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11 апреля 2017, 18:00

Топ новостей 11 апреля

Похороны Е.Евтушенко
Похороны Е.Евтушенко

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о гибели в Сирии двоих российских контрактников, в ФСБ заявили о подготовке главарями ИГ терактов в России, G7 не стала расширять антироссийские санкции, в Москве простились с Евгением Евтушенко.

Минобороны подтвердило гибель российских контрактников в Сирии

Министерство обороны России подтвердило гибель в Сирии двоих российских военнослужащих, проходивших службу по контракту. В Минобороны уточнили, что российские контрактники, о которых идет речь, находились в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с военным советником, также из России. Они попали под минометный обстрел группы боевиков.

Директор ФСБ заявил о подготовке главарями ИГ терактов в России

 
Александр Бортников

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил о подготовке главарями группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) терактов в России. «В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого "Исламского государства", вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации», — заявил Бортников на заседании НАК.

Бортников также признал работу по предотвращению терактов недостаточной.

В Москве простились с Евгением Евтушенко

В Москве завершилась церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко. Проститься с поэтом в Центральный дом литератора пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу. Панихиду провел чрезвычайный и полномочный посол, член комиссии России по делам ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств и профессор Литературного института имени Горького Евгений Сидоров.

Страны G7 не приняли решение о расширении санкций против России

 
Глава МИД Франции Жан-Марк Эро

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил, что в ходе встречи G7, которая проходила в итальянском городе Лукка, не было принято решения о расширении санкций против России и Сирии. Глава внешнеполитического ведомства Франции заявил о необходимости соблюдения режима прекращения огня в Сирии, которое будет регулироваться международным сообществом. Он также отметил, что все страны G7 выразили согласие, что ситуация в Сирии не может быть разрешена при нынешнем президенте Башаре Асаде.

Кремль прокомментировал возможную приостановку чартеров в Турцию

 
Стамбул

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Россия может приостановить чартерное сообщение с Турцией. Напомним, 10 апреля появились сообщения, что отечественные авиакомпании получили от Росавиации телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в аэропорты Турции в связи «со сложной политической обстановкой». Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил: «Это тема правительства и Росавиации, это не вопрос Кремля».

Джалилова депортировали из Турции незадолго до теракта в метро

Акбарджон Джалилов, по версии следствия совершивший теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, незадолго до атаки был депортирован из Турции, сообщает источник, близкий к правительству Турции.

Сын Трампа подтвердил влияние сестры на решение об ударе США по Сирии

 
Эрик и Дональд Трамп

Сын президента США Эрик Трамп подтвердил что сестра Иванка оказала влияние на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии: «Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать».

IAAF допустила ряд легкоатлетов из России к международным соревнованиям

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила семерых российских легкоатлетов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили Илья Мудров и Ольга Муллина (прыжки с шестом), Сергей Шубенков (бег с препятствиями), Сергей Широбоков и Яна Смердова (спортивная ходьба), Даниил Цыплаков и Мария Кучина (прыжки в высоту).

В ООН спрогнозировали существенный рост зарплат россиян

В 2017 году зарплаты российских граждан могут возрасти на 2−3%, а в следующем году возможен еще более высокий рост. Об этом рассказал главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации труда (МОТ) Патрик Бельзер.

Подозреваемый в теракте в Стокгольме признал свою вину

39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, признал свою вину, сообщает адвокат Акилова. Защитник заявил: «Его позиция такова: он признал вину в совершении террористического акта и готов к тюремному заключению».

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