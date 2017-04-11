В России начала работать новая структура – Экспертный институт социальных исследований. Ее задачами станут, в частности, работа с экспертным сообществом и мониторинг регионов, где осенью должны состояться выборы.

Структура представляет собой некоммерческую организацию; ее учредителями стали ведущие вузы страны (МГУ, СПГУ, ЛГУ, НИУ ВШЭ) и Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) вместе с Российским обществом политологов. Совет директоров организации, по данным газеты «Коммерсантъ», может возглавить декан факультета политологии МГУ и сопредседатель Российского общества политологов Андрей Шутов.

Андрей Шутов Институт Евразийской интеграции

Должность исполнительного директора организации займет Анна Федулкина, исполнительный директор компании «Полилог», считающейся близкой к заместителю главы Управления внутренней политики президента Александру Харичеву, пишет издание. Руководителем попечительского совета, по сведениям газеты, может сделаться глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

Мониторингом выборных регионов будет заниматься бывший сотрудник Администрации президента России Андрей Колядин, экс-глава департамента региональной политики в Управлении внешней политики АП при Владиславе Суркове. Предполагается, что мониторинг будет выявлять все предвыборные риски, чтобы их можно было вовремя их устранить.

Работой с экспертами, по данным газеты, в новой структуре может заняться политтехнолог Глеб Кузнецов. Сам он, правда, пока заявил «Коммерсанту», что «ничего об этом не знает».

Глеб Кузнецов

Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов размышляет о возможной роли новой структуры, взаимоотношениях ее с ныне существующими дееспособными структурами, о ее вероятных руководителях, а также целях и причинах их назначения.

«В таких случаях принято говорить «Маски сброшены!» и «Ставки сделаны!». Ну, а если немножко убавить пафос, дело вот в чем: вроде как окончательно оформилась та структура, с помощью которой Сергей Владиленович Кириенко и его янычары будут пытаться решить проблемы, поставленные перед ними самой жизнью.

Решения, которые приняты, вызывают так много вопросов, что, наверное, правильнее будет вообще отказаться от какой-либо эмоциональной составляющей. Потому что в противном случае она будет превалировать и не позволит сказать очень многое из того, о чем бы надо было сказать. Ограничимся просто набором вопросов, ответы на которые, вполне возможно, уже скоро предоставит действительность.

Итак, приступим. Правильно ли я понимаю, что Сергей Владиленович решил перестраховаться, собрав под знамена своей структуры всех сколько-нибудь крупных интеллектуальных администраторов процесса? Иначе непонятно, откуда возникает господин Шутов; непонятно, откуда возникает господин Еремеев и близкие к ним господа. Каковы самые крупные профессиональные достижения последнего времени у господ Харичева, Полосина, Колядина и Кузнецова и кто бы мог рассказать о них чуть подробнее, чем скупые строки биографической статьи?

Понимает ли Сергей Владиленович, что гуманитарная мысль в России настолько критически отдалена от практического дискурса, что он рискует впасть в ошибки существенно более значимые, нежели его предшественники? Отдает ли себе отчет новая команда в том, что в случае появления первых сложностей и тем более – в случае получения неудовлетворительного результата никто не будет принимать во внимание то, что в интеллектуальных ристалищах, этому предшествующих, принимали участие все номенклатурные сливки отечественных политических наук?

Стоит ли говорить о том, что назначение на все ключевые должности людей, прямо и непосредственно по своей предыдущей работе связанных с Сергеем Владиленовичем Кириенко, являются не признаком силы его администрирования, а признаком весьма ограниченного кадрового ресурса? Ресурса, который, судя по всему, не расширился за месяцы управления внутренней политикой. Следует ли назначения последнего времени истолковывать в том духе, что устоявшаяся за время руководства Владимиром Путиным страной кадровая вертикаль пересматривается? Поскольку во время правления Владимира Путина люди, выведенные из раскладов не по профессиональным качествам, второго шанса не получали, а у Кириенко такие шансы получает не только господин Харичев, но и, скажем, господин Колядин.

Правильно ли я понимаю, что лучше-хуже, больше-меньше, худо-бедно работающие политические фонды, среди которых есть такие авторитетные организации, как, скажем, ИСЭПИ, ФОРГО и «Петербургская политика», вообще выталкиваются на обочину профессионального дискурса? Или же им предоставляются какие-то шансы на региональных и муниципальных уровнях? Верно ли утверждение, согласно которому новые структуры по работе с регионами и экспертизами должны вырабатывать глобальную федеральную повестку? И как же в таком случае поступать с повестками региональными и муниципальными?

В каком статусе на территориях будут существовать эмиссары новых образований? И что это будет за институт представительства, как и с кем он будет функционировать? Как будет осуществляться связь новых назначенцев Кириенко с регулярно действующими на территориях политическими структурами? Как и каким образом будут выстраиваться вообще отношения с дееспособными структурами, которых в России достаточное количество и которые, благодаря особенностям разворачивания внутриполитической повестки последнего времени, были сдвинуты на обочину политического процесса?

И, что особенно важно, как и каким образом будет осуществляться коммуникация новых структур с профессиональным сообществом, хотя бы с формализированными структурами профессионального сообщества? Поскольку в том случае, если Российскую ассоциацию политических консультантов возглавит Дмитрий Орлов, как к тому идет по логике последнего времени, содержательное взаимодействие между профессиональной средой и административной составляющей процесса будет крайне затруднено. Если вообще будет возможно.

Дмитрий Орлов Александр Щербак/Коммерсантъ

И наконец: рассматривались ли Сергеем Владиленовичем и его сотрудниками какие-то альтернативные сценарии? И если да, то в чем они заключались?

Повторюсь: мы ни в коем случае не хотим бросить тень на те изменения (возможно, благотворные), которые уже произведены. Мы просто хотим понять их логику, поскольку только внутреннее содержание процесса, вероятно, и позволит дать отчет в том, как, что и для чего задумывалось его нынешними администраторами.

На сегодняшний же день не только я, и но большая часть неангажированного профессионального сообщества находится по меньшей мере в замешательстве. Если бы кто-то из близких Сергею Владиленовичу сотрудников (например, господин Харичев, или господин Кузнецов, или какие-то другие господа) дал бы нам содержательное публичное разъяснение, полагаю, большая часть недоумений снялась бы сама собой», – сказал Василий Измайлов.