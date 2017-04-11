В понедельник российские СМИ со ссылкой на ЦБ сообщили, что трендовая инфляция в России в марте текущего года замедлилась с 7% в феврале до 6,7%. В ЦБ уверены, что это свидетельствует об ослаблении инфляционного давления. «Несмотря на возможное исчерпание дезинфляционного эффекта со стороны временных благоприятных факторов, мы ожидаем постепенного снижения оценок трендовой инфляции в течение 2017 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Для рядового человека это сообщение интересно тем, что некая трендовая инфляция, оказывается, сильно выше той, о которой говорят обычно — простой индекс потребительских цен по итогам марта вырос всего на 4,3%. При этом дать простое определение трендовой инфляции мало кто сможет — это действительно очень сложный инструмент, который в самом ЦБ начали использоваться только в 2015 году.

Очень упрощая можно считать, что трендовая инфляция — это инструмент, который отражает ту часть инфляции, измеренной по индексу потребительских цен, которая так или иначе отражает инфляционный тренд (среднесрочные инфляционные ожидания; изменение абсолютных, а не относительных цен; динамику денежных агрегатов и т.д.). Учитывая, что существует еще такое понятие, как базовый ИПЦ, который, очень грубо, представляет из себя ИПЦ, очищенный от влияния госрегулирования тарифов, во всем этом немудрено запутаться даже профессиональному экономисту. Вряд ли даже в руководстве страны до конца понимают смысл денежной политики ЦБ и способ работы инструментов, которые применяет регулятор.

Но интерес даже к таким сложным материям в любом случае показателен. Так, согласно опубликованным ЦБ результатам опроса «инФОМ», в марте 23% россиян были уверены, что к концу 2017 года инфляция в стране составит 4%. Веру в низкую инфляцию граждане показывают и другими способами, например интересам к рублевым активам. Мало какой институт власти может похвастаться столь высоким уровнем доверия.

Причем, что интересно, доверять политике ЦБ можно, даже не зная о существовании этого органа власти. Так, по данным «Известий», тарифы на жилищно-коммунальное обслуживание с 1 июля этого года могут вырасти больше чем на 3,8% — прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции 2017 года — но все равно уложатся в 4%, такую инфляцию ожидают в ЦБ. Цены на газ могут вырасти на 3,9%, тарифы на теплоснабжение — на 4%.

Впрочем, не стоит думать, что все дискуссии в правительстве ведутся на столь сложно языке, что понять их невозможно. Также в понедельник «Коммерсантъ» написал об исследовании главы Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Евсея Гурвича и его коллег — Марии Ивановой и Алексея Балаева. Оказывается, повышение пенсионного возраста в России позволит ускорить рост ВВП на 0,3-0,5 процентных пункта ВВП в год. Причем в работе отмечается специфика российской ситуации — благодаря низкому по международным меркам пенсионному возрасту (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) в первые годы после выхода на пенсию граждане сохраняют высокую трудовую активность. 40% пенсионеров продолжают работать, и эта доля устойчиво растет (в 2012 году она составляла 34%). При этом к 2030 году ожидается значительное (на 2,9-5,6 млн человек) сокращение численности экономически активного населения.

Не исключено, что в том числе и это исследование будет использовано как аргумент при повышении пенсионного возраста в России — а то, что такое решение будет однажды принято, мало кто сомневается.

Впрочем, не все так плохо. Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что ведомство допустило возможность притока капитала в Россию на уровне 20 млрд долларов при сохранении курса рубля на текущем уровне в течение года. Об этом сообщает ТАСС. «Если текущий курс сохранится до конца года, то мы по году будем иметь приток капитала порядка 1,5% ВВП. Это чуть побольше 20 млрд долларов», — пояснил чиновник. Одновременно Колычев отметил, что подобный сценарий на сегодняшний момент маловероятен.