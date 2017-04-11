Туристическую отрасль в России ожидает ряд перемен, связанных как бронированием жилья для туристов, так и с перевозками.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», международный сервис бронирования квартир Airbnb ликвидировал свою российскую «дочку» ООО «Эйрбиэнби Раша». Сделано это ради упрощения операционной структуры, заявила газете представитель Airbnb Екатерина Кукуреко. Однако опрошенные изданием эксперты полагают, что этот шаг быть вызван, в частности, ужесточением законодательства в России.

По их оценке, теперь властям теперь будет сложнее запрашивать у компании данные о пользователях, не платящих налоги за сдачу квартир или попавших в поле зрения правоохранительных органов. В то же время партнер юридической компании Conner & Company Алексей Кокорин полагает, что закрытие в самом деле может быть связано с организационными причинами, так как содержание российского юридического лица сопряжено с дополнительными расходами.

Сервис Airbnb, запущенный в 2008 году, в настоящее время очень популярен, в том числе в России. По данным SimilarWeb, посещаемость сайта airbnb.ru в марте 2017 года составила 3,85 миллиона пользователей. Сервис предлагает жилье в 65 тысячах городов 191 страны мира, взимая с хозяев его 3% от суммы бронирования, а с арендатора – до 12%.

Кроме того, Росавиация предупредила о возможном запрете чартерных рейсов на турецкие курорты «в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике». Как утверждает «Коммерсантъ», соответствующую телеграмму за подписью заместителя руководителя Росавиации Олега Клима получили российские чартерные авиакомпании.

По версии газеты, эта мера может стать рычагом давления на Анкару в рамках предстоящих переговоров стран по урегулированию проблемы с фактически остановленными в середине марта поставками российского зерна в Турцию. Между тем подобный запрет означает заметную упущенную выгоду для туроператоров: по предварительным данным, туры уже проданы уже 200-400 тысячам туристов, а всего за год ожидался поток в 3 миллиона человек, так как Турция является самым популярным направлением летнего туризма у россиян.

Отдыхающие на побережье

По словам представителей турфирм, телеграмма «носит рекомендательный характер», и никаких действий они еще не предпринимали. Путевки в Турцию реализуются в обычном режиме, так как пока запрет не введен, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Напомним, Россия уже прерывала чартерное сообщение с Турцией в конце 2015 года и возобновила их лишь в сентябре 2016 года. Но в марте 2017 года Турция исключила Россию из числа стран, имеющих право на беспошлинный импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, гороха, риса и т.д., что на рынке восприняли как давление в расчете добиться отмены запрета на поставку в Россию турецких овощей и фруктов. А в апреле, после ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат, Анкара начала подталкивать Вашингтон к новым ударам по сирийской военной инфраструктуре и требовать ухода президента Башара Асада.

По словам источника издания, занимающегося российско-турецкими отношениями, «обсуждение темы запрета чартеров перед началом туристического сезона может быть сигналом Анкаре: подумайте об экономических и иных последствиях, прежде чем столь демонстративно перечеркивать наши договоренности по Сирии». В то же время ряд экспертов в этой ситуации считает экономические вопросы более существенными.

Представитель РСТ Ирина Тюрина заявила газете, что введение новых ограничений скажется на рынке намного сильнее, чем в 2015 году, поскольку тогда запрет на полеты был введен поздно осенью, когда Турция почти не пользуется спросом, а сейчас, «в разгар сезона летних бронирований», путевки уже проданы и оплачены. В авиакомпаниях информацию о возможном запрете официально не комментируют.

В связи с происходящим журналисты задали вопрос и пресс-секретарь президента России Дмитрию Пескову. В ответ Песков заметил: «Это тема правительства и Росавиации, это не вопрос Кремля»

Как отмечают эксперты, запрет и даже просто его угроза могут помочь заполнить российские курорты. Сейчас они проигрывают турецким по посещаемости: по данным Tutu.ru, в начале апреля доля продаж туров в Турцию достигла 30% от общего объема продаж, а на внутрироссийские направления пришлось 20% туров.

Между тем, по данным газеты «Известия» Совет Федерации предлагает рассмотреть возможность субсидирования внутрироссийских групповых туристических авиаперевозок, чтобы стимулировать внутренний туризм. По словам сенатора Игоря Фомина, идея может войти в рекомендации правительству при подготовке бюджета-2018. Если соответствующее предложение будет принято, российским туроператорам будут частично компенсировать затраты по перевозке туристов (что называется, по «турецкой схеме» – именно так делается в Турции).

Как пояснил Фомин, верхняя палата российского парламента предлагает добавить в бюджет новую строку – «Субсидии на перевозку организованных туристических групп». В результате российские туроператоры, организующие туры по стране, смогут получить субсидии, которые позволят снизить расходы на оплату авиабилетов. Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендует выделять на субсидии минимум 1 млрд рублей в год.

Автобус на переправе

В Ростуризме прокомментировать идею отказались. В то же время член совета Общественной палаты России Елена Сутормина согласилась с тем, что России стоит перенять международную практику субсидирования туристических перевозок. По ее мнению, можно создать механизм, при котором подобные субсидии будут действовать на наиболее востребованных направлениях. А руководитель ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко высказал мнение, что даже небольшое снижение тарифов поможет существенно увеличить турпотоки.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2016 году в России было совершено 3,3 миллиона турпоездок. В целом же количество туристов растет уже несколько лет: по сравнению с 2015-м рост составил 11,2%, с 2014-м — 25%. При этом среди клиентов турфирм доля индивидуальных клиентов составила порядка 10%, оставшаяся часть приходилась на тех, кто воспользовался групповыми турами.