Миллиардер Алишер Усманов собирается подать в суд на Алексея Навального в связи публикациями последнего, порочащими честь и достоинство бизнесмена, а также клеветой, распространяемой в опубликованных расследованиях Навального. Об этом бизнесмен сообщил ТАСС.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», — отметил Усманов.

Усманов уверен, что у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку он ведет свои дела «прозрачно и законно», обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают $100 млн в год.

Илья Елисеев

Напомним, в начале марта материалу Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев является собственником многомиллиардных активов, хотя номинальными владельцами выступают некие благотворительные фонды или структуры, подконтрольные его однокурснику Илье Елисееву.

В том числе в расследовании утверждается, что связанный с Елисеевым фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе, стоимость которого оценивается в 5 млрд рублей. Фактически это дарение рассматривается как взятка: никто не сомневается в том, что у Усманова есть возможность приобретать себе земельные участки за 5 млрд.

Перевод дискуссий вокруг расследования ФБК из PR-пространства в юридическое русло несет в себе некоторые риски для всех сторон — кроме, пожалуй, самого истца. Ранее, напомним, против Навального, как правило, выступало государственное обвинение. Но, во-первых, в квалификации юристов из прокуратуры и СК есть серьезные сомнения практически у всех (кроме, разве что, суда). Во-вторых, все процессы над Навальным были так или иначе политическими и, хотя, уголовные статьи, по которым он был признан виновным, позволяли его отправить в колонию, власть на этот шаг так и не решилась. Так Навальный и остается сейчас в «подвешенном» состоянии: выдвигать свою кандидатуру на выборах он, формально, не имеет права, а вести политическую деятельность, снимать фильмы, организовывать акции протеста — легко.

Антикоррупционный митинг в Москве 26 марта 2017 Мария Решетникова

Алишер Усманов — один из богатейших людей в России и, конечно, он может нанять юристов, которые, смогут доказать суду все, что угодно. Позиция российского суда, с моральной точки зрения, мало кого волнует — хотя и отечественное законодательство позволяет в случае необходимости разорить Навального, благо у него в запасе нет миллиардов долларов, как у Усманова. Куда более, может быть, важно, что даже если процесс по какой-то причине окажется в сфере интересов британского права и спор будет решать очередной лондонский судья (а Усманов является налоговым резидентом Соединенного Королевства), шансов на победу у Навального немного.

Тут можно вспомнить спор Абрамовича и Березовского, который окончательно разорил когда-то одного из самых влиятельных российских олигархов, но так и не принес ему победы.

Как ни странно, активность Усманова может быть невыгодна даже для Кремля — хотя, казалось бы, есть шанс победить неугодного политика руками уважаемого в мире бизнесмена. С Навальным, может быть, справиться и удастся, но если решением спора все-таки займутся суды в иностранных юрисдикциях, то окажется, что Кремль теряет контроль над ситуацией. Учитывая приближение президентских выборов, результаты которых отчего-то считаются очень важными, все это может иметь непредсказуемый финал.