Одно из знаменитых императорских яиц Фаберже впервые будет выставлено вместе со своим содержимым – фигуркой слона, которая считалась утраченной с 1920-х годов.

Драгоценные пасхальные яйца, которые фирма Карла Фаберже создавала по заказу российских императоров, стали самыми знаменитыми ее изделиями. Впервые яйцо заказал в 1885 году Александр III в качестве подарка для своей жены Марии Федоровны. Оно получило название «Курочка». «Скорлупа» яйца была покрыта белой эмалью, внутри был «желток» из золота, в котором скрывалась миниатюрная курочка, выполненная из цветного золота, а в курочке в свою очередь – копия императорской короны и цепочка с рубиновым кулоном. В дальнейшем пасхальные яйца с сюрпризами заказывались регулярно. Александр III дарил их жене, затем традицию продолжил Николай II, даривший ежегодно одно яйцо работы Фаберже своей матери, а другое – жене, Александре Федоровне.

Все яйца содержали внутри сюрприз. В яйце 1891 года пряталась миниатюрная модель фрегата «Память Азова», в «Коронационном яйце» 1897 года – модель кареты Екатерины II, в яйце 1898 года – портреты Николая II и двух его старших дочерей, в яйце 1900 года «Транссибирская магистраль» – модель поезда.

Всего фирма Фаберже изготовила 54 яйца для императорской семьи, еще семь были сделаны по заказу предпринимателя Александра Кельха в 1898 – 1905 годах, известны также десять яиц Фаберже, созданные для других заказчиков и для неизвестных лиц. Восемь яиц на данный момент считаются утраченными. Наибольшее количество яиц фирмы Фаберже находится в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Они были приобретены в 2004 году российским предпринимателем Виктором Вексельбергом.

Яйцо, известное под названием «Алмазная сетка», было сделано в 1892 году для императрицы Марии Федоровны. Его скорлупа была выполнена из зеленоватого минерала баневита и оплетена сеткой из платины, инкрустированной бриллиантами. Имелась вырезанная из жадеита подставка для яйца, изображавшая трех херувимов (предполагают, что они символизировали трех императорских сыновей: Николая, Георгия и Михаила). Но сейчас подставка утеряна. Яйцо принадлежит фонду Дороти и Арти Макферрин (McFerrin) и находится в экспозиции Хьюстонского музея естественных наук.

Утраченным долгое время считался и сюрприз этого яйца. Было лишь известно, что это был маленький белый слоник, покрытый эмалью и украшенный драгоценными камнями. На спине его располагалась башенка. Слоник был первым механическим сюрпризом, созданным фирмой Фаберже. К нему прилагался ключик, с помощью которого заводился скрытый внутри фигурки механизм, и слоник начинал шагать.

Фото: Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2017

Форма сюрприза была выбрана из-за происхождения императрицы Марии Федоровны, которая до замужества была датской принцессой Дагмарой. Слоник в яйце должен был напомнить ей белого слона с датского герба. Яйцо и сюрприз были изготовлены мастером-ювелиром Августом Холмстрёмом, работавшим в фирме Фаберже. За это изделие император уплатил 4750 рублей.

Яйцо хранилось в Аничковом дворце, который служил резиденцией Марии Федоровны до революции 1917 года. Правительство большевиков конфисковало драгоценности вдовствующей императрицы, и яйцо «Алмазная сетка» отправилрсь в Оружейную палату Московского Кремля. Но там оно хранилось недолго. В 1920-х годах его в числе других ценностей было решено продать за границу. Продажа была произведена в 1927 году через специально созданную с этими целями контору «Антиквариат».

Приобретено яйцо было Майклом Норманом из фирмы Australian Pearl Company, но он очень быстро перепродал его крупной британской антикварной компании Wartski. В 1929 году у Wartski яйцо купил британец Т. Б. Китсон. После его смерти яйцо в 1962 году было продано на аукционе by Sotheby's за 2400 фунтов стерлингов. После этого оно находилось в разных частных коллекциях Великобритании, пока уже в 2000-х годах его не купил техасский бизнесмен Арти Макферрин, владелец химических и нефтеперерабатывающих заводов. Арти и его жена Дороти собрали в Хьюстоне крупнейшую в США коллекцию изделий фирмы Фаберже.

Но в какой-то момент в цепочке перепродаж яйцо было отделено от подставки и сюрприза. Следы подставки найти не удалось до сих пор, а вот сюрприз – белый слоник – обнаружился в Королевской коллекции в Лондоне. Он был куплен в 1935 году Георгом V, при этом при продаже не было известно, что слоник был частью императорского яйца Фаберже. Он даже не считался изделием фирмы Фаберже.

Правда открылась в 2015 году, когда старший хранитель Королевской коллекции Каролина де Гито (Caroline de Guitaut) работала над каталогом. Осмотрев фигурку слона, она вспомнила описание сюрприза из документов фирмы Фаберже: «Выполненная из слоновой кости фигурка слона, часовой механизм с маленькой золотой башней, частично покрытой эмалью и украшенной бриллиантами огранки роза, …с черным махаутом ... сидящим на голове». Была проведена тщательная реставрация фигурки, и под верхней частью башни действительно было найдено клеймо фирмы Фаберже.

Сохранился даже ключик, которым заводится механизм. Сам механизм по-прежнему в рабочем состоянии. Реставраторы вставили ключ в отверстие, скрытое под бриллиантовым крестом на боку слона, повернули его, и слоник пошел вперед, покачивая головой.

Королева Елизавета II с согласия британского министерства культуры передала слоника в аренду Хьюстонскому музею естественных наук. 10 апреля слоник и яйцо «Алмазная сетка» были впервые показаны публике на открытии нового крыла музея, в котором расположилась коллекция изделий Фаберже, собранная супругами Макферрин. В экспозиции представлены два других яйца фирмы Фаберже, принадлежащие Арти и Дороти Макферрин: яйцо «Рокайль» изготовленное в 1902 году по заказу Августа Кельха и «Ледяное яйцо Нобеля», которое в 1914 году заказал предприниматель Эммануил Нобель для подарка неизвестному лицу. Слоник пробудет в США год, а потом вернется в Лондон.