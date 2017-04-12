Во вторник, 11 апреля, открылась традиционная Апрельская конференция Высшей школы экономики, которая также традиционно собирает в одном месте ученых и практиков — а им всегда есть о чем поговорить.

В 2017 году конференция, как пишет «Коммерсант», проводится в подчеркнуто «научном» режиме — меньше выступлений чиновников и политиков, зато за несколько дней будет представлено несколько сот докладов и сообщений о результатах экономических, социологических, философских и политологических научных работ. Но интересно другое: уход конференции в чистую науку сделал дискуссии на ней неожиданно острыми: качество научных исследований неуклонно растет, а ограничения на политические высказывания в них все еще отсутствуют.

Так, вряд ли министр финансов Антон Силуанов мог бы позволить себе присутствовать на какой-нибудь политической акции, где современную Россию называли бы авторитарной страной. А вот докладчики на Апрельской конференции свободно рассуждают об экономической политике авторитарных режимов, приводя в пример Россию, и министра это нисколько не смущает.

Александр Шохин, Антон Силуанов, Ярослав Кузьминов, Евгений Ясин, Алексей Кудрин ВШЭ

А аннотация доклада Елены Чесноковой и Дмитрия Веселова из ВШЭ про «ловушку средних доходов» звучит по существу более жестко, чем принято в политической оппозиционной среде, указывает «Коммерсантъ»: «Показано, что ловушка среднего уровня дохода более вероятна для стран, в которых фактическая политическая власть находится в руках элит, неравенство в уровне доходов является существенным, и образование не способно играть роль социального лифта. Кроме того, факторы, отвечающие за быстрый экономический рост в начале развития... отрицательно влияют на более поздних стадиях и приводят к стагнации».

Впрочем больше всего внимания, как обычно, уделяется все-таки именитым докладчикам. Например, «Газета.ru» пишет про выступления главы ЦСР Алексея Кудрина и министра финансов Антона Силуанова.

Алексей Кудрин ВШЭ

Издание обращает внимание, что Кудрин уже в который раз повторил тезисы о том, что в России низкое качество государственного управление, что необходимо улучшать деловой климат, проводить структурные и институциональные реформы, снижать административную нагрузку на бизнес, сокращать присутствие государства в экономике, повышать производительность, наращивать частные инвестиции и несырьевой экспорт, преодолевать технологическую отсталость.

На этот раз Кудрин также призвал изменить внешнюю политику. «Конечно, внешняя политика для усиления конкурентоспособности должна быть скорректирована. Поскольку если мы говорим, что экспорт высокотехнологичной продукции, обмен технологиями, становится нашим важнейшим фактором будущего роста… то это означает, что мы должны поддерживать наше участие во всех основных соглашениях, расширять свое участие, выполнять требования международных конвенций, стандартов, чтобы быть допущенными на эти рынки… Поэтому здесь мы должны быть уважаемыми, мы должны быть дружелюбными в нашей внешней политике. Без этого фактора мы не сможем реализовать наши планы по наращиванию темпов роста», — сказал он.

Также Алексей Кудрин предложил свою альтернативу фискальной девальвации (снижение страховых сборов до 22% и повышение НДС до этого же уровня). Он считает, что можно снизить налог на прибыль до 15% и повысить НДС до 20%. Об этом пишет RNS.

«На моей памяти более тридцати стран провели такую финансовую девальвацию. Почти тридцать из них провели тогда финансовую девальвацию не с повышением НДС в обмен на снижение страховых взносов, а повышение НДС в обмен на понижение налога на прибыль. В большинстве, в подавляющем большинстве стран. Поэтому здесь было предложено как вариант для обсуждения — уменьшение налога на прибыль до 15% с повышением НДС только на 2%, всего до 20%, как альтернатива "22/22"», — сказал он.

Интересно, что этот вариант резко сокращает налоговые доходы регионов. Налог на прибыль, как и НДФЛ, идут в том числе и в региональные бюджеты, а НДС — только в федеральный.

Также на первом дне конференции была занятная дискуссия между министром финансов Антоном Силуановым и главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Силуанов сказал, что программу социально-экономического развития удастся детально обсудить до конца года, «а на следующей апрельской конференции уже ее презентовать». В ответ Шохин заявил, что бизнес такой подход не устраивает. Он рассказал, что на недавней встрече крупных предпринимателей с президентом было высказано предложение «ускорить принятие той или иной программы по принципу — чем раньше, тем лучше». Шохин напомнил, что перед предыдущими президентскими выборами 2012 года «в сентябре месяце не только Алексей Леонидович ушел в отставку (Кудрин как раз был уволен после конфликта с президентом Дмитрием Медведевым), но уже определилось, кто будет кандидатом в президенты, кто премьером и так далее».