждения уже начались":-Никки Хейли pic.twitter.com/mRr3RrBfNI — Фагот Коровьев (@Lucius_J_Brutus) 9 апреля 2017 г.

Российский союз промышленников и предпринимателей оценил последствия введения «закона Яровой». По мнению РСПП, это вызовет увеличение расходов участников рынка до 10 трлн рублей, в два-три раза повысятся цены на услуги связи, также мера может спровоцировать рост инфляции на 1-2%.

Из-за "пакета Яровой" интернет подорожает в 2-3 раза.

Путина перестанут любить даже в одноклассниках - просто не будет денег туда зайти. — Константин Львович (@Sector_KL) 10 апреля 2017 г.

Горбачев вырубил виноградники. Путин законом Яровой вырубил отечественную IT-индустрию — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 10 апреля 2017 г.

США направили к Южной Корее группу кораблей во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Представитель минобороны Южной Кореи отметил, что флот США призван защитить страну на случай пуска баллистических ракет или ядерного испытания со стороны КНДР. Ударная группа движется из Сингапура. Ее ракетная система способна перехватывать баллистические ракеты КНДР.

Сотрудник ГИБДД

В ПДД может появиться новое правило, согласно которому на перекрестках с круговым движением въезжающие на него автомобили будут лишаться приоритета, если перед въездом установлен знак «Уступи дорогу». Также может появиться новый знак и термин «зона успокоенного движения», где пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, а автомобилям запретят двигаться быстрее 20 км/ч.

Опиумный мак

Минпромторг предложил легализацию производства опиумного мака в медицинских целях. По мнению авторов идеи, производство наркосодержащих лекарственных препаратов имеет большое значение для развития фармацевтической промышленности. Россия при этом не сможет экспортировать опиумный мак, так как для этого нужно разрешение от Международного комитета по контролю наркотиков.

В Минпромторге РФ готовят законопроект, разрешающий выращивать опиумный мак для лекарств.

*ненуправильно с конопли начинают слабаки pic.twitter.com/P2SC207sDf — CODer (@vvv2352vvv) 10 апреля 2017 г.

Кирсан Илюмжинов

Президентский совет Международной шахматной федерации на внеочередном заседании оставил главой федерации до конца 2018 года Кирсана Илюмжинова, однако серьезно сократил его полномочия. Теперь Илюмжинов не сможет принимать важные решения, а также подписывать контракты.

Политика, как и шахматы, нуждается в пассионариях. Фишер, Каспаров, Карлсен.

А рулили и рулят вечно унылые Карпов, Илюмжинов и Карякин. — Ad (@info_nt) 10 апреля 2017 г.

Алексей Навальный освободился после 15 суток административного ареста. «Его увезли в ОВД "Коньково" и сейчас там выпустили, в 14:28. Он вышел из ОВД, сейчас едет домой», - отметил Леонид Волков. Навальный продолжит свою президентскую кампанию. Политик намерен принять участие в открытии штабов в Тюмени и Челябинске 14-15 апреля.

Навальный после освобождения приехал в офис ФБК pic.twitter.com/Bfb2oIgVRx — Тот самый Мартин (@martin_camera) 10 апреля 2017 г.

Защита экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича попросит следователя отложить его допрос на месяц, так как он пробудет в Израиле до июня из-за проблем со здоровьем. «У нас есть соответствующий документ от врача в Лондоне, в котором в том числе говорится, что Юревич в настоящее время проходит необходимое обследование у онкогематолога. Данное обследование займет еще месяц», - отметил адвокат.

Ник Мид обнаружил в бензобаке советского танка Т-54 пять золотых слитков стоимостью около 2,5 млн долларов. Танк Т-54 он приобрел за 37 тысяч долларов для своего парка развечений. Мид считает, что слитки спрятали иракские солдаты, которые мародерствовали в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990-1991