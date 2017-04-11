Лекция Максима Титова «Зеленые финансовые инструменты». Видео

6 апреля в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступил исполнительный директор исследовательского центра ENERPO Европейского университета в Санкт-Петербурге Максим Титов. Тема его лекции «Зеленые финансовые инструменты. Мировая и российская практика».



Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.