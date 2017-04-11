США направили авианосную ударную группу ВМС к Корейскому полуострову. СМИ оживленно обсуждают этот жест, с точки зрения его значения и последствий. Многие комментаторы прослеживают связь между этим событием и американским ударом по сирийской авиабазе.

«Через несколько часов после того, как США ударили по сирийской военной базе, - пишет японско-британская газета Financial Times, - Белый дом заявил, что это было сигналом, причем не только для разоренного войной арабского государства, но и для всего мира». И действительно, в Пхеньяне сигнал восприняли. Правительство северокорейского лидера Ким Чен Ына в пятницу осудило удар, назвав его «непростительным актом агрессии», и сделало вывод, что необходимо усиливать ядерный арсенал.

Ким Чен Ын на танковом полигоне. Апрель 2017 rodong.rep.kp

Вывод оказался правильным, потому что Пентагон после этого решил отправить к Корейскому полуострову группу авианосцев. Этот шаг мотивировался как необходимость «показать силу». Силу показывают, не в последнюю очередь, Китаю. Собственно, удар по Сирии тоже был оформлен в значительной мере как месседж Китаю, потому что он был нанесен как раз в тот момент, когда президент Китая Си Цзиньпин обедал с американским президентом Дональдом Трампом в США.

Трамп заявил, что Вашингтон готов самостоятельно разбираться с Северной Кореей, если Китай откажется сотрудничать в давлении на нее. Фактически американская агрессия, особенно в адрес Северной Кореи, вынуждает Китай изменить свои осторожные отношения с Пхеньяном. Китай не хочет слишком сильно давить на Северную Корею, опасаясь, что это подорвет ее экономику и приведет к миграционному кризису.

Некоторые эксперты, отмечает FT, полагают, что такими жестами повлиять на политику Китая затруднительно. Скорее, общее влияние на отношения оказал сирийский удар – Китай начал воспринимать новую американскую администрацию более серьезно. Но в случае с КНДР представление менее убедительно, потому что у КНДР, в отличие от Сирии, есть возможность перейти в контратаку, и США должны это учитывать.

Между тем, Японии и Южной Коре, которым не нравится, что КНДР поигрывает мускулами, еще меньше нравится перспектива возможного американского удара по КНДР. Пхеньян может воспринять это как провокацию и направить ракеты на Сеул и Токио.

CNN пишет, что милитаристский жест в адрес Северной Кореи запускает сложный сценарий, в котором легко запутаться. Ближайший союзник КНДР Китай призывал США вступить с ней в прямые дипломатические переговоры. Китай же настаивает на том, что КНДР представляет собой угрозу, в частности ядерную, однако никак меняет свою политику в отношении нее.

Южная Корея и Япония скорее приветствуют прибытие авианосцев при условии, что они не будут наносить удары. Предполагаемая задача США состоит в том, чтобы убедить КНДР отказаться от ядерной программы. Некоторые, впрочем, считают, что Северная Корея как раз считает ядерную программу залогом своего выживания, поэтому убедить ее отказаться от нее невозможно. Это значит, что США могут счесть нужным прибегнуть к силовым аргументам.