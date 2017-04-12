Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проанализировать обоснованность и эффективность системы «Платон». До этого с протестующими дальнобойщиками пытались наладить диалог в правительстве, даже пересмотрели повышение тарифов, но от начала забастовки это не спасло.

Интересно, что органы власти, похоже, разбирают себе «протестные» темы. В Думе депутаты готовы задавать вопросы Медведеву по итогам расследования Алексея Навального, в Совете Федерации теперь собираются заступаться за дальнобойщиков. Публичная политика — хорошее дело, но пока нет даже отдаленного представления о том, почему некоторые темы вынуждают власти прислушиваться к протестующим, а некоторые — нет. Вдобавок пока непонятно, смогут ли «официальные» политики извлечь из всего этого процесса дивиденды.