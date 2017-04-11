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11 апреля 2017, 08:37
банковский сектор Венгрия ДТП КНДР Марин Ле Пен налоги рейтинги Росавиация Сирия США туризм Турция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 11 апреля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Россияне отдохнут от Турции» пишет, что Росавиация может снова запретить полеты в эту страну.

«Личное выше индивидуального»: налоговые долги предпринимателей не спишут с их вкладов.

«Компенсационные фонды наполовину пусты»: строительные СРО так и не перевели на спецсчета 50 млрд рублей.

РБК в статье «Один рейтинг на всех» пишет, что банки, не имеющие оценки АКРА — российского аналога Moody's и S&P — лишатся средств НПФ.

Как «тихий мальчик» из Киргизии стал террористом, описывается в статье «Смертник из Оша».

Как обострение конфликта в Сирии отразится на курсе валюты, написано в статье «Доллар держится на ударной волне».

«Известия»: «В I квартале 2017 года на 21% выросла детская смертность в ДТП». На дорогах стало гибнуть меньше несовершеннолетних пешеходов, но больше пассажиров.

«Полицейских освободят от досмотра авиапассажиров»: обеспечивать предполетную и послеполетную безопасность поручат службам аэропортов.

«В Москве ждут от Тиллерсона конструктива»: визит госсекретаря США в Россию проверит готовность Вашингтона к диалогу.

«Газета.ru» в статье «Удар по Киму грозит катастрофой» пытается понять, чем обернется попытка «разоружить» КНДР военным путем.

«Осторожно, Турция закрывается»: в АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию.

«Кремль определился с экспертами»: Аналитический институт администрации президента начал работу.

The Economist: «Новый суд. Нил Горсач сегодня занял место в верховном суде» (A new court Neil Gorsuch takes his seat at the Supreme Court today). 113-й судья укрепит консервативное господство в американском верховном суде.

«The Economist объясняет: сербохорватский — это один язык?» (The Economist explains: Is Serbo-Croatian a language?). Есть мнение, что под этим наименованием фигурируют четыре разных языка.

Bloomberg: «Вот как следует понимать французские предвыборные рейтинги» (This Is How You Should Read French Election Polls). В последнее время результаты выборов не раз расходились с прогнозами на основании предвыборных опросов. Bloomberg предлагает метод корректной интерпретации показателей.

«Венгерский президент подписал университетский закон, который вызвал протесты» (Hungarian President Signs University Law That Sparked Protests). Президент Венгрии Янош Адер подписал закон, направленный против иностранных университетов.

The Wall Street Journal: «Ле Пен столкнулась с возмущением по поводу своих комментариев насчет холокоста» (Le Pen Faces Anger Over Holocaust Comments). Кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в понедельник раскритиковали за ее комментарии, что препятствует привлечению симпатий мейнстримных избирателей к партии «Национальный фронт».

«Пять крупных игроков направляют внешнюю политику Трампа в сторону мейнстрима» (Five Big Players Steer Trump’s Foreign Policy Toward Mainstream). На этапе предвыборной гонки нынешний президент США Дональд Трамп выражал к России симпатию. Сейчас тогдашняя симпатия уже малоактуальна. Также Трамп до сих пор не начал, как собирался, торговую войну с Китаем и не отменил ядерную сделку с Ираном.

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