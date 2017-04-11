Топ новостей 11 апреля
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о гибели в Сирии двоих российских контрактников, в ФСБ заявили о подготовке главарями ИГ терактов в России, G7 не стала расширять антироссийские санкции, в Москве простились с Евгением Евтушенко.
Минобороны подтвердило гибель российских контрактников в Сирии
Министерство обороны России подтвердило гибель в Сирии двоих российских военнослужащих, проходивших службу по контракту. В Минобороны уточнили, что российские контрактники, о которых идет речь, находились в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с военным советником, также из России. Они попали под минометный обстрел группы боевиков.
Директор ФСБ заявил о подготовке главарями ИГ терактов в России
Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил о подготовке главарями группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) терактов в России. «В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого "Исламского государства", вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации», — заявил Бортников на заседании НАК.
Бортников также признал работу по предотвращению терактов недостаточной.
И подал в отставку? Ой, простите. О чём это я... https://t.co/vuLk94b78v— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 11 апреля 2017 г.
В Москве простились с Евгением Евтушенко
В Москве завершилась церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко. Проститься с поэтом в Центральный дом литератора пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу. Панихиду провел чрезвычайный и полномочный посол, член комиссии России по делам ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств и профессор Литературного института имени Горького Евгений Сидоров.
Страны G7 не приняли решение о расширении санкций против России
Глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил, что в ходе встречи G7, которая проходила в итальянском городе Лукка, не было принято решения о расширении санкций против России и Сирии. Глава внешнеполитического ведомства Франции заявил о необходимости соблюдения режима прекращения огня в Сирии, которое будет регулироваться международным сообществом. Он также отметил, что все страны G7 выразили согласие, что ситуация в Сирии не может быть разрешена при нынешнем президенте Башаре Асаде.
Кремль прокомментировал возможную приостановку чартеров в Турцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Россия может приостановить чартерное сообщение с Турцией. Напомним, 10 апреля появились сообщения, что отечественные авиакомпании получили от Росавиации телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в аэропорты Турции в связи «со сложной политической обстановкой». Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил: «Это тема правительства и Росавиации, это не вопрос Кремля».
Джалилова депортировали из Турции незадолго до теракта в метро
Акбарджон Джалилов, по версии следствия совершивший теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, незадолго до атаки был депортирован из Турции, сообщает источник, близкий к правительству Турции.
Сын Трампа подтвердил влияние сестры на решение об ударе США по Сирии
Сын президента США Эрик Трамп подтвердил что сестра Иванка оказала влияние на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии: «Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать».
Один грозил, другой осуществил... Красная черта для Асада по-трамповски.— DW (на русском) (@dw_russian) 11 апреля 2017 г.
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IAAF допустила ряд легкоатлетов из России к международным соревнованиям
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила семерых российских легкоатлетов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили Илья Мудров и Ольга Муллина (прыжки с шестом), Сергей Шубенков (бег с препятствиями), Сергей Широбоков и Яна Смердова (спортивная ходьба), Даниил Цыплаков и Мария Кучина (прыжки в высоту).
В ООН спрогнозировали существенный рост зарплат россиян
В 2017 году зарплаты российских граждан могут возрасти на 2−3%, а в следующем году возможен еще более высокий рост. Об этом рассказал главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации труда (МОТ) Патрик Бельзер.
Подозреваемый в теракте в Стокгольме признал свою вину
39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, признал свою вину, сообщает адвокат Акилова. Защитник заявил: «Его позиция такова: он признал вину в совершении террористического акта и готов к тюремному заключению».