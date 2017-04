«Коммерсантъ» в статье «Наука обсуждать» пишет, что доклады конференции ВШЭ в 2017 году дадут фору любому критику власти.

«Еда приняла дальний бой»: Потребители начали сталкиваться с «Платоном».

«Президенту продемонстрировали эффекты прозрачности»: ФНС отчиталась Владимиру Путину о внедрении онлайн-касс и маркировки.

РБК в статье «Принуждение к взносам» пишет, что за уклонение от страховых выплат хотят ввести уголовную ответственность.

«Без претензий»: ФНС сняла с Дойче Банка требования о выплате более 10 млрд рублей.

«Сообразили на двоих»: крупнейшие продавцы водки в России объединили продажи.

Куда дешевле всего слетать на праздники, написано в статье «Мир, отпуск, май».

«Известия»: «Пхеньян рапортует о готовности к войне с США». Военное столкновение на Корейском полуострове становится все реальнее.

«Общественная палата определит направления для новичков»: рабочая группа составит правила для кандидатов в члены ОП РФ по «третьей квоте».

«Производство водки выросло на 66% с начала года»: это связывают с ростом легального рынка, а не потребления.

«Террористы взорвали Лигу чемпионов»: три взрывных устройства сдетонировали у автобуса дортмундской «Боруссии», болельщикам удалось покинули матч без инцидентов.

«Регионам прописали освобождение»: Счетная палата предлагает освободить регионы от платежей за неработающее население в систему ОМС.

«Трамп принял Черногорию в НАТО»: теперь балканской стране осталось полшага до членства в альянсе.

The Economist: «Портрет Мигрантляндии. Объяснение британского иммиграционного парадокса» (A portrait of Migrantland: Explaining Britain’s immigration paradox). Считается, что миграция — это благо для экономики. Но тогда возникает вопрос, почему в местах с наибольшим притоком иммигрантов все не так радужно.

«Кошмарный сценарий: что если во втором раунде французских выборов конкурентами окажутся Меланшон и Ле Пен?» (The nightmare option: What if the French second round pits Mélenchon against Le Pen?). Для рынков только что открылся новый источник политического риска.

Bloomberg: «Ваш проводник по французским выборам» (Your Guide to the French Election). Инфографика, отражающая последние новости французской предвыборной динамики.

«В Барселоне за три месяца цены на недвижимость взлетели на 19%» (Barcelona Sees Property Surge 19% in Three Months). Барселона обогнала Мадрид по ценам на недвижимость.

The Wall Street Journal: «Тиллерсон приезжает в Москву в контексте усиливающихся трений из-за Сирии» (Tillerson Arrives in Moscow as Tensions Rise Over Syria). Прежде, чем отправиться на переговоры в Россию, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что правление сирийского президента Башара Асада подходит к концу.

«Во французской бурной президентской гонке объявился ультралевый "крестоносец"» (France’s Volatile Presidential Race Puts Far-Left Crusader in the Mix). Конфигурация конкуренции во французской президентской гонке в очередной раз изменилась из-за того, что теперь в числе актуальных конкурентов теперь фигурирует Жан-Люк Меланшон — антиглобалист, отстаивающий права забытого рабочего класса.