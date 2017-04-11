В Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» состоялась первая «Школа наставников проектного обучения». Организаторами школы стали Фонд «Сколково» и Открытый университет Сколково совместно с группой НТИ «Кружковое движение» и программой «Лифт в будущее» благотворительного фонда «Система».

Более 400 заявок поступило от желающих принять участие в этой школе, но только 150 кандидатов получили возможность пройти обучение. Трехдневная программа была призвана помочь с пониманием того, как следует сопровождать проектную деятельность, как должно строиться взаимодействие с молодым поколением при совместной деятельности в рамках того или иного проекта. Основную часть времени участники работали в командах в интерактивных форматах, включая тренинги, проектные сессии и другие форматы практической работы. Всего обучение состояло из трех частей (по каждому из основных типов проектов): инженерная, исследовательская и предпринимательская.

В процессе обучения участники школы осваивали ключевые этапы жизненного цикла проекта: выделение проблемы, постановку задач, планирование, реализацию проекта, оформление результатов и рефлексию итогов.

Наставники нового формата

Организаторы школы сетуют на то, что система образования в России страдает от недостатка не только программ проектного обучения, но и от острого дефицита специалистов, которые компетентны в этой области, обладают необходимыми технологиями и могут эффективно помогать их осваивать. То есть, по их мнению, в России проектная культура очень низкая и не хватает молодежных проектов, из которых бы со временем вырастали технологические стартапы. Поэтому было решено заняться этим вопросом вплотную и подготовить сразу много наставников, которые наравне с профессиональными навыками и компетенциями должны будут иметь склонность к работе с детьми. Всего было два ключевых требования к участникам: профильное высшее образование, научная степень или опыт работы, а также опыт работы со школьниками и студентами в форматах основного, дополнительного образования или кружков.

Кроме задачи просто подготовить наставников нового формата ставилась и другая – создать условия для реализации полученных знаний и помочь с их интеграцией в университеты, школы и другие образовательные центры, где их новым навыкам найдется применение.

Вопреки ожиданиям, воспитывать в себе наставников в «Сколково» приехали не только педагоги из школ и вузов, но и молодежь: студенты, молодые инженеры и ученые. Приоритет при отборе участников на школу отдавался тем, кто уже имел опыт работы с детьми, например, тем, кто руководил научно-техническим кружком и в дальнейшем хочет развивать вместе с детьми инновационные проекты полного жизненного цикла, прорабатывать все составляющие: исследование, инженерию, предпринимательство и дизайн.

И.о. исполнительного директора Открытого университета Сколково Екатерина Морозова пояснила, почему на школу были приглашены не только профессиональные педагоги из школ и университетов: «Среди студентов старших курсов инженерных вузов и молодых ученых есть ребята, которые уже являются лидерами кружков или каких-то детских образовательных курсов и мы их допустили до участия, так как, несмотря на отсутствие педагогического образования, у них есть желание стать наставниками проектного обучения, и при этом у них очень хорошие научно-технологический бэкграунд».

Екатерина Морозова. Фото: ОтУС

Директор некоммерческого партнерства «Лифт в будущее» благотворительного фонда «Система» Юлия Селюкова в беседе с «Полит.ру» поделилась мнением, что педагогическое образование не гарантирует того, что человек способен хорошо заниматься со школьниками проектным обучением. Она считает, что иногда это даже мешает: «Поэтому, когда мы отбираем на конкретные кружки или на те же «лифтовые школы», то у нас всегда как раз хорошо проявляют себя либо магистры (5-6 курс), либо совсем молодые ученые. У них есть две очень важные истории: они еще не зашоренные, и они, что очень важно, по возрасту близки к школьникам, понимают, о чем они думают, какое сейчас поколение, потому что разница между поколениями становится все глубже. И еще молодые люди пока что гораздо ближе к практике и к современным научным разработкам, чем зачастую люди, которые двадцать лет занимаются только преподаванием и давным-давно уже не смотрят, что происходит в науке и технологиях».

Новая реальность на пути к мгновенной капитализации мысли

Вместо привычного вступительного слова открытие школы прошло в формате небольшой лекции, с которой выступил заместитель руководителя и директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Это сразу задало процессу верный настрой: участники сконцентрировались на работе и на своей новой миссии.

Дмитрий Песков обратил внимание на состав организаторов и партнеров школы и напомнил собравшимся, что пять лет назад не было очень многого из того, что сейчас формирует реальность научно-технологического сообщества. Так, пять лет назад только началось формирование Открытого университета Сколково, еще не было ни Кванториумов, ни Сириуса, и «Лифт в будущее» был совсем другой. «Реальность – это та система, которую мы сложили за последние пять лет», – сказал Песков.

Он отметил, что сейчас впервые за 27 лет сложилась ситуация, когда талантливый ребенок может пройти альтернативную траекторию развития своего таланта. «В младших классах он может развивать навыки в Кванториумах или системах Junior Skills, постарше уже может продолжить в «Кружковом движении», проявив какие-то сверхталанты, он может поехать на сессию в Сириус, участвовать в соревнованиях в World Skills. После этого он может идти в колледжи, университеты НТИ, где его не бросят, и там же сразу его будут подхватывать компании, или он будет делать свой стартап», – описал существующие возможности Песков, подчеркнув, что такой системы поддержки талантов практически нигде в мире нет.

Однако во всей этой идеальной картине взращивания талантов есть один, но существенный недостаток – это стоимость процесса обучения. Такой путь всего одного ребенка для государства обойдется, по приблизительным подсчетам, больше чем в 20 миллионов рублей. Возникает вопрос, сколько таких специалистов необходимо стране, ведь все эти вложения не исключают риски того, что повзрослевший талант потом просто уедет из страны.

В свете не самых радужных перспектив, которые, по мнению Пескова, ждут Россию в ближайшие два десятилетия, он видит выход в том, чтобы растить максимальное количество талантов. «Нам нужны все таланты. Мы, конечно, верим, что каждый ребенок талантлив, и вопрос в том, как его раскрыть», – говорит Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: ОтУС

«Сегодня невозможно построить успешную технологическую компанию, которая будет работать исключительно на российском рынке, чтобы она еще и давала отчисления в бюджет, чтобы государство могло платить деньги пенсионерам. И они на нас смотрят, как на людей, которые способны придумать решение, чтобы сделать пенсии не символическими, а такими, чтобы на них можно было прожить и получить удовольствие от жизни. Вариант здесь только один – продавать по всему миру не только нефть и газ, но еще и технологическую продукцию, – убежден замглавы АСИ. – У нас маленький рынок, и конкурировать с такими странами как, например, Китай, с точки зрения дешевизны рабочей силы и размерами внутреннего рынка, мы никогда не сможем. У нас один путь – создавать прорывные продукты и продавать их по всему миру. Всё, логика очень простая».

Поэтому и нужно максимальное число талантливых специалистов, которые смогут торговать результатами своего труда по всему миру. В первоочередных планах, озвученных Песковым, увеличение числа выпускников школ, проходящих через системы развития талантов с нынешних 50 до 500 тысяч человек. И при этом одной из главных задач будет изменить систему подготовки таким образом, чтобы она не ограничивала и не обрубала потенциал ребенка, и он мог развиваться не в рамках каких-то дисциплин, а всесторонне и комплексно.

Еще одна интересная мысль, которую озвучил Дмитрий Песков в рамках своей лекции, заключается в том, что в мире 2025 и тем более 2035 года самым больше всего людям будет не хватать эмоций, а самой продаваемой вещью станет удивление. Тогда способность удивлять приведет к возможности немедленной капитализации в глобальных сетях.

В заключительный день работы школы состоялась ярмарка форматов, в числе которых были представлены ведущие проекты таких площадок, как, например, Кванториумы, Образовательный центр «Сириус», Московский политехнический университет, МИСиС, Программа «Лифт в будущее» и других.