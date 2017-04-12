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12 апреля 2017, среда, 13:32
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12 апреля 2017, 07:20
водка ВШЭ КНДР регионы система «Платон» США терроризм Франция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 12 апреля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Наука обсуждать» пишет, что доклады конференции ВШЭ в 2017 году дадут фору любому критику власти.

«Еда приняла дальний бой»: Потребители начали сталкиваться с «Платоном».

«Президенту продемонстрировали эффекты прозрачности»: ФНС отчиталась Владимиру Путину о внедрении онлайн-касс и маркировки.

РБК в статье «Принуждение к взносам» пишет, что за уклонение от страховых выплат хотят ввести уголовную ответственность.

«Без претензий»: ФНС сняла с Дойче Банка требования о выплате более 10 млрд рублей.

«Сообразили на двоих»: крупнейшие продавцы водки в России объединили продажи.

Куда дешевле всего слетать на праздники, написано в статье «Мир, отпуск, май».

«Известия»: «Пхеньян рапортует о готовности к войне с США». Военное столкновение на Корейском полуострове становится все реальнее.

«Общественная палата определит направления для новичков»: рабочая группа составит правила для кандидатов в члены ОП РФ по «третьей квоте».

«Производство водки выросло на 66% с начала года»: это связывают с ростом легального рынка, а не потребления.

«Террористы взорвали Лигу чемпионов»: три взрывных устройства сдетонировали у автобуса дортмундской «Боруссии», болельщикам удалось покинули матч без инцидентов.

«Регионам прописали освобождение»: Счетная палата предлагает освободить регионы от платежей за неработающее население в систему ОМС.

«Трамп принял Черногорию в НАТО»: теперь балканской стране осталось полшага до членства в альянсе.

The Economist: «Портрет Мигрантляндии. Объяснение британского иммиграционного парадокса» (A portrait of Migrantland: Explaining Britain’s immigration paradox). Считается, что миграция — это благо для экономики. Но тогда возникает вопрос, почему в местах с наибольшим притоком иммигрантов все не так радужно.

«Кошмарный сценарий: что если во втором раунде французских выборов конкурентами окажутся Меланшон и Ле Пен?» (The nightmare option: What if the French second round pits Mélenchon against Le Pen?). Для рынков только что открылся новый источник политического риска.

Bloomberg: «Ваш проводник по французским выборам» (Your Guide to the French Election). Инфографика, отражающая последние новости французской предвыборной динамики.

«В Барселоне за три месяца цены на недвижимость взлетели на 19%» (Barcelona Sees Property Surge 19% in Three Months). Барселона обогнала Мадрид по ценам на недвижимость.

The Wall Street Journal: «Тиллерсон приезжает в Москву в контексте усиливающихся трений из-за Сирии» (Tillerson Arrives in Moscow as Tensions Rise Over Syria). Прежде, чем отправиться на переговоры в Россию, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что правление сирийского президента Башара Асада подходит к концу.

«Во французской бурной президентской гонке объявился ультралевый "крестоносец"» (France’s Volatile Presidential Race Puts Far-Left Crusader in the Mix). Конфигурация конкуренции во французской президентской гонке в очередной раз изменилась из-за того, что теперь в числе актуальных конкурентов теперь фигурирует Жан-Люк Меланшон — антиглобалист, отстаивающий права забытого рабочего класса.

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