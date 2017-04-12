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12 апреля 2017, 13:00
здравоохранение в России медицина страхование
Любовь Храпылина

Бесплатная медицина. Дорого

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Борис Тумаков / Пресс-служба Счетной палаты РФ

Счетная палата России предложила освободить регионы от платежей в систему ОМС за безработных и самозанятых. Соответствующее предложение глава Счетной палаты Татьяна Голикова озвучила в ходе Апрельской международной конференции по проблемам развития экономики и общества в Научно-исследовательском университете «Высшая школа экономики».

Как сообщает интернет-издание «Газета.Ру», Голикова заговорила в этом на «круглом столе» «Государство и экономическое развитие». По ее словам, за неработающие население в систему обязательного медстрахования регионы платят значительную сумму – 618 миллиардов рублей, что составляет почти 7% расходной части бюджета. «Это несвойственные для субъектов РФ платежи. И мне кажется, что настало время подумать, чтобы освободить субъекты от несвойственной им функции страхования неработающего населения», – приводит издание ее слова.

Руководитель Счетной палаты при этом пояснила, что государству следует найти иной источник средств для обеспечения ОМС, и, по ее оценке, эта задача вполне решаема. «Что касается бюджетов регионов, то они смогут высвободить достаточно большой ресурс, который сегодня у них отвлекается на эти цели, в том числе чтобы осуществить тот самый бюджетный маневр, но в отношении образования и, скажем, тех инвестиционных расходов, которые они сегодня практически обнулили в своих бюджетах», – считает она.

По мнению же ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, источником средств вполне могли бы стать новые налоги. Ссылаясь на данные опроса, который провели специалисты вуза в декабре 2016 года, 51% россиян готовы отчислять дополнительно 2% своих доходов на повышение качества медицины, помощь бедным, образование, строительство и ремонт дорог и прочие цели при условии общественного контроля над этими расходами. «Не созрел ли у нас потенциал, чтобы ввести местные налоги и сборы на уровне муниципалитетов?», – задался вопросом ректор ВШЭ.

 
Ярослав Кузьминов
МЭР

Между тем СМИ сообщили, что в Минздраве якобы рассматривается идея лишить безработных и самозанятых бесплатного медицинского страхования. Эту информацию распространила утром 12 апреля газета «Известия», ссылавшаяся на доклад ведомства «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год», с которым, по сообщению издания, ему удалось ознакомиться. Газете также утверждала, что факт разработки соответствующих поправок в российское законодательство ей подтвердили в Минздраве.

Ссылаясь на неназванных представителей ведомства, издание писало, что в настоящее время «готовится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования»». По его утверждениям, подготовка документа ведется по инициативе ФОМС и с учетом предложений ФОМС, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы.

Напомним, сейчас в России страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) их вносят из региональных бюджетов. При этом часть населения трудоспособного возраста занимается трудовой деятельностью без оформления договоров: эти граждане имеют доход, но в социальные фонды ничего не платят.

Позже сообщение было опровергнуто официально.

«Ликвидации такой базовой социальной гарантии как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов. Это неизменная и согласованная позиция Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования: Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны без различия работают они или нет», – говорится, например, в поступившем в редакцию интернет-издания «Лента.ру» сообщении официального представителя ведомства Олега Салагая.

 
Фото: АГН "Москва"

Возможно, некоторые ограничения на доступ к бесплатной медпомощи для неработающих и самозанятых в России и могут ввести, однако проблема заключается в том, что уже сейчас та бесплатная помощь, которая предоставляется по полису ОМС, не отвечает нужным стандартам, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Любовь Храпылина.

 
Любовь Храпылина

«Конституция гарантирует каждому гражданину Российской Федерации право на оказание бесплатной медицинской помощи, и Минздрав, конечно, не будет идти против конституционных норм и создавать нарушающие их законопроекты. Но может использоваться такой удобный административно-технологический подход, когда в силу обстоятельств могут быть приняты государственные решения, которые будут регулировать проблему оказания медпомощи людям, которые с государством не имеют устойчивых отношений – отношений в виде страхования или фиксации самозанятым своей самозанятости с оплатой какой-то пошлины.

Это вполне может случиться, и не надо даже думать, есть ли такой проект в недрах ведомств или нет. Поэтому такие «утечки» периодически и происходят: то Минтруд выдаст некий сходный проект, то выскажется кто-то из статусных представителей Минздрава, то еще что-то. Это все длится уже достаточно долгое время. Насколько масштабно и в каком виде это может произойти, сказать сложно, но что в каком-то виде это случиться может, вполне вероятно.

Но лучше б подняли вопрос, как и какую бесплатную медицинскую помощь получают граждане. Лучше бы оценили, можно ли сейчас получить качественную медпомощь в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования. Судя по тем мнениям граждан, которые широко высказываются и доходят даже до президента, в этом вопросе не все так однозначно. Да, строятся крупные медцентры, какие-то медицинские организации, которые оказывают дорогостоящую высокотехнологичную помощь. Это реальность. А вот обращения с обычными, наиболее часто встречающимися нарушениями здоровья у людей или приход в поликлинику ради профилактики – это, извините, уже какой-то нулевой вариант, толку нет. Или он тут же оказывается перед необходимостью что-то оплатить.

Поэтому прежде чем мечтать, как бы кому отказать в бесплатной медпомощи и нарушить конституционные нормы, лучше было бы и Минздраву, и Счетной палате вникнуть в суть дела, посмотреть, выполняется ли Конституция в отношении прав граждан на получение медицинской помощи и как. И где в этой области есть провалы – а они есть, и их много. И расчеты тогда будут учитывать и качество помощи, и качество лекарственного обеспечения, и многое другое из того, что за счет интенсификации, качественного отношения в лечении, диагностике, диспансеризации привело бы как раз к оптимизации расходования средств, которые необходимы на здравоохранение.

 
Коммерческий медицинский центр
spb.zoon.ru

Сегодня нет и мысли о том, что плохое качество медпомощи, несвоевременная диагностика и приводят к серьезным последующим затратам как со стороны государства, так и со стороны самого человека. Поэтому я думаю, что, конечно, медицинская помощь в каком-то виде может быть урезана через административно-технологическое решение – это может стать некоей временной мерой, продиктованной потребностями государства на некий период (в силу того, что, допустим, нет достаточных средств и в ФОМС, и в других имеющих отношение к делу структурах). Но огорчительна мысль, что это может затянуться и на какой-то продолжительный срок.

Я бы, кстати, хотела сказать, какое мы в РАНХиГС получили итоговое мнение самозанятых граждан, которые высказались по поводу медицинской помощи. Так вот, эти граждане говорят: а мы и не имеем такой медпомощи, о которой идет речь, и давно научились к бесплатной помощи не прибегать, потому что по факту все равно приходится платить. Так что нас не очень волнует, какое решение примут на этот счет: мы платили и дальше платить будем.

Это очень нехорошо, уверяю вас: ведь каждый человек может оказаться в ситуации, когда у него не будет денег на тот или иной вид медпомощи – например, на хирургическое вмешательство и так далее. И государство на то и является субъектом, гарантирующим человеку (его гражданину или негражданину, просто оказавшемуся на его территории) медицинскую помощь. Забывать об этом недопустимо. И недопустимо решать за граждан РФ (которые сами только на референдуме могли бы решить вопрос), отказывать кому-то в праве на бесплатную медпомощь или нет», – сказала Любовь Храпылина.

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