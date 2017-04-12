В правительстве России обсуждается вопрос о введении запрета на выдачу бюджетных кредитов регионам со свободными счетами на депозитах. Эту информацию распространила 12 апреля газета «Ведомости»; по ее данным, на введении такого ограничения настаивает Счетная палата.

По словам неназванного источника издания, обсуждение ведется, однако пока решение еще не оформлено в нормативных документах. Поводом же для внесения такого предложения стали результаты проверок Счетной палатой, свидетельствующие: в ряде регионов бюджетные средства привлекались, когда на банковских депозитах были размещены временно свободные средства регионов, значительно превышавшие заем.

Идею ввести подобный запрет прокомментировал для «Полит.ру» Александр Андряков, генеральный директор Экономической экспертной группы (аналитического центра, занимающегося проблемами государственных финансов и макроэкономики).

«Будет ли введен такой запрет зависит от того, насколько правительство захочет это сделать, и сказать, как это будет, если оно будет, сложно. С точки зрения логики в такой идее что-то есть – хотя, например, Бюджетный кодекс не запрещает этого делать.

По Бюджетному кодексу можно привлекать заимствование на финансирование дефицита или рефинансирование уже имеющихся старых заимствований, и это никак не ограничивается другими условиями. Вопрос наличия или отсутствия у региона на депозитах свободных бюджетных при этом вообще не оговаривается. Просто говорится, что заимствования могут привлекаться на эти цели, а на другие – нет. Если дефицита нет, то заимствования привлекать нельзя. С некоторых пор были введены такие жесткие ограничения: есть дефицит – можно занимать, есть старые заимствования – можно занимать в объеме старых заимствований, чтобы рефинансировать их.

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По поводу же наличия у регионов депозитов все не так просто. Во-первых, у регионов могут быть временно свободные средства.

Вообще говоря, существует практика выделения трансфертов чуть вперед, с небольшим опережением; при этом могут возникать свободные средства, и регионы, действительно, будут размешать их на депозитах. Более того, некоторое время рассматривалась идея о том, что это могло бы централизовано делать казначейство – поскольку регионы, если они получают трансферты, должны обслуживаться в Федеральном казначайстве. Казначейство активно размещает на депозитах временно свободные средства федерального бюджета и может делать это и для регионов.

Само наличие депозитов как таковых не есть нечто такое, что должно влиять на решение вопроса о привлечении заимствований. Эти средства могут быть использованы, например, для кассовых разрывов в течение года; либо их выделили чуть вперед и они будут использованы позже – в течение года регионы вполне могут их израсходовать, а в конце года даже получить дефицит.

Заимствования не привлекаются ровно в тот момент, когда возникает в них потребность – это и технически очень сложно, и может привести к тому, что они будут привлечены по плохим условиям. Поэтому регионы планируют дефициты в своих бюджетах – это не запрещено – и в рамках планируемого дефицита могут начать привлекать заимствования раньше, чем в них возникнет острая потребность. При этом у них на депозитах вполне могут быть свободные бюджетные средства. В таких ситуациях запрещать привлекать заимствования будет неправильно.

То есть, запрет должен быть очень умным и сложным. Если, допустим, у региона есть свободные средства в объеме, большем планируемого дефицита, тогда в запрете есть какой-то смысл. А если средств нет, то запрет неуместен. Так что вопрос этот непрост. Если регион накопил средства, а теперь еще пытается обзавестись и бюджетными кредитами, это одно; а если эти депозиты в течение года как-то «съедятся», это другая история.

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Словом, для ведения подобного запрета нужен очень сложный механизм. Иначе мы не сможем разделить эти два принципиально отличающихся друг от друга случая – когда такой запрет имеет смысл и когда он его вовсе не имеет.

А просто сказать, плоха эта идея или хороша, не зная механизма запрета, очень трудно. Есть случаи, когда такое ограничение на привлечение заимствований (просто запретить их нельзя, поскольку пришлось бы переписывать Бюджетный кодекс), а особенно кредитов, решения по которым принимает федеральное правительство, возможно. Но повторю: этот подход должен быть очень сильно дифференцированным и сложным», – объяснил Александр Андряков.

Напомним, в ноябре 2016 года Счетная палата выдвигала предложение, увязывающее размещение регионам бюджетных средств на банковских депозитах и наличие у регионов долгов перед федеральным центром. Она предлагала запретить регионам-должникам размещать средства на депозитах; письмо с предложением внести соответствующие поправки в Бюджетный кодекс предполагалось направить в правительство в том же месяце, сообщил информационному агентству РБК представитель ведомства.

Недовольство Счетной палаты вызвала та же самая ситуация: когда регионы брали кредиты у бюджета (выдаются под минимальные 0,1% годовых, однако засчитываются как долг) при наличии собственных средств на депозитах.