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11 апреля 2017, 10:20
реклама телевидение
Симон Жаворонков

Рекламный переворот

Сергей Васильев
Сергей Васильев

Генеральным директором «Национального рекламного альянса» (НРА), основного продавца рекламы на российском телевидении, вместо Оганеса Соболева станет Сергей Васильев. Ранее Васильев возглавлял компанию Vi, при участии которой и был создан НРА, но не перешел в новую структуру.

Контракт с Оганесом Соболевым, который возглавлял НРА с момента его основания, истек и не был продлен по его собственному желанию. Он решил покинуть компанию, чтобы продолжить заниматься собственными проектами, говорится в сообщении НРА. «Учредители НРА выражают благодарность первому гендиректору компании за проделанную им работу по созданию и запуску масштабной структуры, объединившей продажи рекламных возможностей крупнейших российских медиахолдингов», — отмечается в сообщении.

«Национальный рекламный альянс» был создан в 2016 году «Первым каналом», ВГТРК, «Газпром-Медиа холдингом» и «Национальной Медиа Группой», они владеют НРА на паритетных началах. В настоящее время это главный продавец рекламы на российском телевидении. Оганес Соболев является одним из основателей Vi, он также руководил Индустриальным комитетом по телеизмерениям. В новую структуру перешли все ведущие сотрудники Vi и сейлз-хауса «Газпром-Медиа», и только Сергей Васильев предпочел заняться своими проектами.

 
Оганес Соболев

Сергей Васильев в 2003-2016 гг. был гендиректором группы Vi (которая прежде называлась «Видео Интернешнл»). До этого, в 1998 году, он возглавил направление телерекламы группы, с 1995 года был заместителем гендиректора продюсерской компании Vi.

Заведующей кафедрой рекламы связей с общественностью Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Владимир Евстафьев объяснил, что должность гендиректора единого продавца ТВ-рекламы очень ответственная, а Сергей Васильев последние 15 лет занимал такую же должность, только в другой структуре. «Он пришел спасать дело, потому что кроме него по сути продавать и исследовать одновременно мало кто сможет. Это неподъемная работа, которую случайный человек с улицы, да же если он семи пядей во лбу, без опыта, навыка и тренированности, сделать не сможет. Торговля и исследование — дело тонкое, которым должен руководить высокопрофессиональный человек. У нас в стране вести такую работу на высоком уровне способны не более 10 человек. Васильев — лучший из них. В этой связи то, что он возглавит организацию — счастье для всего проекта», — уверен Евстафьев.

О причинах отставки Оганеса Соболева в прессе есть разные мнения. «Коммерсантъ» пишет, что он просто не мог справится с управлением столь сложной структурой, как НРА. Селлер фактически состоит из двух компаний с разными акционерами. Сейчас продажами федеральной телерекламы занимается НРА, а Новая сервисная компания (НСК) по договору с НРА продает рекламу в региональном эфире и в интернете. «Эта конструкция была неуправляемая вообще: все дергали в разные стороны, и непонятно, куда в итоге ехать», — объясняет источник издания в НРА. «Понадобилось сгрести сложную конструкцию в кулак, чтобы она управлялась». Именно для этого было решено вернуть Сергея Васильева.

Но также указывается на то, что, например, заполненность рекламой на НТВ оказалась ниже чем в прошлом году на 24%, на «Матч ТВ» — на 31%, на ТНТ — на 16% (все три канала входят в «Газпром-медиа»).

 
Студия Матч-ТВ

В тоже время Владимир Евстафьев считает, что Оганес Соболев «очень сильно вырос для того, чтобы оставаться нанятым сотрудником». «Соболев — самостоятельный боец, мощная фигура в профессии, сделавший довольно много в период становления всей структуры. Он уже не умеет быть подчиненным, он может собственником, а это принципиальная разница», — объяснил он.

Напомним, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подсчитала, что российский рекламный рынок в 2016 году вырос на 11%, до рекордных 360 млрд рублей. Сегмент телерекламы показал несколько худшую динамику — 10% (150,8 млрд). Самым быстрорастущим сегментом стала онлайн-реклама, объемы которой выросли на 21%, до 136 млрд.

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