Генеральным директором «Национального рекламного альянса» (НРА), основного продавца рекламы на российском телевидении, вместо Оганеса Соболева станет Сергей Васильев. Ранее Васильев возглавлял компанию Vi, при участии которой и был создан НРА, но не перешел в новую структуру.

Контракт с Оганесом Соболевым, который возглавлял НРА с момента его основания, истек и не был продлен по его собственному желанию. Он решил покинуть компанию, чтобы продолжить заниматься собственными проектами, говорится в сообщении НРА. «Учредители НРА выражают благодарность первому гендиректору компании за проделанную им работу по созданию и запуску масштабной структуры, объединившей продажи рекламных возможностей крупнейших российских медиахолдингов», — отмечается в сообщении.

«Национальный рекламный альянс» был создан в 2016 году «Первым каналом», ВГТРК, «Газпром-Медиа холдингом» и «Национальной Медиа Группой», они владеют НРА на паритетных началах. В настоящее время это главный продавец рекламы на российском телевидении. Оганес Соболев является одним из основателей Vi, он также руководил Индустриальным комитетом по телеизмерениям. В новую структуру перешли все ведущие сотрудники Vi и сейлз-хауса «Газпром-Медиа», и только Сергей Васильев предпочел заняться своими проектами.

Оганес Соболев

Сергей Васильев в 2003-2016 гг. был гендиректором группы Vi (которая прежде называлась «Видео Интернешнл»). До этого, в 1998 году, он возглавил направление телерекламы группы, с 1995 года был заместителем гендиректора продюсерской компании Vi.

Заведующей кафедрой рекламы связей с общественностью Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Владимир Евстафьев объяснил, что должность гендиректора единого продавца ТВ-рекламы очень ответственная, а Сергей Васильев последние 15 лет занимал такую же должность, только в другой структуре. «Он пришел спасать дело, потому что кроме него по сути продавать и исследовать одновременно мало кто сможет. Это неподъемная работа, которую случайный человек с улицы, да же если он семи пядей во лбу, без опыта, навыка и тренированности, сделать не сможет. Торговля и исследование — дело тонкое, которым должен руководить высокопрофессиональный человек. У нас в стране вести такую работу на высоком уровне способны не более 10 человек. Васильев — лучший из них. В этой связи то, что он возглавит организацию — счастье для всего проекта», — уверен Евстафьев.

О причинах отставки Оганеса Соболева в прессе есть разные мнения. «Коммерсантъ» пишет, что он просто не мог справится с управлением столь сложной структурой, как НРА. Селлер фактически состоит из двух компаний с разными акционерами. Сейчас продажами федеральной телерекламы занимается НРА, а Новая сервисная компания (НСК) по договору с НРА продает рекламу в региональном эфире и в интернете. «Эта конструкция была неуправляемая вообще: все дергали в разные стороны, и непонятно, куда в итоге ехать», — объясняет источник издания в НРА. «Понадобилось сгрести сложную конструкцию в кулак, чтобы она управлялась». Именно для этого было решено вернуть Сергея Васильева.

Но также указывается на то, что, например, заполненность рекламой на НТВ оказалась ниже чем в прошлом году на 24%, на «Матч ТВ» — на 31%, на ТНТ — на 16% (все три канала входят в «Газпром-медиа»).

Студия Матч-ТВ

В тоже время Владимир Евстафьев считает, что Оганес Соболев «очень сильно вырос для того, чтобы оставаться нанятым сотрудником». «Соболев — самостоятельный боец, мощная фигура в профессии, сделавший довольно много в период становления всей структуры. Он уже не умеет быть подчиненным, он может собственником, а это принципиальная разница», — объяснил он.

Напомним, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подсчитала, что российский рекламный рынок в 2016 году вырос на 11%, до рекордных 360 млрд рублей. Сегмент телерекламы показал несколько худшую динамику — 10% (150,8 млрд). Самым быстрорастущим сегментом стала онлайн-реклама, объемы которой выросли на 21%, до 136 млрд.