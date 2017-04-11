Директор ФСБ Александр Бортников предлагает ужесточить требования к чиновникам, контролирующим вопросы миграции, и к бизнесменам, нанимающим иностранных граждан. Это, уверен он, поможет справиться с терроризмом.

Учитывая, что часто именно мигранты оказываются так или иначе причастны к терактам, идея Бортникова имеет право на существование. Но куда интереснее посмотреть на нее с политической точки зрения, все-таки страна живет в предвкушении президентских выборов.

Фокусировка на мигрантах — может быть это перехватывание повестки у националистов, тактических союзников Навального? Если копнуть глубже: можно ли считать перекладывание ответственности на бизнес признаком разложения государства, размывания суверенитета? Или вот куда более простой факт: политические решения опять принимают спецслужбы.