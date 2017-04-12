Оперативная работа спецслужб не соответствует исходящей от террористов угрозе. Это публично признал глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. «Как показало расследование теракта в петербургском метрополитене, оперативная работа еще не в полной мере отвечает угрозе, исходящей от незаконных террористических организаций», — передает «Интерфакс» его слова.

По словам Бортникова, ФСБ вместе с другими правоохранительными органами постоянно проводит предупредительные и оперативно-розыскные мероприятия, но, отметил он, России необходимо также развивать сотрудничество с зарубежными партнерами.

Бортников заявил, что властям предстоит усилить контроль за мигрантами. Он уверен, что «основной костяк» террористов составляют граждане СНГ, которые приезжают вместе с трудовыми мигрантами и начинают вербовку в мигрантской среде. Бортников указал на необходимость повысить ответственность работающих с мигрантами должностных лиц, предпринимателей и людей, сдающих квартиры приезжим.

Человек спит на кровати

«Требуется предусмотреть дополнительные меры пограничного режима для государственной границы на каналах въезда-выезда и пассажиропотока в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам», — сказал он.

Бортников также заявил, что имеются данные о намерении террористов, в том числе связанных с запрещенным в России «Исламским государством» на Ближнем Востоке, устроить в России и других регионах мира новые теракты. «Примером тому служат совершенные в последние недели резонансные теракты в Великобритании, России, Швеции и Египте», — добавил Бортников.

То, что российские правоохранительные органы готовы взять на себя часть вины за произошедший в Петербурге теракт, достаточно уникальный случай — но сейчас, похоже, у спецслужб и правда почти нет оправданий. Все свидетельствует о том, что предполагаемый террорист Акбарджон Джалилов на родине, в киргизском городе Ош, исламом не увлекался и вел тихую жизнь — в школе и местной милиции даже не могут вспомнить о каких-либо его хулиганских выходках. Это означает, что если он и попал под влияние исламской пропаганды, то уже в России. Более того, на Джалилова уже поступали жалобы в российские правоохранительные органы за то, что он обещал смерть «неверным», но те должным образом не отреагировали.

Акбарджон Джалилов

По сообщения турецкой газеты Yeni Akit даже Анкара, как выясняется теперь, отреагировала на Джалилова более адекватно: он был депортирован с территории Турции 17 декабря 2016 года — якобы он пробыл в стране около года, с ноября 2015 и, возможно, именно там наладил контакт с террористами. Тогда возникает вопрос, почему об этом знали в Анкаре, но не знали в Бишкеке и Москве.

Как бы то ни было, вопросов о взрыве в петербургском метро еще слишком много — собственно нет даже уверенности в том, что Джалилов осознанно участвовал в подготовке теракта. Учитывая, что, по сообщениям СМИ, Владимир Путин еще находясь в Петербурге нелестно отозвался о работе местных спецслужб, выбора у руководства ФСБ мало, приходится признавать ошибки. Так что работу российских спецслужб действительно придется налаживать.